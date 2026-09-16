Inundaciones mortales en el Gran Cañón: Encuentran restos humanos junto al río Colorado

Durante la tarde del 14 de septiembre, las autoridades localizaron restos humanos junto al río Colorado, cerca de los rápidos Crystal, en el Parque Nacional del Gran Cañón, luego de una crecida repentina por la que una persona permanece desaparecida en el área que se caracteriza por franjas de roca roja que revelan años de historia geológica.

La cadena de televisión estadounidense Univisión precisa que la zona del hallazgo, del cual se informó el pasado martes 15 de septiembre, está en la parte baja del Parque Nacional de Arizona, en el desfiladero interior del cañón, 10 kilómetros aguas abajo de Phantom Ranch, el histórico y único albergue ubicado en el fondo del Gran Cañón.

Sin embargo, hasta el momento no se ha informado si los restos localizados corresponden a la persona desaparecida desde el 29 de agosto, cuando la lluvia cayó con fuerza y generó una inundación repentina que arrasó todo a su paso mientras los turistas disfrutaban de Bright Angel Canyon y del área de Phantom Ranch, en el Gran Cañón.

La acumulación de agua provocó una fuerte corriente que arrasó con todo a su paso y los testigos relataron a la agencia de noticias EFE que incluso vieron una cabaña arrastrada por la riada. No obstante, aquello era solo el comienzo, dado que se activaron los protocolos y los excursionistas fueron evacuados con la ayuda de helicópteros.

Inundaciones repentinas en el Gran Cañón

Durante la mañana del pasado domingo 30 de agosto, las autoridades de Arizona reportaron al menos 20 personas desaparecidas en el Parque Nacional del Gran Cañón. Desafortunadamente, un día después, el lunes 31 de agosto, dos de las 20 personas desaparecidas fueron encontradas sin vida por los equipos de rescate en el estado.

Posteriormente, el 1 de septiembre, el Servicio de Parques Nacionales informó, sin proporcionar más detalles, que el cuerpo de un hombre de 46 años fue recuperado cerca del río Colorado, en las proximidades de los albergues y las zonas de acampada donde las personas que realizan excursiones por el Gran Cañón se detienen para dormir.

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“Cuando llegó la tormenta principal, la lluvia torrencial cayó sobre todo lo que ya estaba empapado, y eso causó todos los problemas que estamos viendo”, explicó el meteorólogo Darren McCollum, del Servicio Meteorológico Nacional en Flagstaff, quien mencionó que las aguas destruyeron prácticamente todos los puentes peatonales.

“Que el cielo nos ayude si todo eso allá abajo, en el fondo, tiene que ser reconstruido. ¿De dónde van a sacar el dinero?”, destacó Jack Schmidt, director del Centro de Estudios del Río Colorado de la Universidad Estatal de Utah, tras asegurar que el único oleoducto que abastece de agua quedó fuera de servicio por estas inundaciones.

Relato de algunos sobrevivientes

De conformidad con Gabe Bergemann, quien estaba con su familia en Phantom Ranch cuando un monzón golpeó el campamento y el área de las cabañas, unas 60 personas y él recibieron la orden de cruzar un puente peatonal mientras el agua subía. “Eran aguas marrones, casi negras, llenas de escombros”, relató en CBS News.

Por su parte, David Gregory precisó que el puente que cruzaron quedó destruido unos 10 minutos después del paso del grupo: “Si hubiéramos estado todos en ese puente, nos habría arrojado al arroyo y luego al río Colorado. Vimos inundarse al arroyo, cascadas que surgían de la nada y deslizamientos de tierra por todas partes”, relató.