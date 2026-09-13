Por negarse a darle dinero a una desconocida: Mujer es incendiada en una gasolinera de Florida

Durante la noche del pasado 12 de septiembre, las autoridades estadounidenses informaron en redes sociales que una mujer fue hospitalizada con quemaduras graves luego de que una desconocida le prendiera fuego mientras cargaba gasolina en su camioneta, en la ciudad de San Petersburgo, ubicada en la costa del golfo de Florida.

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Univisión, el incidente ocurrió alrededor de las 20 horas en una gasolinera del área de Tampa Bay. Además, según la policía de San Petersburgo, Eleanor Crawford, de 41 años, se acercó a la víctima mientras esta echaba gasolina a su camioneta y utilizó un encendedor para prenderle fuego.

Frente a este escenario, la víctima, también de 41 años, resultó gravemente herida, con quemaduras de segundo grado, y fue trasladada al hospital más cercano, pese a que su camioneta y el surtidor de gasolina también se incendiaron. Posteriormente, los agentes de la policía arrestaron a Eleanor a un par de cuadras del lugar de los hechos.

Dadas las circunstancias, de conformidad con los registros judiciales en línea, a Eleanor Crawford se le imputan cargos de intento de asesinato e incendio provocado, de manera que se refieren a delitos graves donde se acusa a una persona de intentar matar a alguien utilizando el fuego como arma principal o destructiva, tal como sucedió.

Uno de los ataques más inusuales en Florida

Ante esta situación, una gasolinera ubicada en la ciudad de San Petersburgo, Florida, fue escenario de un ataque que las autoridades locales calificaron como uno de los más inusuales en la historia reciente de este condado, dado que la policía afirma que Crawford no conocía a la víctima y que aún no se ha determinado el móvil del crimen.

Sin embargo, la mujer atacada, identificada en registros judiciales como Christine Sherbuk, indicó que estaba en la estación Mobil, en el 101 de la avenida 40 Norte, cuando Eleanor Crawford, también de 41 años, se le acercó. "Crawford le pidió el teléfono prestado. Sherbuk se lo dio. Luego le pidió dinero. Sherbuk se negó", agregó la policía.

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Fue en ese momento cuando, según la cadena de televisión estadounidense Fox News, Eleanor Crawford recurrió al encendedor. Además, las cámaras del lugar registraron el ataque y varios testigos lo presenciaron, de acuerdo con el acta de arresto, en la que se menciona que uno de ellos tomó a la víctima entre llamas y la subió a su camioneta.

No obstante, antes del incendio, el testigo, identificado como Scotty Gamling, ya había llamado a las autoridades estadounidenses de San Petersburgo para alertar sobre Crawford, pues la había visto involucrada en una pelea al otro lado de la calle. Por ello, los agentes estaban en camino cuando se produjo el ataque en la estación de servicio.

Una bola de fuego en Florida

El Tampa Bay Times, periódico publicado en San Petersburgo, Florida, informó que Crawford acumula múltiples antecedentes en el condado de Pinellas por cargos de agresión, robo menor, intoxicación en la vía pública y posesión de drogas. Además, su arresto más reciente fue por agresión a un agente policial y resistencia a la autoridad.

“No sé si había alcohol o drogas de por medio, pero, dado su historial, es posible que algo haya afectado su capacidad de razonar. ¿Por qué haría algo así?”, concluyó en rueda de prensa el subcomisario de la policía local, Mike Kovacsev, al referirse al historial de la detenida como una posible explicación del ataque en San Petersburgo.