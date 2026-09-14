Trump eliminará el arancel al whisky irlandés: ¿Qué más anunció durante su visita a Irlanda?

Durante la tarde del 13 de septiembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció, al final de una reunión celebrada en Doonbeg, en el oeste de Irlanda, que eliminará los aranceles aduaneros para el whiskey irlandés, bebida que se elabora con cebada y se caracteriza por un proceso de destilación que le da un sabor suave.

La declaración del mandatario republicano de 80 años se hizo en el contexto de las conversaciones con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, y con el jugador de golf Shane Lowry, reciente ganador del Abierto de Irlanda, un torneo profesional del Tour Europeo que se disputó por primera vez en 1927, del cual Donald Trump es aficionado.

Frente a este escenario, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que había debatido este tema con el jefe de Gobierno de la República de Irlanda y que, después de que el golfista irlandés Shane Lowry también lo mencionara, decidió "apoyar la eliminación de los aranceles en nombre de los Estados Unidos de América".

Sin embargo, no está claro cuándo entraría en vigor la exención anunciada ni si se formalizará mediante una decisión administrativa o un acuerdo comercial adicional, debido a que el anuncio se produce después del acuerdo comercial celebrado en el 2025 entre los Estados Unidos y la Unión Europea (UE), de la que Irlanda forma parte.

La importancia del whiskey irlandés

El acuerdo comercial entre los Estados Unidos y la UE establecía un límite del 15% para los productos europeos importados en el mercado estadounidense. Por ello, el whiskey irlandés se encontraba entre los productos sujetos al régimen arancelario, pero Trump anunció que la bebida destilada dejará de pagar aranceles a la importación.

No obstante, la Casa Blanca todavía no ha presentado un calendario para aplicar la medida, por lo que la declaración constituye una promesa política y no una modificación arancelaria ya ejecutada, considerando que Trump anunció durante la ceremonia de entrega de trofeos del Abierto de Irlanda que eliminará el arancel aplicado al whiskey.

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El anuncio de Trump vinculó una decisión comercial con uno de los productos más representativos de la industria irlandesa, debido a que el whiskey es una de las bebidas espirituosas más antiguas del mundo y un pilar de la historia y la cultura de Irlanda. Además, su importancia también radica en su papel pionero en la destilación en Europa.

Su perfil de sabor característico y su gran capacidad de resiliencia histórica lo han convertido en el estilo distintivo de Irlanda, dado que se elabora con una mezcla que aporta una complejidad especiada y cremosa insustituible y debe ser fermentado, destilado y madurado íntegramente en la isla de Irlanda durante un mínimo de tres años.

Un anuncio entre el golf y la diplomacia

La decisión del presidente Donald Trump provocó vítores y silbidos entre los asistentes al Abierto de Irlanda, una reacción que reflejó tanto el interés local por el producto como la dimensión política del anuncio, debido a que el asunto afecta a productores, distribuidores, restaurantes, minoristas y consumidores a ambos lados del Atlántico.

A pesar de eso, el viaje de Trump a Irlanda también incluyó reuniones con la presidenta irlandesa Catherine Connolly, con quien reorganiza las relaciones comerciales con socios importantes, entre ellos Francia, en un contexto de ajustes arancelarios que ha generado preocupación entre empresas conscientes de que Estados Unidos es la clave.