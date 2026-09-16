Combustible supera los Q42 en Guatemala: ¿Cuánto cuesta en el resto de Centroamérica?

Durante la mañana de este 16 de septiembre, el galón de gasolina regular llegó hasta los Q42.58 en Guatemala, en un contexto de alzas en gran parte de Centroamérica, impulsadas por la tensión geopolítica global, debido a que la volatilidad de los precios internacionales del petróleo afecta el costo de importación de los combustibles.

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (MEM), encargado de atender lo relativo al régimen jurídico aplicable a la producción, distribución y comercialización de la energía y los hidrocarburos, así como a la explotación de los recursos mineros, la gasolina regular aumentó Q1.65 en comparación con los precios del 7 de septiembre.

Por lo tanto, una revisión realizada por Prensa Libre de los últimos precios disponibles en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica muestra que los combustibles en El Salvador se mantienen entre los de menor precio de la región, donde se han registrado incrementos recientes debido al comportamiento del mercado.

Esto se debe a que algunos gobiernos centroamericanos han implementado medidas de apoyo temporal o subsidios para amortiguar el impacto en el transporte y la canasta básica, considerando que el precio de la gasolina subió principalmente por conflictos geopolíticos que afectan la producción y el suministro mundial de petróleo.

Los precios de la gasolina en Centroamérica

Costa Rica

De acuerdo con la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), empresa pública de Costa Rica encargada de importar, almacenar y distribuir al por mayor los combustibles derivados del petróleo, la diferencia es más evidente en Costa Rica, que registra los valores más altos entre los cinco países centroamericanos comparados.

En Costa Rica, el galón de gasolina superior equivale a US$6.05 (Q46.20); el galón de gasolina regular, a US$5.89 (Q44.98), y el galón de diésel, a US$5.74 (Q43.83). Frente a estos valores, un ciudadano guatemalteco paga Q1.54 menos por la gasolina superior y Q2.40 menos por la gasolina regular, pero paga Q0.46 más por el diésel.

Precios en las estaciones de servicio en Costa Rica. (Foto Prensa Libre: RECOPE)

Lea más sobre las inundaciones mortales en el Gran Cañón: Encuentran restos humanos junto al río Colorado

Guatemala

De conformidad con el Ministerio de Energía y Minas (MEM), Guatemala es el segundo país centroamericano con los precios de los combustibles más altos, debido a que, para este miércoles 16 de septiembre, el galón de combustible diésel cuesta Q49.36; el galón de gasolina superior, Q44.66, y el galón de gasolina regular, Q42.58.

Por lo tanto, por ahora no hay una fecha definida, ni siquiera tentativa, para que entren en vigor los nuevos precios de los combustibles, ya que el Decreto 21-2026, Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos, todavía no está vigente y esto podría ocurrir hasta el 22 de septiembre.

Comparación semenal de precios promedio en Guatemala. (Foto Prensa Libre: MEM)

Honduras

El panorama cambia en Honduras, dado que, según la Secretaría de Energía (SEN), institución gubernamental rectora del sector energético nacional, encargada de regular, planificar y coordinar las políticas públicas en materia de energía, el diésel cuesta US$5.42 (Q41.39); la gasolina superior, US$5.21 (Q39.78), y la regular, US$4.80 (Q36.65).

Esto se debe a que la Secretaría de Energía de Honduras informó que el porcentaje de apoyo para la gasolina regular y el diésel pasó del 50% al 65%, medida con la que el Organismo Ejecutivo del país buscó evitar que el incremento internacional llegue directamente a los consumidores, a diferencia de lo que ocurre en Guatemala y Costa Rica.

El apoyo económico temporal a los combustibles que el Gobierno de la República brinda a las familias hondureñas, incrementará al 65% a partir del lunes 14 de septiembre.



Así protegemos el bolsillo, #UnGobiernoQueHace pic.twitter.com/f8iNrHA0gx — SEFINHN (@SEFINHN) September 13, 2026

Nicaragua

El Instituto Nicaragüense de Energía (INE), ente regulador y fiscalizador del sector energético del país centroamericano, informó que los precios de los combustibles se mantienen congelados, de manera que Nicaragua presenta la gasolina superior más barata de los países en la región, con un equivalente de US$5.04 (Q38.49) por galón.

La gasolina regular, sin embargo, alcanza los US$4.92 (Q37.57) en territorio nicaragüense, mientras que el combustible diésel se ubica en US$4.45 (Q33.98) y es el de menor precio dentro de la comparación. Esto se debe a que, según el INE, los precios no han cambiado debido a un subsidio estatal que absorbe los costos internacionales.

Monitoreo semanal del precio promedio de los combustibles en Nicargua. (Foto Prensa Libre: INE)

El Salvador

En Gasolina SV, directorio digital de precios de combustibles en El Salvador que muestra los costos de la gasolina regular, la superior y el combustible diésel en las diferentes estaciones de servicio del país, se puede observar que los combustibles salvadoreños se mantienen entre los de menor precio de toda la región centroamericana.

Con el último ajuste, el galón de gasolina superior costará US$5.11 (Q39.02) en las zonas central, occidental y oriental. Por su parte, la gasolina regular se ubicará en US$4.78 (Q36.50), mientras que el diésel llegará a US$4.85 (Q37.04) en todo el territorio salvadoreño, de manera que estos precios casi no responden a los conflictos internacionales.