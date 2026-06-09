Xochi, Corredor de las Flores: dónde inicia, cuánto costará recorrerla y qué municipios conectará

Una nueva opción para desplazarse por la Costa Sur está próxima a entrar en operación.

Xochi, Corredor de las Flores, es una autopista de peaje que busca acortar los tiempos de recorrido en uno de los tramos más transitados de la CA-2 Occidente, conectando zonas productivas de Suchitepéquez y Retalhuleu y facilitando el acceso a destinos turísticos y centros recreativos de la Costa Sur.

El proyecto se encuentra en su fase final y su inauguración oficial está prevista para el 14 de junio de 2026.

La autopista privada tendrá una extensión de 31 kilómetros, contará con tres tramos y un sistema de peajes para distintos tipos de vehículos. El recorrido completo está diseñado para realizarse en aproximadamente 25 a 30 minutos.

Xochi, Corredor las Flores: ¿en qué consiste la autopista?

Xochi busca facilitar la conexión con algunos de los principales destinos turísticos de la Costa Sur, entre ellos elIrtra, Xetulul, Xocomil y las playas del Pacífico.

La infraestructura fue diseñada para sortear barrancos, desniveles y otros puntos complejos del recorrido. La obra incluye 23 puentes, 18 bóvedas, cuatro viaductos y más de 20 sistemas de drenaje de gran tamaño distribuidos a lo largo de sus 31 kilómetros.

La autopista contará con cuatro carriles, dos por sentido, una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y tres segmentos de aproximadamente 10 kilómetros cada uno.

Infraestructura para impulsar la competitividad

La relevancia de la obra trasciende la movilidad de automovilistas.

La Costa Sur alberga uno de los corredores económicos y logísticos más importantes de Guatemala, concentrando diariamente una parte importante del transporte de productos agrícolas, manufacturados y mercancías destinadas tanto al mercado nacional y a la exportación.

En ese contexto, según IDB Invest, brazo del sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el proyecto Xochi, Corredor de las Flores, busca ofrecer una ruta alterna que permita reducir los tiempos de desplazamiento en un tramo donde los congestionamientos son frecuentes.

Su objetivo principal es fortalecer e impulsar la competitividad comercial de mercancías y servicios entre distintos puntos del suroccidente y el resto del país.

Xochi, Corredor de las Flores, prevé la siembra de cerca de 70 mil árboles nativos de la región a lo largo de la autopista y sus áreas de servicio. (Foto Prensa Libre: cortesía Proyecto Xochi)

La nueva vía conectará municipios estratégicos de Suchitepéquez y Retalhuleu, facilitando el movimiento de personas, carga y servicios en una región considerada clave para la producción agrícola, agroindustrial y comercial del país.

IDB Invest ha destacado el potencial de la infraestructura vial para impulsar la competitividad y el turismo. La nueva ruta facilitará el acceso a destinos turísticos del área así como los centros recreativos del Irtra, y las playas del Pacífico, sectores que generan actividad económica a través del comercio, los servicios y la hotelería.

Participación local en la inversión

Más allá de la obra física, Xochi también ha sido presentado como un proyecto con impacto económico para las comunidades ubicadas a lo largo de su recorrido.

Los propietarios de terrenos a lo largo de la ruta del proyecto, entre los municipios de San Antonio, Suchitepéquez y San Andrés Villa Seca, tuvieron la oportunidad de convertirse en socios, lo que según BID Invest, un modelo empleado para la participación comunitaria.

Durante los 40 años de vida útil estimados de la autopista, los propietarios de terrenos que cedieron parte de sus propiedades a cambio de convertirse en socios se beneficiarán de los ingresos del proyecto.

BID Invest respaldó la iniciativa con un préstamo de US$55 millones, destinado a apoyar el desarrollo de la autopista de 31 kilómetros.

Durante la fase de construcción se estimó la generación de más de mil empleos directos y miles de puestos indirectos, con énfasis en la contratación de mano de obra local.

Cómo se resolvió el impasse

Aunque el proyecto enfrentó recientemente una controversia relacionada con trámites municipales, la empresa promotora y las autoridades informaron que alcanzaron acuerdos para continuar con los trabajos y mantener el cronograma previsto para la inauguración.

La empresa promotora denunció atrasos en la renovación de una licencia de construcción y el cierre de un acceso vinculado al proyecto por parte de la Municipalidad de Mazatenango.

La situación provocó pronunciamientos de organizaciones empresariales como la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y la Cámara de Industria de Guatemala, que pidieron agilizar los trámites pendientes.

El 8 de junio se informó que, tras un diálogo entre la empresa y las autoridades municipales, se alcanzó un acuerdo para continuar los trabajos y avanzar para habilitar la nueva ruta.

Además, los promotores ya han presentado planes para una futura Ciudad Xochi, un desarrollo industrial y urbano de unas 200 hectáreas asociado al corredor vial.

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