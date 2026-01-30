Segundo extraditable del año es capturado por la PNC durante operativo antinarcótico en zona 10

El ciudadano mexicano Érick M., de 34 años, fue capturado este viernes 30 de enero en la 15 calle y avenida Reforma, zona 10 capitalina, por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), durante un operativo antinarcótico.

Se trata de la segunda persona detenida en el 2026 con fines de extradición por la PNC, en lo que va del mes, según las autoridades.

Érick M. es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Está sindicado de conspiración para importar cocaína a ese país, así como de conspirar para fabricar, distribuir y poseer con intención de distribuir dicha droga, con conocimiento y causa razonable para creer que sería introducida ilegalmente a territorio estadounidense y a aguas bajo su jurisdicción.

Según las autoridades estadounidenses, el detenido formaría parte de una organización con sede en México, dedicada al tráfico internacional de cocaína, que desde al menos el 2025 habría conspirado para trasladar grandes cantidades de esta droga hacia Estados Unidos.

La estructura criminal controlaba pistas de aterrizaje clandestinas en territorio mexicano, utilizadas para recibir cargamentos procedentes de Colombia y otros países sudamericanos. Posteriormente, los cargamentos eran redistribuidos hacia Estados Unidos y otros destinos.

De acuerdo con las investigaciones, Érick M. era uno de los cabecillas de esa red delictiva. Se le atribuye la coordinación del traslado de cocaína a través de México, así como la protección de los cargamentos durante su paso por el país.