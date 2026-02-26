Quiénes son “La Rana” y “Aquiles” y por qué EE. UU. ofrece una recompensa de US$10 millones por ellos

Este 26 de febrero, Estados Unidos anunció dos recompensas de US$5 millones por información que lleve a la captura de René y Alfonso Arzate García, miembros del cartel de Sinaloa.

Las autoridades estadounidenses señalan a los Arzate García de controlar actividades ilícitas en la ciudad fronteriza de Tijuana.

"A pesar de todos los conflictos, siguen controlando este corredor de tráfico fundamental, lo que los convierte en figuras clave para sostener las operaciones del cartel, incluido el tráfico de fentanilo", señaló el Departamento de Estado mediante un comunicado.

Los dos hermanos fueron acusados en el 2014 de narcotráfico ante un tribunal en el sur de California, y en el 2023 fueron sancionados por el Departamento del Tesoro.

"Según la DEA, los hermanos han controlado conjuntamente la Plaza de Tijuana para el cartel de Sinaloa durante los últimos 15 años, y han mantenido su autoridad mediante la violencia, alianzas estratégicas y una profunda influencia local que incluye corrupción política y policial", afirman las autoridades.

En el comunicado, las autoridades estadounidenses reafirmaron que el fentanilo fue declarado como arma de destrucción masiva y que el cartel de Sinaloa es uno de los mayores partícipes en el tráfico de esta droga.

Ayúdenos a capturar a dos de los operadores más conocidos del Cartel de Sinaloa. Ofrecemos hasta $10 millones de dólares en recompensa por información conducente al arresto y/o condena de los jefes de la Plaza de Tijuana, René y Alfonso Arzate-García. https://t.co/Wjguh0wjBw pic.twitter.com/fYwgtI0uox — US Dept of State INL (@StateINL) February 26, 2026

El escrito señala que las recientes ofertas de recompensas de US$5 millones son un complemento a un anuncio del Departamento de Justicia sobre una acusación formal sustitutiva contra uno de los hermanos, René Arzate.

"Él es acusado de narcoterrorismo, conducción de una empresa criminal continua, apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración internacional para distribuir metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana", concluye el comunicado.

