El poder de Trump para demandar a Estados Unidos es cuestionado en un caso de US$10 mil millones contra el IRS.

Los abogados del presidente de EE. UU., Donald Trump, pueden responder antes del 25 de febrero a un grupo de exfuncionarios que afirman que la demanda, la cual solicita una indemnización por la filtración ilegal de su información impositiva, le permite a Trump controlar injustamente ambas partes del caso. Señalan que, como mandatario, tiene autoridad sobre el Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés) y el Departamento de Justicia de EE. UU., que defiende al Gobierno en demandas. Ni Trump ni el Departamento de Justicia han ofrecido una explicación detallada de cómo se podría abordar el aparente conflicto de intereses.

Esto significa que una presentación del presidente, o del Departamento de Justicia, podría ser el primer indicio de cómo responderá el Gobierno a las acusaciones de que el caso podría ser "colusorio". A principios de este mes, los exfuncionarios solicitaron a un juez que considerara su designación, o la de un tercero independiente, para participar en el caso a fin de equilibrar la situación y considerar la posibilidad de suspender el proceso hasta que Trump deje el cargo. También buscan eliminar del expediente judicial la demanda de Trump de US$10 mil millones, alegando que es completamente injustificada.

Desde su regreso al cargo, Trump ha forzado los límites de su autoridad ejecutiva, desde imponer aranceles y retener fondos federales hasta exigir al Departamento de Justicia que procese a quienes percibe como sus enemigos políticos. Sin embargo, la demanda del IRS, que también incluyó al Tesoro de Estados Unidos como acusado, destaca por el uso que Trump hace del poder presidencial en los tribunales, al colocarse en ambos lados de una batalla legal con US$10 mil millones del dinero de los contribuyentes en juego. “A diferencia de muchas de sus demandas, esta sí tiene fundamento”, dijo Eric Freedman, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Hofstra, en referencia a la filtración del IRS.

Sin embargo, el conflicto de intereses es “obvio”, dijo, porque Trump podría “simplemente ordenar al IRS que emitiera un cheque”. Al ser preguntado sobre los posibles conflictos que plantea la demanda, el Departamento de Justicia emitió un comunicado: “En cualquier circunstancia, todos los funcionarios del Departamento de Justicia siguen las directrices de los funcionarios de ética de carrera”. La respuesta formal del Departamento de Justicia a la demanda de Trump en los tribunales podría llegar en cualquier momento de los próximos dos meses. La Casa Blanca no respondió a las solicitudes de comentarios sobre el caso, que Trump presentó en un tribunal federal de Florida el 29 de enero.

El presidente también ha presentado otras demandas contra empresas financieras y compañías de medios de comunicación que en conjunto buscan decenas de miles de millones de dólares en daños. La filtración de datos del IRS, en el centro del caso, supuso un duro golpe para la agencia. Un excontratista del IRS, Charles Littlejohn, se declaró culpable en el 2023 de robar los registros tributarios de miles de estadounidenses adinerados, entre ellos, Trump, Ken Griffin, Elon Musk y Jeff Bezos, y de filtrarlos a medios de comunicación. Littlejohn fue condenado a cinco años de prisión. Con los datos filtrados, The New York Times publicó un informe sobre las declaraciones de impuestos de Trump semanas antes de las elecciones presidenciales del 2020, que perdió contra Joe Biden.

El periódico informó que Trump pagó US$750 en impuestos federales sobre la renta en el 2016 y el 2017, y no pagó impuestos en 10 de los 15 años anteriores, debido a grandes pérdidas que compensaron sus ganancias. “Es un caso extraordinario debido a la magnitud de la filtración de Littlejohn”, dijo Nina E. Olson, quien se desempeñó como defensora nacional independiente del contribuyente en el IRS del 2001 al 2019. “Fue una grave violación de los derechos del contribuyente”. La demanda de Trump citó la Ley de Privacidad para justificar su reclamación de US$10 mil millones, exigiendo el pago por cada divulgación hecha por terceros, entre ellos el Times, ProPublica y “muchas otras plataformas de prensa escrita, radiodifusión, cable, redes sociales y otras”. También reclama una indemnización por daños y perjuicios en virtud de una ley fiscal independiente.



