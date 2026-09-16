Guatemala y Estados Unidos fortalecen cooperación para combatir el tráfico ilícito y la trata de personas

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Guatemala y Estados Unidos fortalecen cooperación para combatir el tráfico ilícito y la trata de personas

El MP y autoridades de Estados Unidos abordaron la cooperación bilateral para fortalecer la persecución penal y combatir delitos como el tráfico ilícito y la trata de personas.

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El fiscal general, Gabriel García Luna, se reúne con autoridades estadounidenses para abordar la cooperación bilateral en materia de persecución penal. (Foto Prensa Libre: Tomada de @MPguatemala)

El fiscal general, Gabriel García Luna, se reúne con autoridades estadounidenses para abordar la cooperación bilateral en materia de persecución penal. (Foto Prensa Libre: Tomada de @MPguatemala)

El fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel García Luna, se reunió con autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos para abordar la cooperación bilateral en materia de persecución penal, informó la Fiscalía este miércoles 16 de septiembre.

Durante el encuentro, ambas partes reafirmaron el compromiso de continuar la coordinación de esfuerzos para combatir delitos como el tráfico ilícito y la trata de personas.

El MP informó en sus redes sociales que continúa fortaleciendo las alianzas estratégicas y la cooperación internacional para impulsar investigaciones y acciones de persecución penal que contribuyan a la protección de las personas y las comunidades.

Otro encuentro

El pasado 9 de septiembre, el MP informó que, mediante una reunión con funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump, se fortaleció la cooperación con Washington en materia de seguridad fronteriza.

En el encuentro participaron García Luna y Charles Wall, director adjunto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés).

La reunión se celebró el 26 de agosto y abordó la seguridad fronteriza, el intercambio de buenas prácticas y el fortalecimiento de las capacidades institucionales, según el MP.

De acuerdo con la Fiscalía, el objetivo del encuentro fue estrechar los mecanismos de cooperación entre Guatemala y Estados Unidos en materia de seguridad y aplicación de la legislación migratoria, ámbitos que requieren coordinación entre las autoridades de ambos países.

El MP afirmó que continuará fortaleciendo las alianzas estratégicas y los mecanismos de cooperación internacional para contribuir a la seguridad y protección de las comunidades.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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