Guatemala y Estados Unidos fortalecen cooperación para combatir el tráfico ilícito y la trata de personas

El fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel García Luna, se reunió con autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos para abordar la cooperación bilateral en materia de persecución penal, informó la Fiscalía este miércoles 16 de septiembre.

Durante el encuentro, ambas partes reafirmaron el compromiso de continuar la coordinación de esfuerzos para combatir delitos como el tráfico ilícito y la trata de personas.

El MP informó en sus redes sociales que continúa fortaleciendo las alianzas estratégicas y la cooperación internacional para impulsar investigaciones y acciones de persecución penal que contribuyan a la protección de las personas y las comunidades.

Otro encuentro

El pasado 9 de septiembre, el MP informó que, mediante una reunión con funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump, se fortaleció la cooperación con Washington en materia de seguridad fronteriza.

En el encuentro participaron García Luna y Charles Wall, director adjunto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés).

La reunión se celebró el 26 de agosto y abordó la seguridad fronteriza, el intercambio de buenas prácticas y el fortalecimiento de las capacidades institucionales, según el MP.

De acuerdo con la Fiscalía, el objetivo del encuentro fue estrechar los mecanismos de cooperación entre Guatemala y Estados Unidos en materia de seguridad y aplicación de la legislación migratoria, ámbitos que requieren coordinación entre las autoridades de ambos países.

El MP afirmó que continuará fortaleciendo las alianzas estratégicas y los mecanismos de cooperación internacional para contribuir a la seguridad y protección de las comunidades.

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