Consejo Nacional de la Conred declara alerta amarilla preventiva ante escasez de lluvias y altas temperaturas en Guatemala

El Consejo Nacional de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que en reunión celebrada este viernes 22 de mayo del 2026 tomó la decisión de elevar a alerta amarilla las zonas con mayor susceptibilidad a posibles impactos asociados a la escasez de lluvia y altas temperaturas.

Explicó que la medida fue adoptada con base en análisis técnicos y científicos nacionales e internacionales, así como en las proyecciones del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología.

Esta elevación del nivel de alerta constituye una acción preventiva y de preparación anticipada, y no representa una declaratoria del fenómeno ENOS.

La Conred solicitó a los gobiernos departamentales y municipales elevar el nivel de alerta, fortalecer las acciones de prevención, actualizar planes de respuesta y coordinar medidas de protección para la población frente a posibles eventos asociados, como sequía, incendios forestales, altas temperaturas, inundaciones y deslizamientos.

Además, reforzará el monitoreo hidrometeorológico y la coordinación interinstitucional para garantizar una respuesta oportuna ante cualquier evolución de la amenaza.

La institución exhortó a la población a mantenerse informada por medio de canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades competentes.

El jueves 21 de mayo, Rafael López, director de la Dirección de Información Geográfica Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, explicó la situación de sequía y altas temperaturas que afectarán áreas de cultivos en Guatemala durante la temporada mayo-julio del 2026.

Qué es el fenómeno ENOS

Según la Organización Meteorológica Mundial, El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) es un fenómeno natural recurrente que influye de forma notable en las pautas climáticas de diversas partes del mundo.

Este se caracteriza por la fluctuación de las temperaturas oceánicas en el Pacífico ecuatorial y por cambios en las condiciones atmosféricas.

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