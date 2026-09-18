Guatemala
Cinco esposas de presidentes se reunirán en Guatemala y el Inguat busca alquilar vehículos blindados para movilizarlas
Las esposas de cinco presidentes de latinoamérica estarán en Guatemala para un encuentro privado y el Inguat busca alquilar tres camionetas blindadas para trasladar a invitados VIP.
Lucrecia Peinado, esposa del presidente de Guatemala, asumió la presidencia de la Alianza ALMA en septiembre del 2025, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. (Foto Prensa Libre: redes sociales de Maricel Cohen de Mulino, primera dama de Panamá))
Cinco esposas de presidentes de América Latina, el Caribe y África, se reunirán en Guatemala del 25 al 27 de septiembre del 2026, en un encuentro privado para el cual el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) busca contratar tres camionetas blindadas destinadas al traslado de "las delegaciones de dignatarios y personas VIP", señala el portal de Guatecompras.
La anfitriona es Lucrecia Peinado, quien preside la Alianza ALMA, organización vinculada con el encuentro. El Ejecutivo informó que, por razones de seguridad y protocolo, por el momento no divulgará los nombres de las participantes.
El documento detalla que se solicitó la colaboración del Inguat para contratar, por tres días, vehículos tipo camioneta con blindaje nivel 7 para el traslado seguro de los participantes.
Entre las características requeridas se encuentran blindaje, un sistema de intercomunicación con altavoz y micrófono, así como sirenas de emergencia.
El Inguat exige además que el proveedor pueda sustituir en un máximo de una hora cualquiera de los vehículos en caso de falla mecánica, desperfecto o siniestro.
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Ejecutivo dice que será un encuentro privado
Consultado sobre la actividad, el Ejecutivo informó que será “un encuentro privado y de alto nivel”, concebido como un espacio de diálogo e intercambio de experiencias entre pares.
Según la postura oficial, la agenda estará centrada en poder blando, liderazgo social y democracia. También abordará el ejercicio de la influencia desde un rol sin autoridad formal, la construcción de confianza y legitimidad pública, la diplomacia social y la capacidad de tender puentes en contextos complejos.
El Ejecutivo indicó que está prevista la participación de cinco esposas de presidentes de América Latina, el Caribe y África, pero no reveló sus identidades.
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“Por razones de seguridad y protocolo propias de un encuentro internacional de alto nivel, por el momento no se harán públicos los nombres de las participantes”, informó.
Añadió que el formato será participativo y contará con aportes de expertos para introducir y enriquecer las conversaciones, aunque el intercambio directo entre las primeras damas será el eje de la actividad.
La información adicional sobre el encuentro y su agenda será divulgada posteriormente mediante un comunicado de prensa, según el Ejecutivo.
Encuentro de la Alianza ALMA
En marzo pasado, el Ejecutivo indicó que Lucrecia Peinado, esposa del presidente Bernrdo Arévalo había participado como presidenta pro tempore de la ALIANZA ALMA.
En un encuentro en Washington, Estados Unidos, Peinado acompañó la suscripción de una carta de intención entre esa organización y el Adam Smith Center for Economic Freedom, orientada a fortalecer el ejercicio de la diplomacia blanda en América Latina y el Caribe.
En esa actividad participaron esposas de presidentes de Costa Rica, Paraguay, Bolivia, Panamá, Belice y Guatemala y se abordaron asuntos relacionados con liderazgo, intercambio de experiencias y promoción de iniciativas sociales.
@lucreciapeinadoficial La presidencia de ALMA – Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes de América Latina, fue asumida por la Primera Dama de Guatemala, Lucrecia Peinado. Le antecedieron la Primera Dama de Panamá, @maricelmulino y la Primera Dama de Paraguay, @Leti Ocampos; el acto contó con la presencia de la Primera Dama de Costa Rica, @Signe Zeikate; Primera Dama de Belice, @H.E. Rossana Briceno; la Primera Dama de Sierra Leona, @Fatima Maada Bio, #OrganizationOfAfricanFirstLadiesForDevelopment #GlobalFirstLadiesAlliance @Bernardo Arévalo de León @Gobierno de Guatemala 🇬🇹 @SCSP 🇬🇹 @SOSEP @Secretaría de Bienestar Social ♬ 60 seconds, no percussion instrument, corporate VP, uplifting(1265912) - Lyrebirds music