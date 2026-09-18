Cinco esposas de presidentes se reunirán en Guatemala y el Inguat busca alquilar vehículos blindados para movilizarlas

Cinco esposas de presidentes de América Latina, el Caribe y África, se reunirán en Guatemala del 25 al 27 de septiembre del 2026, en un encuentro privado para el cual el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) busca contratar tres camionetas blindadas destinadas al traslado de "las delegaciones de dignatarios y personas VIP", señala el portal de Guatecompras.

La anfitriona es Lucrecia Peinado, quien preside la Alianza ALMA, organización vinculada con el encuentro. El Ejecutivo informó que, por razones de seguridad y protocolo, por el momento no divulgará los nombres de las participantes.

El documento detalla que se solicitó la colaboración del Inguat para contratar, por tres días, vehículos tipo camioneta con blindaje nivel 7 para el traslado seguro de los participantes.

Entre las características requeridas se encuentran blindaje, un sistema de intercomunicación con altavoz y micrófono, así como sirenas de emergencia.

El Inguat exige además que el proveedor pueda sustituir en un máximo de una hora cualquiera de los vehículos en caso de falla mecánica, desperfecto o siniestro.

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Ejecutivo dice que será un encuentro privado

Consultado sobre la actividad, el Ejecutivo informó que será “un encuentro privado y de alto nivel”, concebido como un espacio de diálogo e intercambio de experiencias entre pares.

Según la postura oficial, la agenda estará centrada en poder blando, liderazgo social y democracia. También abordará el ejercicio de la influencia desde un rol sin autoridad formal, la construcción de confianza y legitimidad pública, la diplomacia social y la capacidad de tender puentes en contextos complejos.

El Ejecutivo indicó que está prevista la participación de cinco esposas de presidentes de América Latina, el Caribe y África, pero no reveló sus identidades.

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“Por razones de seguridad y protocolo propias de un encuentro internacional de alto nivel, por el momento no se harán públicos los nombres de las participantes”, informó.

Añadió que el formato será participativo y contará con aportes de expertos para introducir y enriquecer las conversaciones, aunque el intercambio directo entre las primeras damas será el eje de la actividad.

La información adicional sobre el encuentro y su agenda será divulgada posteriormente mediante un comunicado de prensa, según el Ejecutivo.

Encuentro de la Alianza ALMA

En marzo pasado, el Ejecutivo indicó que Lucrecia Peinado, esposa del presidente Bernrdo Arévalo había participado como presidenta pro tempore de la ALIANZA ALMA.

En un encuentro en Washington, Estados Unidos, Peinado acompañó la suscripción de una carta de intención entre esa organización y el Adam Smith Center for Economic Freedom, orientada a fortalecer el ejercicio de la diplomacia blanda en América Latina y el Caribe.

En esa actividad participaron esposas de presidentes de Costa Rica, Paraguay, Bolivia, Panamá, Belice y Guatemala y se abordaron asuntos relacionados con liderazgo, intercambio de experiencias y promoción de iniciativas sociales.