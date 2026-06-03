Alias Nacho acepta ser extraditado a EE. UU. por presunta conspiración para traficar cocaína

Manuel Ignacio de Jesús Velasco, de 50 años, aceptó este 3 de junio ser extraditado hacia Estados Unidos, donde es requerido por una corte federal del Distrito Este de Texas por delitos relacionados con la conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína. La decisión fue tomada durante una audiencia celebrada ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, lo que agiliza el proceso para su entrega a las autoridades estadounidenses.

Velasco fue capturado el pasado 5 de mayo en Malacatán, San Marcos, durante un operativo desarrollado por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con el Ministerio Público (MP). Según las investigaciones, el requerido presuntamente integró una organización dedicada al narcotráfico internacional que operaba en Suramérica, Centroamérica y Norteamérica.

Las autoridades estadounidenses señalan que la estructura criminal habría estado activa entre el 2011 y abril del 2025, período durante el cual presuntamente coordinó el traslado de grandes cargamentos de cocaína con destino final en Estados Unidos. De acuerdo con la acusación, los integrantes de la organización participaban en actividades vinculadas con el transporte, logística y distribución de droga a través de distintos países de la región.

Otro extraditable capturado por narcotráfico



En un operativo antinarcótico, la #SGAIA en Malacatán, San Marcos capturó a Manuel Ignacio de Jesús Velasco Gómez, de 50 años, alias “Nacho”, con orden de extradición a los Estados Unidos, por temas de narcotráfico. pic.twitter.com/Rdt5vSTUDU — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 5, 2026

Investigación lo vincula con red internacional de narcotráfico

La solicitud de extradición fue presentada por la Corte del Distrito Este de Texas, que lo señala de participar en una conspiración para fabricar y distribuir cocaína en cantidades superiores a cinco kilogramos.

Según las pesquisas, la estructura criminal a la que presuntamente pertenecía utilizaba rutas en varios países para movilizar cargamentos de droga hacia territorio estadounidense. Las autoridades sostienen que la organización mantuvo operaciones durante más de una década.

El caso forma parte de los esfuerzos conjuntos entre Guatemala y Estados Unidos para combatir organizaciones transnacionales vinculadas con el tráfico de drogas y otros delitos relacionados con el crimen organizado.

Cancillería coordinará el proceso de entrega

Tras aceptar la extradición, el procedimiento entra en una fase administrativa. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores coordinar con las autoridades estadounidenses la fecha y las condiciones para la entrega del requerido.

Manuel Ignacio de Jesús Velasco aceptó ser extraditado a Estados Unidos durante una audiencia judicial en Guatemala. (Foto: Prensa Libre, Elmer Vargas).

La aceptación voluntaria evita que continúe el proceso judicial de extradición y permite acelerar los trámites para su traslado hacia Estados Unidos, donde deberá enfrentar los cargos presentados por la justicia federal.

Las autoridades guatemaltecas han señalado que durante el 2025 se ha incrementado la cooperación internacional en materia de extradiciones, principalmente en casos relacionados con estructuras dedicadas al narcotráfico y al tráfico internacional de estupefacientes.

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