Trump vincula nuevos aranceles a una crisis de pagos que los expertos dudan

El problema potencial para Trump y su administración con este argumento es que muchos economistas, y hasta ahora los mercados financieros, no ven a Estados Unidos al borde de un precipicio similar. Esto significa que sus últimos impuestos a las importaciones probablemente generarán otro desafío legal y mayor incertidumbre para socios comerciales, empresas, consumidores e inversores.

Para implementar un arancel del 10% —que Trump posteriormente elevó al 15%— y reemplazar los que el tribunal invalidó en su histórica sentencia del viernes, Trump invocó la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Esta ley permite a los presidentes estadounidenses imponer aranceles por hasta 150 días "en situaciones de problemas fundamentales de pagos internacionales". Estos incluyen "grandes y graves déficits en la balanza de pagos de Estados Unidos" y una "depreciación inminente y significativa del dólar".

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, en entrevistas con CNN y Fox News el domingo, afirmó que los nuevos aranceles serían temporales, garantizarían que los ingresos siguieran fluyendo al Tesoro y, eventualmente, serían reemplazados por otros bajo autoridades independientes que "han superado más de 4.000 impugnaciones desde el primer mandato del presidente".

Un puente a corto plazo

“Veremos qué hace el Congreso, pero la Sección 122 probablemente sea un puente de cinco meses durante el cual se realizarán estudios sobre los aranceles de la Sección 232 y la Sección 301”, declaró Bessent a CNN, refiriéndose a otras autoridades arancelarias que requieren investigaciones antes de su implementación. “Por lo tanto, esto es más un puente que una medida permanente”.

En declaraciones a Fox News, añadió que la Sección 122 es “una autoridad muy sólida”.

Bessent no afirmó que los nuevos aranceles fueran necesarios para abordar una crisis de pagos específica. El Tesoro no respondió el domingo a una solicitud de comentarios adicionales.

Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron el lunes ante la renovada incertidumbre sobre la política comercial de Trump. El dólar recuperó pérdidas mientras que los metales preciosos avanzaron.

Una orden ejecutiva que Trump firmó el viernes anunciando los nuevos impuestos a las importaciones señaló el déficit comercial estadounidense y otros flujos financieros como evidencia de déficits “grandes y graves” en la balanza de pagos.

Entre los aspectos que Trump identificó se encontraba una posición neta de inversión internacional (la diferencia entre las inversiones estadounidenses en el exterior y las inversiones extranjeras en EE. UU.) que actualmente se sitúa en números rojos por 26 billones de dólares.

Lo que no mencionó fue que el uso de gravámenes para obligar a las empresas estadounidenses y extranjeras a invertir más en EE. UU. haría que esa cifra se disparara aún más. O que, en su último informe de enero sobre esta situación, la Oficina de Análisis Económico de EE. UU. señaló el aumento de las valoraciones en los mercados bursátiles estadounidenses, que Trump ha aclamado como un voto de confianza, como una de las principales causas del aumento de la posición de inversión negativa del país.

Resiliencia del dólar

El problema que la mayoría de los economistas ven es que, a pesar de la proclamación del presidente, no hay pruebas de que EE. UU. no sea capaz de pagar sus cuentas ni cumplir con las obligaciones que tiene con los inversores internacionales. Si las hubiera, los mercados financieros estarían liquidando activos estadounidenses y el dólar se desplomaría en medio de una pérdida de confianza en la economía estadounidense y en la moneda de reserva más dominante.

“En mi rol como (ex) subdirectora gerente del FMI, diré que Estados Unidos no tiene un problema fundamental de pagos internacionales”, escribió Gita Gopinath, ex primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, en una publicación en redes sociales el domingo.

En un correo electrónico a Bloomberg News el domingo, añadió que “los aranceles de 150 días no contribuirán a reducir de forma duradera los déficits comerciales. Principalmente, provocarán otra ronda de volatilidad en las cifras comerciales, ya que los importadores intentarán programar sus compras para evitar los aranceles”.

Jay Shambaugh, quien ocupó el principal cargo internacional en el Tesoro de Estados Unidos durante la administración Biden, afirmó en una entrevista que no había evidencia de que Estados Unidos enfrentara una crisis de balanza de pagos a pesar de la proclamación de Trump.

“Esa sería una situación en la que no fluye suficiente dinero al país para compensar todos los flujos de salida”, afirmó Shambaugh.

Pero ese no es el caso de los flujos financieros que entran al país para compensar el déficit comercial. Si no fuera cierto, se evidenciaría en un dólar que "se deprecia rápidamente porque nadie quiere invertir en Estados Unidos para cubrir las salidas", dijo Shambaugh.

