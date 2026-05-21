Maga alerta por déficit de lluvias y advierte impacto en cultivos de varias regiones de Guatemala

Guatemala se ve afectada por la falta de lluvias, por lo que las autoridades hacen monitoreo para saber cuáles son los municipios más vulnerables y el posible impacto.

Rafael López, director de la Dirección de Información Geográfica Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), explicó este jueves 21 de mayo la situación de sequía y altas temperaturas que afectarán áreas de cultivos en Guatemala durante la temporada mayo-julio del 2026, en el marco del fenómeno climático “Súper Niño”.

Indicó que han efectuado monitoreos con análisis agrometeorológicos y agroclimáticos basados en pronósticos climáticos.

Añadió que para mayo, junio y julio se prevé un déficit hídrico derivado de lluvias de corta duración y, posiblemente, tempestuosas en algunos territorios del país. Además, han observado una disminución de la humedad en los suelos.

Ante esta situación, han emitido recomendaciones y mantienen el monitoreo de distintas clases de cultivos.

Actualmente monitorean 20 departamentos donde hay cultivos de pastos, granos básicos, melón, arroz, tabaco, palma de aceite y café. La acción se desarrolla en departamentos con temperaturas superiores a 35°C.

Dijo que están atentos porque han observado una tendencia al alza en las temperaturas, lo que pone en riesgo los cultivos y provoca estrés térmico en las plantas.

López añadió que el MAGA ejecuta su plan institucional de respuesta, el cual establece la comunicación entre el Comité de Emergencia, que activa los protocolos para preparar planes de atención a la población.

Remarcó que también desarrollan acciones preventivas, como analizar el territorio y determinar la vulnerabilidad, pues actualmente están en una etapa de preparación.

El protocolo contempla análisis agroclimáticos que permiten determinar la vulnerabilidad del país. También analizan los territorios más vulnerables durante los últimos 10 años, como los afectados por sequías y daños en cultivos, sumado a las canículas prolongadas.

El objetivo es contar con un plan de acción que permita responder al impacto de la falta de lluvias. La producción de granos básicos, como maíz, frijol y sorgo, podría ser la más afectada.

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El MAGA tiene registradas 119 categorías de cultivos en su inventario nacional, por lo que mantiene vigilancia sobre el incremento de las temperaturas, que produce estrés térmico en los cultivos.

Remarcó que también deben tomar en cuenta que las lluvias torrenciales producen estrés hídrico en las plantas, por lo que elaborarán un informe semanal para analizar la situación.

Dijo que el riesgo no afecta únicamente al Corredor Seco, pues han observado variabilidad climática en prácticamente todo el país.

Alertó de que todos los departamentos tienen territorios específicos con afectaciones.

Departamentos más vulnerables

Explicó que los departamentos con alta vulnerabilidad son Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Petén, Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu, Sacatepéquez, San Marcos, Santa Rosa, Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán y Zacapa, donde existen áreas específicas en riesgo.

Indicó que una canícula prolongada también pone en riesgo los cultivos debido a la ausencia prolongada de lluvias. Por ello, impulsan la captación de agua durante los días lluviosos.

Por ahora no tienen una estimación del posible impacto económico en la producción, por lo que trabajan para minimizarlo.

Alertó de que las lluvias convectivas son dañinas para el sector agrícola porque son intensas, de corta duración y afectan los cultivos.

Según López, al menos 123 municipios están en muy alta vulnerabilidad por la falta de lluvias, 129 en alta vulnerabilidad y 88 en vulnerabilidad media.

Alertó de que la seguridad alimentaria podría verse afectada por el alto estrés vegetal que sufrirán los cultivos.

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