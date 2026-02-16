El Departamento de Justicia intensifica sus ataques contra los críticos de Trump

Los esfuerzos del Departamento de Justicia para procesar a los críticos del presidente Donald Trump entraron en una nueva fase la semana pasada, cuando los fiscales federales no acusaron a seis legisladores demócratas que grabaron un video recordando a los miembros del servicio militar su deber de rechazar órdenes ilegales. Los abogados del Departamento, bajo presión del presidente, habían atacado previamente a varios de los adversarios más acérrimos de Trump, como el exdirector del FBI, James B. Comey, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Ambos enfrentaron cargos, posteriormente desestimados, el año pasado, por presunta conducta no relacionada con sus opiniones políticas.

Pero el caso que los fiscales federales presentaron el martes ante un gran jurado —que busca acusar a los senadores Mark Kelly (demócrata de Arizona), Elissa Slotkin (demócrata de Míchigan) y otros cuatro por su mensaje de video de 90 segundos— marcó la primera vez que el departamento buscó directamente clasificar el discurso crítico de destacados detractores de Trump como un delito. Los miembros del gran jurado rechazaron rotundamente la iniciativa, según informó The Washington Post. Sin embargo, los observadores legales y los legisladores involucrados en la investigación han argumentado desde entonces que la decisión del panel es prácticamente irrelevante.

“Esta no es una buena noticia”, declaró Kelly, capitán retirado de la Marina y astronauta, a los periodistas durante una conferencia de prensa esta semana. “Es una historia sobre cómo Donald Trump y sus compinches intentan desmantelar nuestro sistema para silenciar a cualquiera que se pronuncie legítimamente en su contra”. El intento de acusar a los legisladores representa una evolución de la campaña que comenzó el año pasado, con casos contra James y Comey, dijo Brendan Nyhan, profesor de gobierno en el Dartmouth College. “Procesar a personas por criticar al presidente es, en cierto modo, aún más peligroso”, dijo Nyhan, “sobre todo porque se trata de legisladores que actúan en el ejercicio de sus funciones públicas y, sobre todo, porque pedían que los militares y el estado de seguridad nacional cumplieran la ley”.

Aun así, algunos aliados de Trump en el Congreso, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), defendieron las medidas de la administración. Johnson declaró a la prensa que Slotkin, Kelly y los demás "probablemente deberían ser procesados". “Cada vez que se obstruye la aplicación de la ley y se interpone en estas operaciones sensibles, es algo muy grave y probablemente un delito”, dijo. La investigación penal del Departamento de Justicia sobre los legisladores comenzó tras la publicación en línea en noviembre del video organizado por Slotkin, exanalista de la CIA.

En él, ella y los demás, todos ellos sirvieron en las fuerzas armadas o en agencias de inteligencia, recordaban a los militares su deber, estipulado en el Código Uniforme de Justicia Militar, de resistirse a directivas ilegales. “Esta administración está enfrentando a nuestros militares uniformados y a los profesionales de la comunidad de inteligencia contra los ciudadanos estadounidenses”, dijeron los legisladores. “Nuestras leyes son claras. Pueden rechazar órdenes ilegales”. El video no mencionó ninguna política específica de la administración Trump. Sin embargo, Slotkin y Kelly, ambos miembros del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, han criticado duramente al presidente por los ataques militares que autorizó contra supuestos barcos narcotraficantes en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, así como por su decisión de desplegar la Guardia Nacional en ciudades gobernadas por funcionarios demócratas.



Otros legisladores que participaron en el video incluyeron a los representantes Jason Crow, exranger del ejército de Colorado, y Maggie Goodlander, veterana de la marina de New Hampshire, así como Chrissy Houlahan, exoficial de la Fuerza Aérea, y Chris Deluzio, exoficial de la marina, ambos de Pensilvania. Su video provocó una reacción inmediata de Trump, quien exigió en las redes sociales que los legisladores fueran procesados ​​por sedición, y sugirió que incluso deberían, tal vez, ser castigados con la ejecución. “¡Comportamiento sedicicioso, castigado con la muerte!”, escribió en una publicación en redes sociales, poco después de la publicación del video. En otra, añadió: “Fue sedición al más alto nivel, y la sedición es un delito grave”.

Los mensajes se hicieron eco de otra publicación de Trump del año pasado, en la que, en una misiva dirigida a “Pam”, una aparente referencia a la fiscal general Pam Bondi, insistió en que el Departamento de Justicia actuara rápidamente para procesar a Comey, James y otros. “No podemos demorarnos más, está matando nuestra reputación y credibilidad”, escribió entonces, y agregó: “¡Hay que hacer justicia, ahora!” En cuestión de meses, James fue acusado formalmente de fraude hipotecario, mientras que Comey fue acusado de mentir al Congreso. Ambos negaron las acusaciones y sus casos fueron posteriormente desestimados por un juez federal, debido a problemas técnicos con el nombramiento del fiscal que los había acusado.

