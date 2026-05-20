Capturan en Sacatepéquez a Eddie “N”, extraditable requerido por narcotráfico en Estados Unidos

La Policía Nacional Civil informó este miércoles sobre la captura del extraditable número 25 del 2026, identificado como Eddie "N", de 48 años, requerido por la justicia de EE. UU. por señalamientos relacionados con narcotráfico.

La aprehensión se efectuó en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, según el reporte preliminar divulgado por la PNC. Las autoridades indicaron que el detenido registra una orden de captura con fines de extradición.

De acuerdo con la información inicial, el caso está vinculado con delitos relacionados con el tráfico de drogas. La PNC indicó que ampliará los detalles sobre la captura y el requerimiento judicial en las próximas horas.

por registrar una orden de captura con fines de Extradición hacia Los Estados Unidos relacionado por temas al narcotráfico.



Ampliaremos pic.twitter.com/e7Tqag0QSW — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 20, 2026

Proceso de extradición

La extradición entre Guatemala y EE. UU. forma parte de los mecanismos de cooperación bilateral para procesar a personas requeridas por cortes estadounidenses, principalmente por casos de narcotráfico internacional, lavado de dinero, homicidio y otros delitos.

El procedimiento comienza con una solicitud formal de la justicia estadounidense. Luego, la PNC y la SGAIA ejecutan la captura en territorio guatemalteco y el detenido queda a disposición del juzgado competente para el trámite legal.

Si el proceso avanza, el Sistema Penitenciario traslada al requerido hacia la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde suele ser entregado a agentes federales estadounidenses, como la DEA o el Servicio de Alguaciles.

Más de 20 capturas en el 2026

Las autoridades han reportado más de 20 capturas con fines de extradición durante el 2026, la mayoría por delitos vinculados con narcotráfico y estructuras transnacionales dedicadas al traslado de cocaína y otras drogas hacia EE. UU.

Uno de los casos recientes fue la captura de Juan “N”, aprehendido en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, señalado por conspiración y tentativa de distribución de cocaína y fentanilo.

También fue extraditado Audias “N”, alias “Cachetes”, entregado a autoridades estadounidenses el 19 de mayo por señalamientos relacionados con narcotráfico y supuestos nexos con el cartel de Sinaloa.

Tras cumplir con los procesos jurídicos en Guatemala, el extraditable Audias Juncos Vásquez, alias “Cachetes”, fue entregado a la justicia de EE.UU. para responder ante un tribunal de ese país por delitos relacionados al narcotráfico. pic.twitter.com/oP4Tlii7ZV — MinGob (@mingobguate) May 19, 2026

Algunos extraditables capturados en el 2026

Alex “N” : capturado el 26 de enero en Zacapa, requerido por conspiración para fabricar y distribuir cocaína.

: capturado el 26 de enero en Zacapa, requerido por conspiración para fabricar y distribuir cocaína. Erick “N” : detenido el 30 de enero en la zona 10 capitalina, señalado por conspiración para importar cocaína.

: detenido el 30 de enero en la zona 10 capitalina, señalado por conspiración para importar cocaína. Julio “N” : capturado el 1 de febrero en Gualán, Zacapa, por señalamientos de narcotráfico.

: capturado el 1 de febrero en Gualán, Zacapa, por señalamientos de narcotráfico. Wender “N” : aprehendido el 12 de febrero en Morales, Izabal, requerido por una corte de Texas.

: aprehendido el 12 de febrero en Morales, Izabal, requerido por una corte de Texas. Carlos “N”, Ronal “N” y Héctor “N” : capturados el 20 de febrero en Petén, señalados por conspiración para distribuir cocaína.

: capturados el 20 de febrero en Petén, señalados por conspiración para distribuir cocaína. Audias “N” : capturado el 26 de febrero en La Blanca, San Marcos, y extraditado en mayo por delitos relacionados con narcotráfico.

: capturado el 26 de febrero en La Blanca, San Marcos, y extraditado en mayo por delitos relacionados con narcotráfico. Sergio “N” : detenido en marzo en Petén, requerido por EE. UU. por delitos vinculados con narcotráfico.

: detenido en marzo en Petén, requerido por por delitos vinculados con narcotráfico. Manuel “N”: capturado en mayo en Malacatán, San Marcos, señalado de integrar una estructura internacional de tráfico de cocaína.

Las autoridades guatemaltecas mantienen operativos en distintos puntos del país para ubicar a personas requeridas por cortes de EE. UU., principalmente por delitos relacionados con narcotráfico internacional. La PNC, el Ministerio Público y agencias estadounidenses continúan coordinando acciones de cooperación para ejecutar capturas y procesos de extradición vinculados con estructuras criminales transnacionales.

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