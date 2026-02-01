Capturan en Zacapa a guatemalteco solicitado en extradición por EE. UU. por narcotráfico

Julio “P”, de 42 años, fue capturado este domingo 1 de febrero en la calzada Reina de España, Gualán, Zacapa, por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC).

Peralta Vargas es requerido por el gobierno de Estados Unidos, que solicita su extradición por delitos relacionados con el narcotráfico, según confirmaron fuentes oficiales.

Esta es la tercera detención de un extraditable registrada en el país en el 2026.

El detenido fue trasladado a la Torre de Tribunales, en la capital, donde quedó a disposición del Juzgado de Mayor Riesgo B, que conocerá su proceso de extradición.