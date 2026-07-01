Tras aportar fondos al subsidio de combustibles, MAGA solicita Q55 millones para asistencia alimentaria

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) solicitará una ampliación presupuestaria de Q55 millones para entregar alimento fortificado a familias con niños menores de cinco años en riesgo de inseguridad alimentaria.

La petición se planteará luego de que el ministerio aportó Q58 millones de su presupuesto para apoyar el subsidio destinado a contener el alza en el precio de los combustibles.

Como parte de la asistencia alimentaria que brinda a los hogares vulnerables, el MAGA prevé entregar 300 mil raciones de harina de maíz y sopa fortificadas, que se añadirán a los productos que ya distribuye a las familias, por ser la intervención de mayor alcance para asistir a la población. La compra se hará por medio del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Durante la reunión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasán), celebrada el pasado 22 de junio, se expuso que con esta intervención se proporcionarán 3 mil 600 gramos (cuatro bolsas de 900 gramos cada una) de alimento fortificado por ración, para incrementar el contenido calórico y nutricional de los beneficiarios.

Los recursos monetarios que requiere el ministerio serán para el Programa 11, enfocado en el acceso y la disponibilidad alimentaria para atender a familias en situación de pobreza y extrema pobreza.

De acuerdo con el MAGA, aún no hay fecha para la entrega del alimento fortificado, pues se desarrolla el proceso administrativo para solicitar la ampliación presupuestaria y dependerá de la aprobación del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) iniciar el convenio con el PMA.

En la información presentada en el Conasán, el MAGA indicó que, en la ruta para asistir a la población, la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Comusan) solicitaría a los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode) la identificación de las familias, con prioridad para las que se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad.

La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán) analizaría los expedientes y gestionaría la asistencia ante el MAGA, que se encargará de la logística, el traslado y la entrega del alimento a los beneficiarios.

Por su parte, la Sesán indica que aún evalúa la adquisición del alimento fortificado y que, de concretarse, utilizará la metodología del MAGA para entregarlo, porque ya está probada y validada.

Menos recursos y baja ejecución

En el primer trimestre del año, el Ejecutivo solicitó a varios ministerios que cedieran fondos para conformar un fondo de Q2 mil millones destinado a financiar el subsidio a los combustibles, aprobado mediante el Decreto 11-2026.

El MAGA tuvo que readecuar su presupuesto y aportar Q58 millones. Ahora necesita Q55 millones para adquirir el alimento fortificado que destinaría a las familias en inseguridad alimentaria.

Dicha intervención formaría parte del Programa 11, denominado Acceso y Disponibilidad Alimentaria, cuyo presupuesto fue modificado. De Q1 mil 200 millones se le restaron Q465.2 millones, por lo que actualmente dispone de Q734.7 millones, según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Minfin. Pese a la reducción de fondos, el programa registra una baja ejecución, pues al 30 de junio alcanzó el 30.35%.

El MAGA reportó que entre enero y junio de este año ha beneficiado a 539 mil 591 familias con la entrega de 565 mil 704 raciones alimentarias en todo el país, con prioridad en los hogares en condiciones de mayor vulnerabilidad de inseguridad alimentaria y desnutrición aguda en niños.

Población vulnerable

La Encuesta Nacional de Desarrollo en Salud (Endesa) indica que, en Guatemala, entre agosto y octubre del 2025, cuando se efectuó la medición, cuatro de cada 10 personas enfrentaban inseguridad alimentaria moderada, situación en la que experimentaban dificultades para alimentarse de forma sana y nutritiva debido a su situación económica. Mientras tanto, un 18% está en condición severa y pasaron un día entero sin comer.

La insuficiencia alimentaria tiene un efecto directo sobre la desnutrición aguda infantil. Al 20 de junio del 2026, el reporte del Ministerio de Salud era de 10 mil 763 casos de niños menores de cinco años con esa condición, y 16 muertes por esa causa. Hay 38 casos más en investigación.

Jorge Pernillo, catedrático de la Escuela de Nutrición de la Universidad Panamericana (Upana), señala que es importante que el MAGA se sume a la entrega de alimentos fortificados para las familias en inseguridad alimentaria, apoyo necesario durante el período de hambre estacional que padecen los hogares rurales entre abril y septiembre, los cuales subsisten de la agricultura. En esa época, las personas se quedan sin reservas de alimentos y sin trabajo para obtener ingresos y comprar comida.

El panorama para estas familias no es alentador por los efectos del fenómeno de El Niño. Con menos lluvia, altas temperaturas y una canícula prolongada, como ha pronosticado el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), las pérdidas agrícolas serán inevitables.

A criterio de Pernillo, si la entrega de alimento fortificado busca mitigar el hambre estacional, la acción ya es tardía, una falla que ha cometido este gobierno y los anteriores, que dan la ayuda "en diciembre como regalo de Navidad".

"Para atender los efectos de la canícula prolongada es importante garantizar la asistencia alimentaria a partir de septiembre, porque para ese entonces no habrá cosechas ni reservas de alimentos en los hogares de subsistencia", dice el catedrático.

Considera importante que, al momento de hacer la entrega, se identifique a los hogares que están en inseguridad alimentaria para que la asistencia llegue a quienes realmente la necesitan. Esto permitiría medir el alcance y el impacto de la acción, además de procesos más transparentes.