Pescadores hallan supuesto torpedo de EE. UU. frente a Ensenada: Marina de México lo resguarda

Durante la mañana del pasado 15 de septiembre, un artefacto con características similares a las de un torpedo fue localizado mar adentro, frente a las costas de Ensenada, y quedó bajo resguardo de personal de la Secretaría de Marina de México, la institución encargada de dirigir la Armada, proteger las costas y cuidar la seguridad de las aguas.

De conformidad con la Secretaría de Marina, pescadores localizaron un torpedo de práctica perteneciente a las fuerzas armadas de EE. UU. mientras realizaban faenas de pesca a pocas millas de la costa de Ensenada, por lo que la tripulación avisó de inmediato a las autoridades, que desplegaron personal para asegurar y trasladar el artefacto.

Frente a este escenario, una jornada de pesca de marlín terminó con un hallazgo inesperado en las costas de Ensenada, luego de que un grupo de pescadores localizara en el océano Pacífico un artefacto de apariencia similar a la de un torpedo, proyectil autopropulsado que se desplaza bajo el agua para impactar y destruir barcos o submarinos.

El descubrimiento ocurrió cuando los pescadores realizaban sus actividades habituales en el mar y observaron el objeto flotando. Por lo tanto, de acuerdo con información difundida por medios locales de Ensenada, los tripulantes decidieron reportarlo por el riesgo de que representara un obstáculo para otras embarcaciones en Baja California.

Pescadores avisaron a la Marina de México

Conforme a lo expuesto por los pescadores, antes de establecer contacto con las autoridades mexicanas, utilizaron la radio para alertar a otras embarcaciones que se encontraban en las inmediaciones de Ensenada, ubicada en la costa del océano Pacífico, a unos 90 kilómetros de la frontera con San Diego, California, en Estados Unidos.

Posteriormente, los pescadores se comunicaron con personal de la Secretaría de Marina y la Armada de México y proporcionaron las coordenadas del punto donde se encontraba el artefacto, un cilindro metálico con motor propio y carga explosiva que se lanza desde barcos o aviones y busca su blanco mediante sistemas de guía acústica.

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Ante esta situación, la preocupación principal era que una embarcación comercial, pesquera o turística pudiera encontrarse con el objeto, particularmente durante la navegación nocturna, y sufrir algún accidente. Por ello, tras recibir el reporte, personal naval de México acudió al sitio y tomó el objeto bajo resguardo para inspeccionarlo.

Sin embargo, hasta el momento, no existe una identificación que confirme que se trate de un torpedo, mucho menos de un artefacto de combate, aunque las imágenes y descripciones difundidas permiten observar características externas semejantes a las de este tipo de dispositivos, utilizados para dañar la estructura inferior de los buques.

La procedencia del dispositivo

Dadas las circunstancias, la Secretaría de Marina de México deberá determinar qué clase de objeto es y cuál es su procedencia, debido a que entre las versiones que han circulado de manera extraoficial se encuentra la posibilidad de que se trate de un artefacto empleado para entrenamiento, pruebas o prácticas militares, sin carga explosiva.

A pesar de eso, estas hipótesis no han sido confirmadas por la Secretaría de Marina de México y tampoco se ha establecido oficialmente que el objeto pertenezca a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o que haya llegado desde otro país. No obstante, una vez bajo resguardo, el artefacto puede ser sometido a diferentes revisiones.