Nearshoring en Guatemala: estos son los retos para atraer nuevas industrias e inversión

Guatemala tiene condiciones que pueden favorecer una nueva etapa de atracción de inversiones, entre ellas su estabilidad macroeconómica, cercanía con Estados Unidos, población joven y ubicación estratégica. Sin embargo, transformar esas ventajas en proyectos de mayor valor agregado dependerá de resolver brechas en infraestructura, formación de talento y competitividad.

Ese fue uno de los ejes del Guatemala Development Forum 2026, celebrado el 23 de septiembre, que reunió a representantes del sector público, inversionistas, empresarios y socios institucionales para discutir las condiciones necesarias para impulsar la siguiente etapa del crecimiento económico del país.

La agenda se concentró en inversión y competitividad; infraestructura y conectividad; desarrollo urbano e industrial; y mecanismos de colaboración y ejecución para convertir las prioridades en proyectos mediante cooperación público-privada y planificación de largo plazo.

El encuentro fue planteado para discutir cómo las ventajas actuales de Guatemala pueden traducirse en más inversión extranjera directa, diversificación productiva, infraestructura y competitividad. Entre los asuntos centrales se incluyeron el nearshoring, las zonas francas, la logística, la energía y el desarrollo urbano.

Nearshoring: Guatemala debe escoger dónde competir

Durante el panel “Aprovechar el cambio: Nearshoring, zonas francas y crecimiento de alto valor”, en el que participaron Christian Mayorga, presidente de la Zona Libre de Industria y Comercio (Zolic); Claudia Pellerano, presidenta de la Asociación de Zonas Francas de Iberoamérica (AZFA), de República Dominicana; y Alejandro Guillén, director general de Synergy Industrial Park, se habló acerca de a qué sectores se debe enfocar Guatemala para la atracción de inversión. La conversación fue moderada por Juan Esteban Sánchez, director ejecutivo de Invest Guatemala.

Le puede interesar: Guatemala no ha aprovechado el nearshoring para atraer inversiones, aunque la coyuntura actual ofrece nuevas oportunidades y desafíos

Los expositores indicaron que Guatemala no necesariamente debe intentar atraer inversiones en todos los sectores, sino identificar aquellos en los que ya posee capacidades y puede incorporarse con mayor rapidez a las cadenas internacionales de valor.

Entre las actividades señaladas durante el panel estuvieron la manufactura especializada, el ensamblaje de electrodomésticos y las autopartes. Guillén destacó particularmente el potencial de esta última industria y planteó que Guatemala podría integrarse a la cadena productiva que México ha desarrollado durante décadas, comenzando con componentes específicos como cinturones de seguridad, bolsas de aire, asientos y tableros.

Lea además: El sector industrial planteó al presidente Bernardo Arévalo cuatro acciones urgentes para generar competitividad y atraer inversión

Pellerano explicó, por su parte, que la estrategia no debería limitar excesivamente los sectores, pues existen actividades complementarias que permiten aprovechar capacidades ya desarrolladas. Mencionó oportunidades en agroindustria con mayor transformación, industria eléctrica y electrónica, autopartes y manufactura compartida con otros países.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Talento, uno de los desafíos para atraer industrias

El capital humano apareció como uno de los principales retos. Pellerano también comentó la experiencia de República Dominicana, donde se han impulsado estrategias de corto y largo plazo para responder a las necesidades de las empresas. Una de ellas consiste en vincular los requerimientos de los parques industriales con universidades, institutos técnicos y autoridades educativas para desarrollar cursos y competencias específicas según cada región y no necesariamente hacerlo de forma generalizada para todo el país.

La discusión apuntó a que las necesidades de las empresas que evalúan instalar operaciones no siempre pueden esperar los resultados de reformas educativas que toman varios años.

Por ello, entre las alternativas mencionadas se encuentran programas cortos y modulares de capacitación, diseñados conjuntamente con el sector productivo para elevar rápidamente la empleabilidad.

¿Por qué algunas inversiones no llegan a Guatemala, pero otras deciden por el país?

Otro elemento que surgió en el panel fue que las ventajas del país no garantizan por sí mismas que una empresa finalmente decida instalarse.

