Ríos secos y falta de alimentos: así afecta la sequía a campesinos de El Progreso

Las altas temperaturas y la falta de lluvias afectaron el Corredor Seco centroamericano, una región que atraviesa varios departamentos y donde muchas familias son perjudicadas por los efectos climáticos. En el Corredor Seco habitan más de 10 millones de personas.

De acuerdo con EFE, la falta prolongada de lluvias arrasó con 3.5 hectáreas de cultivo de manía de Felícito Marroquín, un agricultor de 72 años, en El Jícaro, El Progreso, Guatemala.

El campesino comenta que este cultivo resiste más la sequía. Con los ingresos que obtenía compraba el maíz y el frijol que consume. Sin embargo, Marroquín menciona: “este año no sacamos nada”.

La campesina Delfa Carías, en una comunidad cercana a la de Marroquín, afirmó que hubo un descenso del agua en los pozos. Las plantas se secaron antes de dar fruto y las familias ya no tienen qué comer ni qué vender en los mercados.

Llegar a las comunidades de El Jícaro era complicado por la falta de vías de acceso. Las condiciones de vida han empeorado, pues para llegar a las comunidades hay que atravesar cauces de ríos completamente secos y caminos de piedra donde solo es posible transitar a caballo o en vehículos de doble tracción.

La poca lluvia que recolectan en agujeros artesanales cubiertos con plástico negro para los cultivos no parece ser suficiente. Los habitantes de las aldeas tienen como única opción trabajar bajo el sol y las altas temperaturas en las fincas productoras de melón para obtener ingresos.

José Antonio Acevedo, técnico encargado de la transferencia de conocimiento agrícola del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), afirmó que asisten a familias que perdieron la totalidad de su producción de subsistencia esta temporada. Además, agregó que la sequía afectó los cultivos desde la etapa de germinación y que la disponibilidad de fuentes de agua para riego es prácticamente nula.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), la situación empeorará a lo largo de los próximos meses.

El Insivumeh y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) informan que los efectos del fenómeno de El Niño consisten en la reducción de cerca de un tercio de las lluvias normales y el aumento de las temperaturas. Su impacto se prolongará en el territorio nacional durante todo el primer semestre del 2027.

En la ronda de prensa del 16 de septiembre, el presidente Bernardo Arévalo anunció un plan para afrontar los efectos de la falta de lluvia y garantizar alimentos a las familias afectadas, ante los daños que la sequía ha causado en los cultivos del país. El plan contempla garantizar la alimentación de las familias afectadas, fortalecer la productividad de los hogares campesinos y desarrollar programas para mejorar el manejo de agua y suelos.

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