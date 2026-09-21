Helicóptero de la Fuerza Aérea pasará por mantenimiento y reparación: esto es lo que se le hará

Guatemala

Helicóptero de la Fuerza Aérea pasará por mantenimiento y reparación: esto es lo que se le hará

El Ministerio de la Defensa abrió la licitación para reparar la aeronave. El servicio incluye inspecciones, reparaciones y cambio de piezas.

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El helicóptero Bell 407 de la Fuerza Aérea Guatemalteca será sometido a trabajos de mantenimiento y reparación. (Foto Prensa Libre: cortesía ilustrativa)

El Ministerio de la Defensa Nacional busca contratar una empresa para el mantenimiento y reparación del helicóptero Bell 407, matrícula FAG-152, según Guatecompras.

El concurso fue publicado el 10 de septiembre del 2026 y la recepción de ofertas está programada para el 26 de octubre.

Según las bases, el servicio comprende trabajos de mantenimiento, inspección, reparación y sustitución de componentes de la aeronave.

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¿Qué trabajos se harán al helicóptero?

Las especificaciones técnicas dividen los trabajos en 10 paquetes. Entre estos la preparación de la aeronave, inspecciones, mantenimiento y reparación de las palas del rotor principal y del rotor de cola; cambio de piezas; certificaciones regulatorias; mantenimiento de accesorios y del sistema eléctrico.

Además, se contempla el overhaul, un proceso de reconstrucción y desmontaje total de de la turbina, del cubo del rotor de cola, del plato rotativo y de la cabeza del rotor principal, entre otros elementos. También se incluyen trabajos en el generador de arranque, la unidad de gestión hidromecánica (HMU) y el compresor del motor.

Las especificaciones señalan que la aeronave deberá entregarse en condición operable y aeronavegable, con su certificado vigente emitido por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.

El dictamen presupuestario emitido el 27 de agosto del 2026 señala que el procedimiento cuenta con disponibilidad presupuestaria para el pago y emite dictamen presupuestario favorable para la adquisición.

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Un proceso anterior no llegó a contrato

El Ministerio de la Defensa ya había intentado contratar a una empresa para el mantenimiento y reparación del helicóptero. En junio del 2026, la junta de licitación había otorgado al adjudicación a Aero Servicios Ave, Sociedad Anónima.

Ese contrato no llegó a suscribirse, según un dictamen del Departamento Legal de la Dirección General de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa, la representante de la empresa comunicó que ya no estaba dispuesta a continuar con la negociación.

ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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