Mark Sobel, otro ex alto funcionario del Tesoro, afirmó que toda la premisa se basaba en una visión anticuada de la economía estadounidense y en un artefacto del extinto régimen de tipos de cambio fijos de Bretton Woods.

Mark Sobel, otro ex alto funcionario del Tesoro, afirmó que toda la premisa se basaba en una visión anticuada de la economía estadounidense y en un artefacto del extinto régimen de Bretton Woods de tipos de cambio fijos y el patrón oro. También argumentó que Trump tiene los objetivos equivocados en la mira.

“El presidente debería estar mucho más preocupado por las perspectivas fiscales. Muchas estimaciones apuntan a que nuestros déficits fiscales promediarán el 6% del PIB anual durante la próxima década, antes de aumentar considerablemente”, declaró Sobel. “Esa es una gran cantidad de emisiones del Tesoro que los mercados globales deben digerir y que podría impulsar las tasas de interés mucho más al alza”.

La última vez que un presidente estadounidense impuso aranceles para abordar problemas de balanza de pagos fue en 1971, cuando Richard Nixon introdujo un arancel del 10% que duró solo unos meses y cuyo objetivo era obligar a otras naciones a renegociar los tipos de cambio fijos y abordar la sobrevaluación del dólar. El problema fundamental de pagos que enfrentaba Estados Unidos en aquel entonces era que no contaba con suficiente oro en sus reservas para igualar el valor del dólar, y los especuladores comenzaban a atacar la moneda.

La Sección 122 formaba parte de una ley aprobada por el Congreso en respuesta a los aranceles de Nixon y para garantizar que los futuros presidentes tuvieran límites en su uso.

Hay economistas que argumentan que la administración Trump está parcialmente justificada al invocar la disposición de la Sección 122.

Brad Setser, exfuncionario del Tesoro y de comercio de Estados Unidos, ahora en el Consejo de Relaciones Exteriores, afirmó que el déficit por cuenta corriente de Estados Unidos, que actualmente ronda el 3%-4% del producto interior bruto, era lo suficientemente significativo como para merecer la definición de "grande y grave".

Déficit "Grande"

Pero si Estados Unidos enfrentaba "problemas fundamentales de pagos internacionales" es una pregunta más compleja, escribió en una serie de publicaciones en redes sociales el domingo. "El déficit es grande", afirmó Setser. Sin embargo, las entradas financieras a EE. UU. en 2025 se mantuvieron lo suficientemente fuertes como para financiar un déficit comercial de bienes de US$1.2 billones, afirmó, "y el dólar se encuentra actualmente bastante fuerte".

Algunos expertos en comercio argumentan que la invocación por parte de Trump de una crisis de balanza de pagos para imponer aranceles podría llevar a EE. UU. u otros países a informar de las medidas a la Organización Mundial del Comercio, lo que podría llevar a la intervención del FMI, quien tendría que decidir si EE. UU. enfrenta una crisis que justifique el uso de aranceles.

Los últimos aranceles de Trump y sus razones para imponerlos también podrían volver a la Corte Suprema.

"No me queda claro que haya cumplido las condiciones" de la Sección 122 ni que las razones para la ley existan desde que EE. UU. abandonó el patrón oro, declaró Jennifer Hillman, ex abogada comercial de renombre de EE. UU. y jueza actual de la facultad de derecho de la Universidad de Georgetown.

Afirmó que un caso así sería menos claro que la impugnación que Trump perdió el viernes, en la que la Corte Suprema determinó que la ley original de 1977 que utilizó ni siquiera mencionaba la palabra arancel.

Neal Katyal, el destacado abogado que presentó la demanda contra los aranceles globales de Trump ante la Corte Suprema, señaló durante el fin de semana que un problema que podría enfrentar el presidente si se impugnan sus nuevos aranceles es que sus propios abogados argumentaron que la Sección 122 no era apropiada para ellos.

“La Sección 122 tampoco tiene una aplicación obvia en este caso, donde las preocupaciones que el presidente identificó al declarar una emergencia surgen de los déficits comerciales, que son conceptualmente distintos de los déficits de la balanza de pagos”, escribieron los abogados de la administración en un documento presentado el año pasado.

Eso podría ser discutible, argumentó Setser.

Si bien afirmó estar seguro de que la justificación de los aranceles de Trump acabaría en los tribunales, "lo que es más importante, no creo que el litigio sobre el significado de un problema fundamental de pagos y un déficit de la balanza de pagos se resuelva en 150 días", escribió. "Así que apuesto a que el plazo para los aranceles expirará" antes de que los tribunales dicten sentencia.