Comunitario

Maga sigue a la espera de Q55 millones para reforzar la asistencia alimentaria ante la sequía

El traslado de Q20 millones que cederá la Sesán al Maga para la compra del alimento fortificado es la única gestión que avanza en el Ministerio de Finanzas.

El Ministerio de Agricultura aún no recibe el presupuesto que requirió a Finanzas para comprar alimento fortificado y entregarlo a familias en inseguridad alimentaria. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Luego de 12 semanas de que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) solicitara Q55 millones para la compra de alimento fortificado destinado a las familias en inseguridad alimentaria, los fondos no han llegado a la cartera, cuando la sequía prolongada amenaza con aumentar el número de hogares afectados.

La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán) acordó entregar Q20 millones de su presupuesto para la compra del alimento. Los otros Q35 millones para completar la cifra vendrían de una ampliación presupuestaria.

Dinorah Herrera, viceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Visan), mencionó durante una citación con la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso de la República que desde junio han solicitado más presupuesto al Ministerio de Finanzas (Minfin) para la adquisición de raciones y del alimento fortificado, y aún no reciben esa inyección de recursos.

Específicamente para la compra del alimento fortificado, indicó que el Maga ya realizó los procesos requeridos por el Minfin para recibir los Q20 millones de la Sesán, que es la “única ampliación que se tiene en curso”.

Una vez aprobado ese presupuesto, se iniciarán las gestiones administrativas para firmar el convenio y adquirir el alimento al Programa Mundial de Alimentos (PMA).

“Hemos estado en pláticas con ellos (Minfin) y sabemos que el expediente sigue su curso y esperaríamos poder recibirlos (recursos) si mucho en dos semanas”, destacó Herrera, con lo que podría comenzar la distribución en los primeros días de octubre.

Según el Maga, el alimento fortificado tiene como objetivo incrementar el contenido calórico y nutricional de los beneficiarios, y se entregarían tres mil 600 gramos, es decir, cuatro bolsas de 900 gramos cada una.

Dicho producto se añadiría a las raciones que ya se entregan a las familias en inseguridad alimentaria, que incluyen 10 libras de frijol, cinco libras de arroz, cinco libras de harina de maíz nixtamalizada o 25 libras de maíz, una botella de 800 ml de aceite de origen vegetal, una bolsa de 2.20 libras de hojuela de avena, dos bolsas de 500 gramos de azúcar fortificada con vitamina A, una bolsa de 460 gramos de sal yodada y una bolsa de 900 gramos de mezcla de harina de maíz y soya fortificada con vitamina A.

Con los Q20 millones que trasladará la Sesán, Herrera mencionó que se tiene contemplado adquirir alimento fortificado para incluirlo en 300 mil raciones que tienen disponibles para repartir. Pero si los fondos tardan en llegar, las entregas continuarán sin incluirlo.

Los otros Q35 millones servirán para la compra de más producto al PMA.

La Sesán ha señalado que los Q20 millones que cederá al Maga provienen de ajustes presupuestarios y economías generadas, principalmente en el grupo 0 —pago de servicios personales—, y de modificaciones en los recursos destinados a la adquisición de servicios, materiales y suministros.

Las raciones

La diputada Marleni Matías, de la Comisión de Seguridad Alimentaria, cuestionó los escasos productos y la poca cantidad que contiene cada ración entregada por el Maga, la cual tiene un costo de Q241.

A criterio de la diputada, las familias de las comunidades invierten más en pasaje de lo que reciben en alimentos, pues la distribución de las raciones suele ocurrir en las áreas urbanas.

“Valdría la pena mejorar la ración para que de verdad sea un apoyo para los comunitarios, porque una ración de Q200 no les va a beneficiar en nada, pagan de transporte Q100 de ida y Q100 de venida, gastan dinero que no tienen para ir por una ración, deberían incorporarse muchos más productos, como huevos”. Marleni Matías, diputada de la Comisión de Seguridad Alimentaria

“Es lamentable que no se tenga conciencia aún, con la calamidad que estamos viviendo, de la hambruna que vamos a tener. (…) Llevar una ración de Q241 a las familias que perdieron todo, no lo veo justo con el recurso que se tienen”, agregó la diputada.

Actualmente hay 3.2 millones de guatemaltecos en inseguridad alimentaria, según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), y la sequía prolongada amenaza con incrementar la cantidad de personas en esta condición.

Durante la citación, Herrera mencionó que el Maga ha sufrido una reducción de unos Q500 millones en su presupuesto. Entre estos fondos están los Q58 millones que cedió para apoyar el subsidio destinado a contener el alza en el precio de los combustibles. Aclaró que los recursos para adquisición de alimentos no han sufrido recortes.

“Lamentamos lo tardío que actúa el gobierno central para atender la emergencia que estamos viviendo, Guatemala está padeciendo hambre. Vemos que hablan de un plan de acción por sequía del 2026, pero solo está plasmado en una hoja. Guatemala necesita acción, necesitamos trabajar de manera conjunta: ejecutivo, legislativo y el poder local, pero el Gobierno no lo ha entendido”, dijo Matías.

Fondos para Conred

En la citación también se discutió que Conred tendrá una ampliación presupuestaria de Q500 millones para atender la emergencia alimentaria ocasionada por la sequía prolongada.

Con estos fondos, la institución comprará raciones de alimentos al PMA para atender a las familias que están en vulnerabilidad alimentaria, aprovechando que tiene una “metodología más ágil” para la adquisición de productos en una emergencia como esta. Aún se define si la distribución será a través del Maga, según Herrera.

Mireya Palmieri, secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán), refirió que la Conred está en el proceso de renovar los convenios con el PMA para hacer las compras de las raciones.

En paralelo, el ministerio seguirá adquiriendo alimentos para cubrir los programas a su cargo: alimentos por acciones, asistencia alimentaria, atención a desnutrición aguda y reserva estratégica de granos.