Slotkin, Kelly y los demás legisladores han sostenido que no hicieron nada malo, incluso cuando altos funcionarios de la administración actual los han acusado de usar el video para alentar a los miembros del servicio a cometer acciones equivalentes a un motín. A principios de este mes, cuatro de los legisladores en el video revelaron que habían sido abordados por agentes del FBI y se negaron a dar entrevistas voluntarias a los fiscales. “Claramente, cuando nuestros abogados se reunieron con ellos, se trataba simplemente de cumplir con lo que el presidente quería”, dijo Slotkin el miércoles. “Ni siquiera lo hicieron con el corazón”. No está claro si el FBI tomó otras medidas para investigar.

Pero el martes pasado, los fiscales, bajo la supervisión de la fiscal federal de Washington D. C., Jeanine Pirro, expresentadora de Fox News y fiel aliada de Trump, presentaron un caso contra los legisladores ante el gran jurado. Dos personas designadas políticamente dirigieron esa presentación, según dos fuentes familiarizadas con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato para describir los procedimientos judiciales sellados.

Los fiscales —Steven Vandervelden, excolega de Pirro en la oficina del fiscal de distrito en Westchester, Nueva York, y Carlton Davis, exmiembro del personal del presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes; el representante James Comer (republicano de Kentucky)— buscaron acusar a los legisladores de un delito grave que hace ilegal "interferir con, perjudicar o influir en la lealtad, la moral o la disciplina de las fuerzas militares o navales de los Estados Unidos", dijeron las fuentes. Pero cuando llegó el momento de votar, ninguno de los grandes jurados estuvo de acuerdo en que había suficiente causa probable para acusar a alguno de los legisladores de un delito, dijo una de las personas familiarizadas con el asunto.

Portavoces del Departamento de Justicia y de Pirro se han negado a comentar sobre el asunto desde entonces. En medio de ese silencio, la iniciativa ha generado una respuesta vehemente del Capitolio. “El hecho de que no encarcelaran a un senador estadounidense no debería disipar nuestra indignación”, declaró el senador Brian Schatz (demócrata por Hawái) durante una acalorada sesión el miércoles, en la que los senadores demócratas imploraron a sus colegas republicanos que condenaran abiertamente las acciones del Departamento de Justicia. Los senadores demócratas celebraron una reunión especial el jueves por la mañana para analizar la situación con más detalle.

“Intentaron encarcelar a dos de nosotros”, dijo Schatz. “No estoy del todo seguro de que el Senado de Estados Unidos pueda sobrevivir a esto si no tenemos republicanos que se manifiesten”. El senador Thom Tillis (Carolina del Norte) se ha convertido en uno de los pocos republicanos que ha criticado públicamente al departamento. Describió el intento fallido de enjuiciamiento como precisamente el tipo de instrumentalización del sistema judicial contra el que la administración Trump afirma estar luchando. “La guerra política legal no es normal, no es aceptable y debe terminar”, escribió Tillis en una publicación en X.

No estoy del todo seguro de que el Senado de Estados Unidos pueda sobrevivir a esto si no tenemos republicanos que se manifiesten.

En su conferencia de prensa del miércoles, Kelly dijo a los periodistas que él y Slotkin se enteraron del intento de acusarlos el martes a través de informes de los medios. "Si las cosas hubieran sido diferentes, nos estaríamos preparando para el arresto", dijo Slotkin. Desde entonces, los abogados de varios de los legisladores afectados han enviado cartas a Pirro y Bondi solicitando garantías de que la investigación ha concluido y de que la fiscalía no volverá a acusarlos. También han instruido al departamento que conserve todos los registros de la investigación, amenazando con posibles acciones legales por violar el derecho a la libertad de expresión de los legisladores.

En una demanda separada presentada por Kelly, un juez federal detuvo el jueves pasado los esfuerzos del Departamento de Defensa para censurar formalmente al senador por sus comentarios en video, diciendo que el esfuerzo para hacerlo "pisoteaba las libertades de la Primera Enmienda del senador Kelly y amenazaba las libertades constitucionales de millones de retirados militares". “La intimidación era el objetivo: que otras personas, además de nosotros, se lo pensaran dos veces antes de hablar”, dijo Slotkin el miércoles. “Pero la verdadera pregunta es si el presidente puede hacernos esto a nosotros, senadores en ejercicio, ¿a quién más podría hacérselo?”