Guillén explicó que inversionistas internacionales han reaccionado favorablemente a las condiciones macroeconómicas y demográficas, así como a la infraestructura desarrollada en parques industriales. Sin embargo, identificó entre las dificultades la falta de consistencia en la información que reciben las empresas cuando consultan a distintas instituciones.

A su criterio, proporcionar cifras diferentes sobre un mismo asunto puede generar alertas entre los inversionistas y afectar la confianza.

También señaló la infraestructura portuaria como otro desafío. Según los datos expuestos durante el panel, alrededor del 70% de las importaciones ingresa por el Pacífico, mientras aproximadamente el 70% de las exportaciones sale por el Atlántico, una dinámica que aumenta la importancia de mejorar ambos sistemas portuarios.

Al mismo tiempo, Guillén mencionó inversiones que sí avanzaron después de procesos prolongados de acompañamiento institucional. Citó que, recientemente, se inauguró en Synergy Industrial Park un centro de distribución de 15 mil metros cuadrados de Mabe, y próximamente entrará en operación Supertex, empresa que confecciona para diversas marcas internacionales (como Adidas, Patagonia, North Face, entre otras marcas) con una planta de 10 mil metros cuadrados y una proyección de mil empleos directos, luego de una negociación de tres años en la que participaron diferentes instituciones.

Mayorga mencionó de ejemplo Yazaki que ya cuenta con una planta de autopartes en Guatemala, y anunció otras, la cual se prevé que entre el operaciones el próximo año, con capacidad de generar unos cuatro mil empleos.

Banguat: estabilidad es necesaria, pero no suficiente

El presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Álvaro González Ricci, colocó la discusión en el contexto macroeconómico.

Durante la inauguración afirmó que Guatemala mantiene una reconocida estabilidad y señaló que las estimaciones apuntan a un crecimiento económico de 4.3% en el 2026 y 4% en el 2027. También recordó que la inflación interanual se situó en 3.37% en agosto, dentro del margen de la meta establecida por el banco central.

Pero González Ricci reconoció que esa estabilidad no basta para acelerar el desarrollo. “La estabilidad macroeconómica es indispensable, pero no es suficiente para lo que necesita el país”.

El funcionario sostuvo que aprovechar el nearshoring exige infraestructura, conectividad regional, energía confiable y competitiva, certeza para los inversionistas, capital humano y logística eficiente. Mejores carreteras, puertos, aeropuertos y redes energéticas, agregó, permitirían reducir costos e incorporar al país a actividades de mayor valor agregado.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

González Ricci también comparó los niveles de inversión extranjera directa de Guatemala con los de otros países de la región. Indicó que Guatemala se encuentra alrededor de US$2 mil 100 millones, mientras economías como República Dominicana y Costa Rica se sitúan, según las cifras que mencionó, entre US$4 mil 500 millones y US$5 mil 500 millones.

Una agenda para llevar las ventajas a inversiones

El desafío planteado durante el foro coincide con el diagnóstico presentado en “The Business Year: Guatemala 2026”, cuya primera edición dedicada al país fue lanzada durante el evento.

El informe describe a Guatemala entrando en una nueva fase de desarrollo económico, impulsada por la estabilidad macroeconómica, la inversión en infraestructura, la relocalización de la producción y la diversificación productiva.

La publicación, de 208 páginas, analiza oportunidades derivadas de la ubicación estratégica del país, el acceso preferencial al mercado estadounidense, la expansión de la manufactura, la infraestructura, la economía digital, las energías renovables, la agroindustria y el turismo.

Pero también identifica los retos que acompañan esas oportunidades: llevar la productividad, desarrollar el capital humano y lograr que Guatemala ocupe una posición de mayor valor dentro de las cadenas productivas regionales y mundiales.

Así, la discusión del Guatemala Development Forum dejó una conclusión transversal: la oportunidad del nearshoring existe, pero capturar inversiones de mayor valor dependerá de que las ventajas macroeconómicas y geográficas del país estén acompañadas por infraestructura, talento, información confiable y una estrategia clara sobre los sectores que Guatemala busca desarrollar.

También participaron en el evento el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Harris Whitbeck. Y se efectuaron otros paneles enfocados en cerrar la brecha de infraestructura: logística, energía y conectividad regional, así como el de construir el futuro: cómo el desarrollo urbano moldea la economía de Guatemala, con la participación de inversionistas y ejecutivos de diversas compañías.