El presidente ya ha reconocido que se encuentra en una posición privilegiada para obtener un pago por ser el jefe del Gobierno. "Se supone que debo llegar a un acuerdo conmigo mismo", declaró Trump a los periodistas cuando se le preguntó sobre el caso, el 31 de enero último, en el Air Force One, según un video publicado en la página de YouTube de la Casa Blanca. El presidente afirmó que donaría todo el dinero que reciba a organizaciones benéficas, aunque los contribuyentes pagarían la factura. En una presentación judicial del 5 de febrero, un grupo de exfuncionarios del IRS y expertos en impuestos dijo que el “litigio colusorio de Trump amenaza la integridad del proceso judicial al arriesgar la implicación del tribunal en un procedimiento ilegítimo”.

El grupo, que incluye al excomisionado del IRS John Koskinen y a la exfiscal general adjunta de la División de Impuestos Kathryn Keneally, argumentó que la demanda debería suspenderse hasta que Trump deje el cargo en enero del 2029, para garantizar la imparcialidad y evitar cualquier pregunta sobre que Estados Unidos no "defienda celosamente" el interés público. Ese no es el único problema potencial. Afirman que Trump presentó su demanda después de un plazo de prescripción de dos años para tales casos y que no puede demostrar que él o su familia sufrieron un daño cuantificable por la filtración de los registros fiscales que justifique su reclamación por daños de US$10 mil millones.

"No le causó ningún daño político", dijo Frank Agostino, abogado del bufete fiscal Kostelanetz LLP, quien no está involucrado en el caso. "Su patrimonio neto ha aumentado, no disminuido. ¿Puede mencionar algún negocio que haya perdido como resultado de la divulgación?" En una presentación separada, la organización sin fines de lucro Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética de en Washington (Crew), argumentó que cualquier pago de fondos públicos a Trump mediante una "adjudicación manifiestamente colusoria" violaría la conocida como "cláusula de emolumentos" de la Constitución.

Esta cláusula prohíbe al presidente recibir fondos públicos más allá de su salario, y su objetivo era limitar el riesgo de corrupción oficial. “El presidente Trump está pidiendo a su propia administración que le otorgue un pago inesperado masivo de fondos de los contribuyentes para resolver reclamos legal y fácticamente dudosos, al contrario de cómo el Gobierno ha defendido demandas similares”, dijo Crew en la presentación del 12 de febrero. Bajo la dirección de Biden, el Departamento de Justicia se opuso a una demanda presentada en el 2022 por Griffin sobre datos fiscales privados filtrados por Littlejohn a ProPublica, que utilizó la información en historias sobre cómo las personas ricas evitan impuestos.

Un juez dictaminó que el multimillonario fundador de Citadel no había presentado suficientes argumentos para justificar los daños y perjuicios en su demanda, pero permitió a Griffin continuar con su demanda alegando que el IRS divulgó ilegalmente su información fiscal. Griffin llegó a un acuerdo dos meses después. El IRS se disculpó, pero no pagó nada. La agencia también acordó establecer más garantías. Bajo la administración de Trump, el Departamento de Justicia ha seguido combatiendo enérgicamente las demandas por daños y perjuicios derivadas de la filtración de información del IRS.

El gobierno busca la desestimación de una demanda colectiva interpuesta por varias empresas afectadas por la filtración, alegando en documentos judiciales presentados el año pasado que Estados Unidos no es responsable de las acciones de un contratista. Ese argumento ahora es diametralmente opuesto a los argumentos de Trump en su demanda, que afirma que el IRS es responsable de las acciones de Littlejohn. Los críticos de la demanda de Trump afirman que cualquier cambio de postura del Departamento de Justicia ahora sería una clara señal de influencia indebida por parte del presidente.

El abogado fiscal Michael Burke, de DarrowEverett LLP, afirmó que el Departamento de Justicia no necesariamente cederá y adoptará la postura de Trump de inmediato. Añadió que un juez analizaría cualquier acuerdo "con mucho cuidado" para determinar si es justo. "Ciertamente no veo que el IRS entregue exactamente lo que solicitó 30 días después del inicio del caso", dijo Burke.