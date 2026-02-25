La victoria contra los cárteles mexicanos también amenaza con más violencia en el futuro

Fue una victoria política, tanto a nivel nacional como internacional, y la señal más clara hasta la fecha de que había dejado atrás a su predecesor con un ataque contundente contra una de las organizaciones de narcotráfico mejor armadas del país. Sin embargo, como mostraron los videos del domingo, de los posteriores incendios de vehículos y bloqueos de carreteras, también podría desestabilizar aún más la ya frágil seguridad del país. Aunque es ideal para sesiones fotográficas oficiales y material para guiones de Hollywood, los expertos afirman que librar a un grupo ilícito de su líder no necesariamente reduce su control sobre el país.

Al contrario, corre el riesgo de crear vacíos de poder que inevitablemente conducen a más violencia. A otros les preocupa que la persecución distraiga de los problemas de desapariciones y homicidios que el país de aproximadamente 130 millones de habitantes enfrenta a diario. “La estrategia de los capos genera ganancias a corto plazo”, dijo Gladys McCormick, experta en seguridad de la Universidad de Syracuse. “Es muy efectiva para generar una dosis de dopamina que nos dice 'estamos haciendo algo contra los carteles', pero la próxima semana podríamos ver un efecto de fragmentación”. Sheinbaum se está desviando de los preceptos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuya popularidad la ayudó a llegar al poder tras ser jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Su estrategia pasiva permitió que los carteles, a los cuales los gobiernos mexicanos han tenido en cuenta desde hace tiempo —y con los que a veces se han involucrado ilícitamente—, aumentaran su control sobre amplias zonas del país. Además, diversificaron sus negocios mucho más allá del narcotráfico, incursionando en el robo de combustible, la extorsión y la minería.

El cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es un claro ejemplo de esta tendencia. En los últimos años ha cobrado mayor poder visible, ostentando vehículos blindados y empleando ataques con drones. Su modelo de franquicias le permitió una rápida expansión a más de 40 países, según Estados Unidos. Algunos investigadores estiman que los grupos criminales se encuentran ahora entre los principales empleadores de México.

“Este fue el último clavo en el ataúd de la estrategia de ‘abrazos, no balas’”, dijo McCormick, refiriéndose a la estrategia de López Obrador de atender las causas profundas de la actividad criminal y la capacidad de los carteles para reclutar jóvenes. Además de la inminente amenaza de más violencia, Sheinbaum aún tiene que lidiar con el presidente Donald Trump, quien ha ofrecido repetidamente el poder militar estadounidense para ayudar a México a adoptar una estrategia más decisiva contra las organizaciones criminales. Incluso después de los elogios iniciales a la operación para eliminar al Mencho el domingo, su homólogo norteño afirmó que México necesitaba "dar un paso al frente". “Estados Unidos seguirá exigiendo, pero debe haber una estrategia diferente”, dijo Catalina Pérez Correa, investigadora de políticas de drogas en la Ciudad de México.

“Detienen a los líderes, pero eso no cambia las condiciones que generan ganancias financieras para la organización criminal”. Cortarles la fuente de financiamiento es clave para ver resultados reales, afirmó. El crecimiento del cartel Jalisco Nueva Generación es, en gran medida, una historia de cómo los grupos criminales de México se armaron y proliferaron frente a una represión militar ineficaz y violenta de dos décadas. Oseguera, quien fue deportado de Estados Unidos después de cumplir una condena por cargos de drogas en la década de 1990, fundó el cartel de Jalisco, hace unos 15 años, cuando surgió un vacío de poder después de que el líder de otro cartel mexicano fuera asesinado.

El CJNG, nombre por el que se le conoce, se convirtió en un importante proveedor de fentanilo, metanfetamina y cocaína para los mercados estadounidenses. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) afirmó que un pequeño grupo de altos mandos reportaba directamente a Oseguera, quien utilizó los miles de millones de dólares en ganancias para ampliar la presencia global del cartel y tomó el control de importantes puertos de la costa del Pacífico. El CJNG se convirtió, de forma rápida y violenta, en una de las organizaciones criminales transnacionales más poderosas de México y del mundo, según un informe del Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y la Respuesta al Terrorismo. “El CJNG representa una amenaza a la seguridad para el crimen organizado sin precedentes”, señala el informe.

En el 2015, el cartel derribó un helicóptero militar que formaba parte de un operativo para intentar capturar al Mencho. En el 2020, el grupo asesinó al exgobernador de Jalisco mientras cenaba, y en el 2019, mató a 13 policías en una emboscada. El año pasado, el descubrimiento de restos humanos en un rancho de Jalisco, utilizado por el CJNG, causó indignación, por la indiferencia del gobierno. Sheinbaum prometió adoptar un enfoque multifacético en materia de seguridad y promocionó el arresto de un alcalde de su propio partido a principios de este año como una señal de que nadie se salvaría.

