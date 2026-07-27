EE. UU. y Guatemala fortalecen coordinación para combatir el crimen organizado transnacional

Política

EE. UU. y Guatemala fortalecen coordinación para combatir el crimen organizado transnacional

Altos mandos militares de Estados Unidos iniciaron una visita oficial a Guatemala para fortalecer la cooperación bilateral en seguridad, defensa y desarrollo de infraestructura estratégica.

|

time-clock

El general Steven Nordhaus y otros altos funcionarios militares de EE. UU. sostienen reuniones en Guatemala para fortalecer la cooperación bilateral en seguridad y defensa. (Foto Prensa Libre: Ejército de Guatemala)

El general Steven Nordhaus y otros altos funcionarios militares de EE. UU. sostienen reuniones en Guatemala para fortalecer la cooperación bilateral en seguridad y defensa. (Foto Prensa Libre: Ejército de Guatemala)

Altos mandos militares de Estados Unidos llegaron a Guatemala para sostener reuniones con autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, defensa y desarrollo de infraestructura estratégica.

La visita estuvo encabezada por el general Steven Nordhaus, jefe del Buró de la Guardia Nacional de Estados Unidos, quien participó en encuentros con el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, así como con otros funcionarios estadounidenses y guatemaltecos.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala destacó que la visita reafirma la relación entre ambos países.

"Bienvenido a Guatemala, general Steven Nordhaus. Su visita reafirma la sólida cooperación entre Estados Unidos y Guatemala en materia de seguridad, defensa y desarrollo de infraestructura estratégica. A partir de los éxitos recientes de nuestra relación, avanzamos en la lucha contra el crimen organizado transnacional e influencia extranjera maligna, abordando amenazas compartidas y haciendo real la visión de @POTUS Trump de un hemisferio más seguro y próspero", publicó la representación diplomática en su cuenta de X.

Por su parte, Nordhaus señaló que la reunión permitió fortalecer la alianza entre la Guardia Nacional de Arkansas y Guatemala, vigente desde hace 24 años.

"Honrado de visitar Guatemala y reunirme con el mayor general Henry Sáenz, ministro de Defensa, junto a Roosevelt Ditlevson, ASW para la Defensa de la Patria y Asuntos de Seguridad de las Américas, y el brigadier general Chad Bridges, TAG de Arkansas. Reforzamos la relación de 24 años entre la Guardia Nacional de Arkansas y Guatemala a través del @DeptofWarState Partnership Program. Juntos, estamos avanzando en esfuerzos compartidos para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, fortalecer la capacidad militar y apoyar un Hemisferio Occidental más seguro y protegido. Agradecido por el compromiso continuo de Guatemala con la seguridad regional y por la oportunidad de profundizar esta asociación duradera", escribió en su cuenta de X.

El Ejército de Guatemala informó que el Ministerio de la Defensa Nacional recibió, además, al subsecretario de Guerra para la Defensa Nacional y Asuntos de Seguridad de las Américas, Mark Roosevelt Ditlevson, quien estuvo acompañado por Nordhaus y el brigadier general Olen (Chad) Bridges, comandante de las Fuerzas Conjuntas de la Guardia Nacional de Arkansas.

Según el Ejército, el encuentro fortalece la alianza estratégica entre Guatemala y Estados Unidos mediante la cooperación bilateral en seguridad, el intercambio de capacidades, el entrenamiento conjunto con la Guardia Nacional de Arkansas y el fortalecimiento de las capacidades institucionales de defensa en la región.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.  

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

ARCHIVADO EN:

Donald Trump Ejército de Guatemala Guardia Nacional de Estados Unidos Ministerio de la Defensa 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM