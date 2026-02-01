Capturan en Zacapa a guatemalteco solicitado en extradición por EE. UU. por narcotráfico

Justicia

Capturan en Zacapa a guatemalteco solicitado en extradición por EE. UU. por narcotráfico

Julio “P” fue capturado en Gualán, Zacapa. Es requerido por Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

|

time-clock

Agentes de la SGAIA-PNC escoltan a Julio “P” tras su captura en Gualán, Zacapa. (Foto Prensa Libre: PNC)

Agentes de la SGAIA-PNC escoltan a Julio “P” tras su captura en Gualán, Zacapa. (Foto Prensa Libre: PNC)

Julio “P”, de 42 años, fue capturado este domingo 1 de febrero en la calzada Reina de España, Gualán, Zacapa, por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC).

Peralta Vargas es requerido por el gobierno de Estados Unidos, que solicita su extradición por delitos relacionados con el narcotráfico, según confirmaron fuentes oficiales.

Esta es la tercera detención de un extraditable registrada en el país en el 2026.

El detenido fue trasladado a la Torre de Tribunales, en la capital, donde quedó a disposición del Juzgado de Mayor Riesgo B, que conocerá su proceso de extradición.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

ARCHIVADO EN:

Extraditable capturado en Guatemala Narcotráfico PNC Guatemala Violencia del narcotráfico en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS