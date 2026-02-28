¿Quiénes son los nueve presuntos narcotraficantes capturados en Guatemala con orden de extradición a EE. UU.?

En lo que va del 2026, las autoridades guatemaltecas han capturado a 15 personas con orden de extradición. De ese total, nueve son requeridas por delitos relacionados con narcotráfico y seis por otros ilícitos, principalmente delitos sexuales, homicidio, robo y trata de personas.

El primer capturado con orden de extradición a Estados Unidos se registró el 26 de enero del 2026. La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) aprehendió a Alex Javier Cardona Estrada, de 43 años, alias "Chele Peña", en la calzada Miguel García Granados, Zacapa.

Es requerido por una corte de EE. UU. por conspiración para manufacturar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína. Según la acusación, tenía conocimiento y causa razonable para creer que la droga sería importada ilegalmente a ese país.

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), habría integrado desde el 2016 una estructura de tráfico de drogas de gran escala que operaba en Sur, Centro y Norteamérica. Se le señala de dirigir, administrar y supervisar actividades relacionadas con narcotráfico en Honduras, Guatemala y otros países hasta por lo menos agosto del 2019. Tras su captura fue trasladado vía aérea a la Ciudad de Guatemala.

Alex Javier Cardona Estrada (Foto Prensa Libre: cortesía)

30 de enero del 2026

En la 15 calle y avenida Reforma, zona 10, fue capturado el ciudadano mexicano Erick Neftalí Medina García, de 34 años.

Es solicitado por la Corte Distrital de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York por conspiración para importar cocaína a ese país, así como por conspirar para fabricar, distribuir y poseer con intención de distribuir dicha droga.

Según autoridades estadounidenses, formaría parte de una organización con sede en México dedicada al tráfico internacional de cocaína, que desde al menos el 2025 habría conspirado para trasladar grandes cantidades de droga hacia EE. UU. La estructura controlaba pistas de aterrizaje clandestinas en territorio mexicano para recibir cargamentos procedentes de Colombia y otros países sudamericanos, que posteriormente eran redistribuidos.

De acuerdo con las investigaciones, era uno de los cabecillas de esa red delictiva y coordinaba el traslado y la protección de los cargamentos durante su paso por México.

Erick Neftalí Medina García (Foto Prensa LIbre: PNC)

1 de febrero del 2026

En la calzada Reina de España, Gualán, Zacapa, fue detenido Julio César Peralta Vargas, de 42 años.

Es requerido por el Gobierno de EE. UU. por delitos relacionados con narcotráfico. Fue trasladado a la Torre de Tribunales, donde quedó a disposición del Juzgado de Mayor Riesgo B para el trámite de extradición.

Según el MP, Peralta desde el 2010 hasta 2024, formó parte de dicha estructura responsable de transportar, dirigir y administrar diversas actividades relacionadas con el narcotráfico dentro de esta organización.

Julio César Peralta Vargas (Foto Prensa Libre: PNC)

12 de febrero del 2026

En el kilómetro 255 del municipio de Morales, ruta hacia Río Dulce, Izabal, fue capturado Wender Rolando Eguizabal Gálvez, de 38 años, alias "el Flaco".

El Ministerio Público informó que es solicitado por la Corte del Distrito Este de Texas por conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína.

También se le investiga por la supuesta fabricación y distribución de cocaína, con la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que la sustancia sería ingresada ilegalmente a EE. UU.

De acuerdo con la investigación del MP, se identificó una organización de tráfico de drogas con base en Guatemala que, aproximadamente entre el 2008 y el 2024, fue responsable de transportar grandes cantidades de cocaína hacia ese país.

Wender Rolando Eguizabal Gálvez. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

20 de febrero del 2026

En Petén fueron capturados los hermanos Carlos Obediel Morales Guerra, Ronal Alexis Morales Guerra y Héctor Rubén Morales Guerra.

Son requeridos por la Corte del Distrito Este de Texas por conspirar para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla con cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y causa razonable para creer que sería importada ilegalmente a EE. UU.

Según el MP, formaban parte de una organización de tráfico de drogas que operaba en América del Sur, Central y del Norte. Las autoridades los identificaron como miembros de esa estructura desde aproximadamente el 2006 hasta, por lo menos, mayo del 2024.

Le podría interesar: Tres carteles mexicanos disputan control territorial en la frontera con Guatemala, según la DEA

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, los tres detenidos son hermanos de Francisco Morales Guerra, actual alcalde de Dolores, Petén.

Según el MP, una investigación identificó una organización de tráfico de drogas que operaba en América del Sur, Central y del Norte, responsable de trasladar grandes cantidades de cocaína hacia EE. UU.

“Las autoridades identificaron a los requeridos como miembros de la organización desde aproximadamente el 2006 hasta, por lo menos, mayo del 2024”, amplió la Fiscalía.

Carlos Obediel Morales Guerra, Ronal Alexis Morales Guerra y Héctor Rubén Morales Guerra. (Foto Prensa Libre: hemeroteca PL)

26 de febrero del 2026

En el barrio Alegre, La Blanca, San Marcos, fue capturado Audias Juncos Vásquez, de 28 años.

Es requerido por las autoridades de los Estados Unidos de América para el Distrito Medio de Florida por trasiego de cocaína.

"Se identificó a una organización criminal transnacional con elementos de mando y control en México y Guatemala desde al menos el año 2022 hasta junio de 2024 y el capturado fue identificado como un miembro organizador radicado en Guatemala, responsable de reclutar marinos para participar en misiones de contrabando marítimo de drogas para la organización", indicó el MP.

Es requerido por autoridades estadounidenses por su presunta vinculación con actividades relacionadas con narcotráfico. Con esta detención se convirtió en el extraditable número 15 del 2026 y uno de los nueve señalados por delitos vinculados con tráfico de drogas.