Sequía y recorte de fondos llevan al Maga a suspender compra de fertilizantes en 2026

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) dejará de comprar fertilizantes este año. La cartera justifica su decisión por la falta de efectividad del insumo debido a la ausencia de lluvias.

Además, detalló que la disponibilidad de recursos para la dotación de insumos agrícolas destinados a pequeños agricultores disminuyó debido al traslado de fondos para financiar el subsidio a los combustibles.

Las medidas del Maga ocurren ante un pronóstico de escasez de lluvia que se agudizará por la presencia del fenómeno de El Niño, lo que pone en riesgo al sector agrícola en Guatemala, y el mayor impacto lo verá el pequeño agricultor.

Las autoridades del ministerio tomaron la decisión este año de no comprar fertilizante, pues señalan que este es un producto que solo reacciona cuando hay suficiente humedad en el suelo. Las proyecciones agroclimáticas indican que el 2026 será relativamente seco y la canícula será prolongada, por lo que no hay beneficio en adquirirlo.

“La compra de fertilizantes no tiene ningún sentido, porque es un producto sintético químico que solo reacciona cuando se tira al suelo, siempre y cuando exista precipitación y la humedad necesaria para un resultado favorable en la producción. De lo contrario, estaríamos tirando el dinero en el suelo sin ningún efecto positivo en los sistemas productivos”, indicó José Antonio López, viceministro de Desarrollo Económico Rural del Maga.

Alberto Cano, del Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología (Iarna), refirió que, como cualquier nutriente del suelo, los fertilizantes reaccionan con el agua. Sin embargo, no entregarlos porque se prevé una época seca “carece de sentido”, pues los agricultores seguirán sembrando pese a esas condiciones, además de que hay una ventana de probabilidades de que las lluvias aparezcan, aunque sean menos continuas y estables que en años anteriores.

En el 2025 se benefició con la entrega de fertilizante a unos 203 mil agricultores de 10 departamentos.

Aparte de la dotación de los fertilizantes, el Maga tiene un programa de asistencia para los pequeños agricultores que experimentó una reducción de fondos este año.

Readecuación de fondos para subsidio

De acuerdo con López, la adquisición de fertilizante no se contempló este año en el presupuesto del Maga ni en la ampliación presupuestaria que se gestionó ante el Congreso de la República. Lo que se previó fueron los mismos Q120 millones que se tenían en el 2025 para la dotación de insumos agrícolas ―por ejemplo: abonos orgánicos, herramientas de labranza y semillas―.

Pero ese monto disminuyó: “En los primeros tres meses de este año pidieron a los ministerios poner a disposición del Gobierno el presupuesto para subsidiar el alza de precios al combustible (…) Solo una parte, quizá 30% de esos Q120 millones”, dijo el funcionario.

El subsidio a los combustibles se financió con Q2 mil millones provenientes de readecuaciones en diferentes carteras, y el Maga aportó Q58 millones.

Agregó que eso llevó al Maga a redirigir las acciones para apoyar al sector con los recursos disponibles, como el uso del sistema Keyline, que, aseguró, es más efectivo que la entrega de fertilizantes. Esta es una metodología para la conservación de la humedad en los períodos en que hay lluvia efectiva y para preparar los suelos para retenerla, y la capacitación a los pequeños productores lleva tres meses.

También se apuesta por los bioproductos, por lo que en abril se comenzó con la instrucción a líderes, campesinos, promotores y extensionistas para fabricarlos a partir de insumos locales. El funcionario aseguró que el proceso de formación dura una semana y que en 15 días las personas ya estarían produciéndolos. Además, en Guatemala hay una asociación tipo federativa que aglutina a unas 25 biofábricas.

La iniciativa de bioproductos, según el Maga, alcanzaría a por lo menos a 500 mil agricultores, en todo el país.

Cano ve positivo el uso de bioinsumos como una estrategia a mediano y largo plazo ante la variabilidad climática, pero, en el corto plazo, está en riesgo que los agricultores se acostumbren a utilizarlos.

Gustavo Rivas, presidente de la Asociación Nacional de Granos Básicos (Anagrab), coincide en que el proceso no puede implementarse de la noche a la mañana, pues al quitarle los productos químicos la tierra, esta debe pasar por un proceso de recuperación para incorporar poco a poco los bioproductos. Además, el rendimiento productivo puede bajar.

El Maga no comprará fertilizantes este año, pero no cierra la puerta a que el producto ingrese al país por medio de donaciones.

“Tenemos mapas de las zonas donde hay condiciones mínimas para poder entregar fertilizante. Nosotros no vamos a comprar, pero si existiera la posibilidad de entregarlo por mecanismos de donación, lo entregaríamos en esas zonas, porque ahí se garantizaría el efecto del fertilizante químico sintético y que haya buena producción”, agregó el funcionario.

Las áreas mapeadas donde se podría repartir son la Franja Transversal del Norte, Petén, algunas áreas de Sololá, Quiché y la Boca Costa.

Aunque la distribución de fertilizantes es deseada por los pequeños agricultores para paliar crisis como la que se avecina y aliviar el bolsillo al no tener que comprar el producto, ha estado rodeada de cuestionamientos, pues no llega a quienes realmente lo necesitan, mencionó Cano.

El presidente de la Anagrab añadió que el programa se ha transformado en una práctica clientelar y sin impacto positivo medible, por lo que, si el Maga no compra ni reparte este año, no afectará.

“Este programa nunca debió existir, porque nunca se lo dan a los verdaderos productores, pues se meten alcaldes y diputados, y ellos hacen la repartición del fertilizante, y lo entregan a gente que no siembra. En un supuesto de que se lo den a los agricultores, nada más son dos quintales, es muy poco”, indicó Rivas.

Entrega de semilla

El pasado 13 de mayo, durante una reunión de trabajo con la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso de la República, Mynor Quintana, en representación de López, indicó que, en apoyo a los agricultores, el Maga adquirirá semillas de frijol y maíz para fortalecer la producción primaria. La compra se hará por medio del Programa Mundial de Alimentos.

Las semillas se distribuirán en Petén, Izabal, Alta Verapaz y Quiché, donde se prevé que los efectos del fenómeno de El Niño sean menores y haya lluvia. Según Quintana, se destinarán Q14 millones para la compra y se beneficiará a 17 mil agricultores, quienes recibirán una bolsa de 60 mil semillas de maíz para sembrar una hectárea de terreno y 25 libras de frijol para un cuarto de manzana.

Agregó que la distribución se hará a partir de agosto, cuando ocurre “la producción de segunda” y se registra una precipitación constante en el norte del país, donde se producen alrededor de 25 millones de quintales de maíz para cubrir la demanda local.

Cano señaló que los agricultores suelen tener semillas nativas, que están adaptadas a los climas, suelos y condiciones de humedad locales, y son las que siembran y producen; pero entregar semillas de manera indiscriminada en todos los territorios es cuestionable. Añadió que hay que acercarse a las comunidades y adaptarse a sus necesidades para realmente cumplir con la función de apoyar al productor.

Por otro lado, el ministerio también entregará el bono agrícola, con el que se proveerá de semillas y herramientas a los agricultores, según el viceministro.