Continúa la contingencia ambiental en el Valle de México: La calidad del aire podría ser “muy mala”

Durante la noche del sábado 12 de septiembre, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) del Gobierno de México activó la sexta contingencia ambiental atmosférica por ozono del 2026 en la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM), donde viven cerca de 23 millones de personas, aproximadamente el 17% de la población del país.

Mediante un comunicado digital, la Came informó que se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 161 partículas por billón (ppb) en la estación Benito Juárez (BJU) y de 157 ppb en el Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ambas en Ciudad de México, la densamente poblada capital, que se encuentra a una gran altura.

Ante esta situación, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México explicó que un sistema de alta presión generó estabilidad atmosférica y vientos muy débiles, lo que favoreció la acumulación de contaminantes. A ello se sumaron la alta radiación solar y el transporte de precursores de ozono hacia el sur del Valle de México.

Frente a este escenario, como la calidad del aire alcanzó el rango de "muy mala", las autoridades activaron la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, con el fin de reducir la exposición de la población a los niveles de contaminación y disminuir la emisión de sustancias contaminantes.

Contingencia ambiental por ozono en el Valle de México

De conformidad con la agencia de noticias EFE, en la ZMVM, compuesta por la Ciudad de México y 60 municipios colindantes donde viven más de 20 millones de personas, los 150 puntos del índice de calidad del aire son la cifra máxima permitida, de manera que, cuando se rebasa este límite, las autoridades declaran contingencia ambiental.

Dadas las circunstancias, las autoridades recomendaron a la población evitar actividades al aire libre entre las 13 y las 19 horas, en especial a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, afecciones que representan una de las principales causas de mortalidad en el mundo.

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Asimismo, las autoridades pidieron suspender actividades cívicas, culturales y recreativas en exteriores, posponer eventos masivos en ese horario y evitar fumar, especialmente en espacios cerrados, ya que las medidas también incluyen restricciones adicionales a la circulación de vehículos para reducir las emisiones contaminantes.

Esto se debe a que la sexta contingencia ambiental por ozono se produce tras las registradas el jueves 8 de enero; el jueves 12 y el domingo 15 de febrero; el martes 10 de marzo, y el sábado 25 de abril. Además, el jueves 1 de enero se decretó otra contingencia por mala calidad del aire y altas concentraciones de partículas suspendidas.

CAMe descarta a la refinería de Tula como causa principal del ozono

Durante la mañana de este domingo 13 de septiembre, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) descartó que la refinería de Tula, Hidalgo, sea la causa principal de la contingencia ambiental que mantiene en fase 1 a la Zona Metropolitana del Valle de México, compuesta por 84 demarcaciones territoriales tras su actualización oficial.

El titular del organismo, Víctor Hugo Figueroa, atribuyó el alza en los niveles de ozono al tráfico vehicular y a una atmósfera estable, pese a estar en plena temporada de lluvias. Por lo tanto, según el funcionario, la falta de viento y la radiación solar de los últimos días generaron condiciones propicias para que se acumularan contaminantes.