Quienes dicen que es riesgoso remover a un líder de un cartel, especialmente a uno de la talla de Oseguera, recuerdan lo sucedido en el estado de Sinaloa como prueba de que las ramificaciones pueden tardar meses, si no años, en resolverse. La detención de Ismael el Mayo Zambada, líder de una facción del cartel de Sinaloa, en el 2024, desató una mortífera guerra de carteles que ha dejado más de dos mil 400 muertos y ha alterado agresivamente la vida cotidiana de un millón de residentes y empresas en todo el estado occidental homónimo. La violencia, que el mes pasado incluyó el secuestro de 10 trabajadores de una mina canadiense, ha sido un punto de mira para las fuerzas de seguridad mexicanas con el gobierno de Sheinbaum, tras su toma de posesión, el año en que estalló la lucha interna del cartel de Sinaloa. Las autoridades identificaron posteriormente cinco de sus cuerpos.

El domingo, el CJNG expresó de inmediato sus quejas por la muerte de Oseguera a escala nacional. Medios locales informaron sobre bloqueos viales, ataques a negocios y vehículos incendiados en 22 estados, una muestra del poderío y el alcance geográfico del cártel. “Jalisco tiene una estructura más flexible a medida que se desciende en la cadena de mando que Sinaloa, y tienen una cartera mucho más diversificada”, dijo McCormick. La reacción inmediata en algunas partes del país fue una señal de ese poder, dijo, señalando a los estados de Michoacán, Veracruz, Colima y Guanajuato como lugares que podrían ver una mayor violencia de los cárteles.

En los últimos meses, América Latina ha presenciado cómo Estados Unidos asesinó a más de 100 personas en embarcaciones que presuntamente transportaban drogas. Una operación militar estadounidense en Venezuela en enero culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, quien ahora enfrenta cargos de complicidad con el narcotráfico. Y así, los gobiernos de la región están sintiendo la presión, en parte debido a Estados Unidos y en parte porque el crimen y la violencia siguen estando entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. En Colombia, el controvertido plan de paz del presidente Gustavo Petro con los grupos armados ha propiciado la generación de cantidades récord de cocaína y un inicio violento de la campaña electoral.

Incluso con pocos meses restantes en el cargo, ha enfrentado una enorme presión por parte de Trump. En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección, ha implementado una estrategia para combatir la financiación de los carteles. Una gran redada en el centro financiero de São Paulo el año pasado se desarrolló sin mayor algarabía, mientras que una operación policial que terminó con la muerte de más de 100 personas en Río de Janeiro recibió un amplio apoyo popular. Para México, el problema es tanto interno como externo, ya que Sheinbaum ha insistido en que su gobierno ha visto una disminución de más del 40% en los homicidios desde que asumió el cargo.

Trump ha mencionado las importaciones de fentanilo a Estados Unidos y las sobredosis de drogas en estadounidenses como excusa para intervenir en los asuntos latinoamericanos desde que inició su segundo mandato. Los analistas afirman que ha sido una excusa conveniente para un gobierno que busca una presencia más amplia y agresiva en la región.

Cuando un periodista preguntó si México estaba preparado para las consecuencias de un cambio en el equilibrio de poder en el cártel de Jalisco, el ministro de Seguridad, Omar García Harfuch -la cara de gran parte de la estrategia de seguridad del gobierno- dijo que el gobierno estaba atento "a cualquier tipo de reacción o reestructuración dentro del cártel que pudiera ser violenta", dijo.

El ministro de Defensa, Ricardo Trevilla, dijo el lunes que el gobierno de Sheinbaum en general ha intensificado la destrucción de laboratorios de drogas y, a un nivel más estructural, ha fortalecido la Guardia Nacional que complementa a las fuerzas militares tradicionales y ha mejorado sus capacidades de inteligencia. Muchos mexicanos que han presenciado episodios similares, incluso durante la presidencia de Felipe Calderón, aún no se sienten tranquilos. El asesinato de Oseguera podría recordar la captura del líder del cártel Edgar Valdez Villarreal, conocido como la Barbie, en el 2010, o la persecución de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Pero McCormick dice que, si lo analizamos con atención, la cosa es muy distinta. “García Harfuch y Sheinbaum se vieron obligadas a adoptar esta estrategia, pero ahora se están centrando activamente en la coordinación y colaboración con las autoridades locales”, dijo. “Ese es un tono diferente al de Calderón”.