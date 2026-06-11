Fiscal general y ministro de Gobernación se reúnen con el Departamento de Justicia de EE. UU. para fortalecer cooperación

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre una reunión con el fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna.

Añadió que en el encuentro también participó el ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda.

Según la información, se busca fortalecer la cooperación para desmantelar redes de tráfico de personas, combatir carteles del narcotráfico y llevar a los criminales ante la justicia.

Este jueves 11 de junio, el Ministerio Público amplió detalles e informó que, durante el encuentro, se destacó la importancia de mantener acciones coordinadas para fortalecer las investigaciones.

También optimizar los mecanismos de control y garantizar procesos transparentes, eficientes y apegados a la ley.

También destacó que se fortalece la cooperación internacional para combatir el crimen organizado, el tráfico de personas, las estructuras criminales y otros delitos.

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