¿Por incumplir una orden? Inmigrante que se autodeportó recibe multa de casi US$2 millones

El pasado miércoles 1 de julio, Héctor Alessandro Negrete, un activista mexicano que creció en Los Ángeles desde los tres meses de edad, decidió regresar a México tras más de cuatro décadas en EE. UU, dado que, como no contaba con documentos legales, el temor a la deportación lo empujó a dejar atrás su vida y trabajo en California.

Luego de trabajar como defensor de los derechos de los inmigrantes indocumentados en California, Héctor Alessandro Negrete comenzó una nueva etapa en Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, recibió una mala noticia solo dos meses después de mudarse a México con la esperanza de empezar sin el miedo que sentía en EE. UU.

"Me llegó algo que decía: factura para la patrulla fronteriza", recordó Negrete al mencionar que en el interior del sobre había una carta en la que figuraba un número de siete dígitos. Según el mensaje, Alessandro debía US$1 millón 800 mil al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia responsable de controlar las fronteras.

“Mi primer pensamiento fue: ¡Dios mío, voy a perder mi dinero! Voy a perder mi trabajo”, afirmó Alessandro, entrevistado por la cadena de televisión estadounidense CNN, tras explicar que la carta del DHS indicaba que debía pagar una multa civil de US$1 millón 820 mil 352 por incumplir una orden de deportación de diciembre del 2009.

Se autodeportó tras más de 40 años en EE. UU.

Originario de Manzanillo, Colima, Héctor Negrete llegó a Los Ángeles cuando tenía tres meses, junto con sus padres y en esa ciudad nacieron sus dos hermanos menores. No obstante, a los 17 años fue uno de los dos estudiantes de su generación aceptados en la Universidad de Berkeley. Fue entonces cuando descubrió que no tenía papeles.

Conforme a lo expuesto por el periódico estadounidense Los Ángeles Times, su padre se divorció y se casó con una ciudadana estadounidense, de manera que pudo obtener su residencia mientras Héctor Alessandro Negrete aún estudiaba. Entonces, en octubre de 1999 comenzó el proceso para regularizar su estatus en Estados Unidos.

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Desafortunadamente para Alessandro Negrete, en el 2001 reveló su orientación sexual a su padre, quien no lo apoyó y se negó a continuar con el trámite para la residencia estadounidense, de modo que ya era tarde para legalizar su situación en EE. UU. Además, poco después fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol.

Ese incidente le impidió más tarde solicitar el ingreso al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), lanzado por el presidente Barack Obama. Por ello, aunque posteriormente logró limpiar su expediente judicial, ya era demasiado tarde, pues Donald Trump comenzó a desmantelar el DACA e impidió nuevas solicitudes.

Una autorrepatriación: no una autodeportación

Tras el regreso del presidente Donald Trump al cargo, los temores de Negrete ante las medidas de control inmigratorio y la disminución de su trabajo en organizaciones sin fines de lucro hicieron que su vida en Los Ángeles se volviera cada vez más insostenible. “Estar encerrado en una jaula no es el sueño para mi futuro”, declaró a CNN.

“Sinceramente, sentía que una vez que me fuera de Estados Unidos, todo habría terminado”, declaró Negrete. Sin embargo, es uno de los más de 100 mil inmigrantes indocumentados que han recibido multas del DHS desde el inicio del segundo mandato de Trump, por un total de más de US$84 mil millones, según informó la agencia EFE.

Frente a este escenario, a Héctor Alssandro Negrete, que trabaja para clientes estadounidenses y paga impuestos en Estados Unidos utilizando un Número de Identificación Fiscal Individual, le preocupa que las autoridades de EE. UU. puedan tomar medidas de cobro, como embargar sus salarios o congelar los fondos de sus cuentas bancarias.