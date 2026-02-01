Justicia
Capturan en Zacapa a guatemalteco solicitado en extradición por EE. UU. por narcotráfico
Julio “P” fue capturado en Gualán, Zacapa. Es requerido por Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Agentes de la SGAIA-PNC escoltan a Julio “P” tras su captura en Gualán, Zacapa. (Foto Prensa Libre: PNC)
Julio “P”, de 42 años, fue capturado este domingo 1 de febrero en la calzada Reina de España, Gualán, Zacapa, por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC).
Peralta Vargas es requerido por el gobierno de Estados Unidos, que solicita su extradición por delitos relacionados con el narcotráfico, según confirmaron fuentes oficiales.
Esta es la tercera detención de un extraditable registrada en el país en el 2026.
El detenido fue trasladado a la Torre de Tribunales, en la capital, donde quedó a disposición del Juzgado de Mayor Riesgo B, que conocerá su proceso de extradición.
#Urgente— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) February 2, 2026
Extraditable atrapado en Zacapa
En la calzada Reino de España, Gualán, Zacapa, SGAIA-PNC ha detenido a Julio César Peralta Vargas, de 42 años, solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos por delitos de narcotráfico. pic.twitter.com/bCvG5ocmt7