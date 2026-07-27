EE. UU. y Guatemala fortalecen coordinación para combatir el crimen organizado transnacional

Altos mandos militares de Estados Unidos llegaron a Guatemala para sostener reuniones con autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, defensa y desarrollo de infraestructura estratégica.

La visita estuvo encabezada por el general Steven Nordhaus, jefe del Buró de la Guardia Nacional de Estados Unidos, quien participó en encuentros con el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, así como con otros funcionarios estadounidenses y guatemaltecos.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala destacó que la visita reafirma la relación entre ambos países.

"Bienvenido a Guatemala, general Steven Nordhaus. Su visita reafirma la sólida cooperación entre Estados Unidos y Guatemala en materia de seguridad, defensa y desarrollo de infraestructura estratégica. A partir de los éxitos recientes de nuestra relación, avanzamos en la lucha contra el crimen organizado transnacional e influencia extranjera maligna, abordando amenazas compartidas y haciendo real la visión de @POTUS Trump de un hemisferio más seguro y próspero", publicó la representación diplomática en su cuenta de X.

Por su parte, Nordhaus señaló que la reunión permitió fortalecer la alianza entre la Guardia Nacional de Arkansas y Guatemala, vigente desde hace 24 años.

"Honrado de visitar Guatemala y reunirme con el mayor general Henry Sáenz, ministro de Defensa, junto a Roosevelt Ditlevson, ASW para la Defensa de la Patria y Asuntos de Seguridad de las Américas, y el brigadier general Chad Bridges, TAG de Arkansas. Reforzamos la relación de 24 años entre la Guardia Nacional de Arkansas y Guatemala a través del @DeptofWarState Partnership Program. Juntos, estamos avanzando en esfuerzos compartidos para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, fortalecer la capacidad militar y apoyar un Hemisferio Occidental más seguro y protegido. Agradecido por el compromiso continuo de Guatemala con la seguridad regional y por la oportunidad de profundizar esta asociación duradera", escribió en su cuenta de X.

El Ejército de Guatemala informó que el Ministerio de la Defensa Nacional recibió, además, al subsecretario de Guerra para la Defensa Nacional y Asuntos de Seguridad de las Américas, Mark Roosevelt Ditlevson, quien estuvo acompañado por Nordhaus y el brigadier general Olen (Chad) Bridges, comandante de las Fuerzas Conjuntas de la Guardia Nacional de Arkansas.

Según el Ejército, el encuentro fortalece la alianza estratégica entre Guatemala y Estados Unidos mediante la cooperación bilateral en seguridad, el intercambio de capacidades, el entrenamiento conjunto con la Guardia Nacional de Arkansas y el fortalecimiento de las capacidades institucionales de defensa en la región.

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Cooperación estratégica para la seguridad regional 🇬🇹🤝🇺🇸



El Ministerio de la Defensa Nacional recibió la visita oficial del señor Mark Roosevelt Ditlevson, Subsecretario de Guerra para la Defensa Nacional y Asuntos de Seguridad de las Américas, acompañado del General Steven… pic.twitter.com/VmzU0RUxnz — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) July 27, 2026

Bienvenido a Guatemala, general Steven Nordhaus. Su visita reafirma la sólida cooperación entre Estados Unidos y Guatemala en materia de seguridad, defensa y desarrollo de infraestructura estratégica. A partir de los éxitos recientes de nuestra relación, avanzamos en la lucha… pic.twitter.com/Bz9lSNv5BF — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) July 28, 2026