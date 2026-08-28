IFX anuncia nueva inversión de US$45 millones en Guatemala para fortalecer su centro de datos

Según la compañía, esta inversión se destinará a ampliar el centro de datos que ya opera en el país, incorporar aplicaciones de inteligencia artificial, fortalecer su red regional de fibra óptica y expandir sus operaciones de nube y ciberseguridad en Latinoamérica.

Ese monto se suma a la inversión de US$25 millones destinada al centro de datos Orión, inaugurado en Guatemala en mayo último, al que se incorporarán capacidades diseñadas para aplicaciones intensivas en cómputo. Además, funciona como uno de los principales puntos de la red regional de la compañía en Centroamérica, por lo que IFX identifica a Orión como un nodo estratégico de su expansión regional.

Este centro de datos es el más reciente de la red regional de la compañía y coincide con el lanzamiento de una nueva identidad corporativa como parte de la primera renovación significativa de marca en los 27 años de historia de la empresa, explicó IFX.

El objetivo del plan es que la adopción de inteligencia artificial en Centroamérica se apoye en infraestructura instalada localmente.

Sectores prioritarios

Los sectores prioritarios definidos por IFX en Guatemala para este ciclo son banca, gobierno, retail, salud, educación e industrias críticas. Además, la compañía indicó que, junto con la inversión, estrena una nueva identidad corporativa que refleja su transición de operador de telecomunicaciones a plataforma regional de infraestructura digital.

Entre los servicios que brinda para las industrias que operan en Guatemala, la empresa menciona varios ejemplos de aplicaciones concretas:

Un banco puede ejecutar modelos de inteligencia artificial sobre información sensible de sus clientes sin sacar esos datos del país.

Un hospital puede aplicar inteligencia artificial al diagnóstico y a la historia clínica, en cumplimiento de las leyes locales de protección de datos.

Una entidad de gobierno puede ofrecer servicios digitales con inteligencia artificial sin ceder el control de su información a plataformas fuera de la región.

Contar con esta infraestructura es una de las condiciones que hoy separa a las organizaciones que incorporan la inteligencia artificial a sus operaciones de aquellas que aún la mantienen en fase de pruebas, agregó la compañía en un boletín.

“Hoy, buena parte de la infraestructura que hace posible el funcionamiento de las aplicaciones de inteligencia artificial de las empresas guatemaltecas está ubicada fuera del país, en manos de operadores globales”, refiere la compañía, al indicar que disponer de esa infraestructura en Guatemala permite a sectores como la banca, el gobierno y la salud cumplir con las normativas locales, mantener los datos dentro de las fronteras nacionales y responder con la velocidad que exigen sus operaciones.

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"En los próximos tres años, la infraestructura digital instalada en América Latina va a definir cuáles países pueden competir en la economía de la inteligencia artificial y cuáles se van a quedar consumiendo tecnología de otros", afirmó Samuel Mezrahi, director general de IFX.

"Con Orión y la nueva inversión, Guatemala se consolida como uno de los nodos estratégicos de nuestra plataforma regional, y esta apuesta busca que la capacidad para adoptar IA se resuelva en el propio territorio, con operadores de aquí", agregó Mezrahi.

"Hacia el 2030, la mayoría de las grandes decisiones empresariales en América Latina se tomarán sobre modelos de inteligencia artificial que necesitan infraestructura instalada en la región para funcionar con la velocidad, la seguridad y el cumplimiento normativo que exige cada país", indicó la empresa.

“Nuestro plan es que, cuando esa demanda llegue, IFX ya tenga la capacidad, el equipo y la cobertura para responder desde cada mercado”, agregó Mezrahi, director general de IFX, según la información proporcionada por la compañía.

Inversiones regionales