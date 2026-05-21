¿Menos huracanes en 2026? Así estará la temporada de ciclones en el Atlántico y el Pacífico, según EE. UU.

Un reciente pronóstico de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) señala que la temporada de huracanes en el Atlántico será menor que la media registrada, con al menos seis de estos fenómenos y 14 tormentas con nombre.

La proyección de la NOAA, publicada este 21 de mayo, se da previo al inicio de la temporada de huracanes, que las autoridades estiman para el 1 de junio.

La entidad afirma que este 2026 habrá entre 8 y 14 tormentas con nombre, entre 3 y 6 huracanes y entre 1 y 3 huracanes mayores en la zona del Atlántico.

"La NOAA pronostica una temporada por debajo de lo normal para el 2026, con aproximadamente un 55% de probabilidad de que sea inferior a lo normal, un 35% de probabilidad de que sea cercana a lo normal y un 10% de probabilidad de que esté por encima de lo normal", afirma la entidad.

Neil Jacobs, administrador de la NOAA, pidió a las autoridades no "bajar la guardia", ya que asegura que, aunque no habrá tantos huracanes en esta temporada, eso no significa que no sean destructivos.

Pacífico

Con respecto al Pacífico, Jacobs adelantó que habrá un aumento en la actividad ciclónica.

"En el Pacífico central y oriental, prevemos una probabilidad del 70% de que la actividad sea superior a lo normal. Para el Pacífico oriental, esperamos entre 15 y 22 tormentas con nombre, de 9 a 14 huracanes y de 5 a 9 huracanes mayores; y para el Pacífico central, esperamos entre 5 y 13 ciclones tropicales", afirmó.

El principal motivo se debe al fenómeno meteorológico de "El Niño", el cual podría alcanzar la categoría de "superniño" a finales del 2026.

La última temporada de huracanes fue la primera en una década en la que ningún ciclón alcanzó a Estados Unidos, con excepción de la tormenta tropical Chantal, que en su paso por Carolina del Norte dejó al menos seis personas fallecidas.

En el 2025, el Atlántico registró 13 tormentas con nombre, de las cuales cinco ascendieron a la categoría de huracán; cuatro de ellas, mayores por sus fuertes vientos.

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