Capturan con fines de extradición a cabecilla apodado “el Flaco”, señalado de dirigir tráfico de drogas

El Ministerio Público (MP) informó que este jueves 12 de febrero coordinó con la Policía Nacional Civil (PNC) la aprehensión con fines de extradición de Wender “N”, también conocido como “Flaco”.

“Él es solicitado por la Corte del Distrito Este de Texas, Estados Unidos, por los delitos de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína”, según el MP.

El ente investigador añadió que también se le investiga por la supuesta fabricación y distribución de cocaína, con la intención, el conocimiento y la causa razonable para creer que dicha sustancia controlada sería ingresada ilegalmente en Estados Unidos.

De acuerdo con la investigación del MP, se identificó una organización de tráfico de drogas con base en Guatemala que, aproximadamente entre el 2008 y el 2024, fue responsable de transportar grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos.

Además, trasladaba las ganancias producto de dichas actividades ilícitas desde Estados Unidos y México hacia Guatemala.

La investigación también identificó al requerido como uno de los cabecillas y organizadores de esa estructura criminal en Guatemala, siendo responsable de dirigir, administrar y supervisar las actividades de tráfico de drogas de la organización, afirmó el MP.

La PNC informó que la captura se registró en el kilómetro 255 de la ruta entre Morales y Río Dulce, municipio de Lívingston, departamento de Izabal.

Con este caso suman siete extraditables capturados: cuatro por narcotráfico y tres por otros delitos, según la PNC.

