Representantes de Corredor Xochi y comuna de Mazatenango llegan a acuerdos sobre prórroga de licencia para trabajos

Tras varios días de litigio legal, la Municipalidad de Mazatenango, Suchitepéquez, y representantes del proyecto Corredor Xochi llegaron a un acuerdo.

Este lunes 8 de junio, ambas partes se reunieron por la tarde en una sesión convocada por el Concejo, tras el revuelo causado por la no prórroga de la licencia para el proyecto en el tramo de Mazatenango.

Las mantas con la leyenda «obra cancelada» alertaron sobre la decisión de la comuna, por lo que el sector empresarial se ha pronunciado para pedir certeza jurídica para la inversión.

Tras la reunión, en conferencia de prensa, ambas partes afirmaron que alcanzaron los acuerdos necesarios.

Entre los acuerdos figura que se efectuarán los trabajos pendientes en la carretera privada, en el tramo de Mazatenango. Además, la representante legal se comprometió a ratificar la declaración jurada que solicitaba el jefe edil de Mazatenango.

Carlos Estuardo Villagrán López, alcalde de Mazatenango, indicó que llegaron a una conciliación y que la comuna manifestó plenamente fue el tema de seguridad, por lo que hay un compromiso de parte de la empresa el cual se evaluó punto por punto para llegar a un entendido. Según el alcalde, todo lo acordado quedó por escrito.

Afirmó que Corredor Xochi le dio a la municipalidad todas las respuestas técnicas y profesionales tras dialogar durante varios minutos.

El jefe edil aseguró que proceden a retirar a los agentes de la Policía Municipal que estaba en el área.

Para el domingo 14 de junio está programada la inauguración de la autopista privada Xochi, en Suchitepéquez y Retalhuleu.

La autopista se extiende desde el kilómetro 142.5, en San Antonio, Suchitepéquez, hasta el kilómetro 173, en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, y está prevista para reducir los congestionamientos en la ruta al suroccidente, hacia los parques del Irtra y las playas del Pacífico.

Xochi será una vía alterna y únicamente podrán circular los conductores que paguen peaje; quienes no lo hagan deberán transitar por la carretera CA-2.

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