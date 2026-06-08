Corredor Xochi: gerente del proyecto afirma que habilitación sigue en pie para el 14 de junio y espera diálogo

Luis Pedro Batres, gerente general del proyecto Corredor Xochi, se refirió este lunes 8 de junio, en entrevista con Prensa Libre Radio, a la situación del proyecto, que se ha visto afectado por la falta de una prórroga de la licencia por parte de la Municipalidad de Mazatenango, Suchitepéquez.

Está previsto que la autopista sea inaugurada el 14 de junio; sin embargo, en el tramo de Mazatenango se han instalado mantas en las que se lee: «Obra cancelada», lo que ha causado reacciones en el sector empresarial, que pide certeza jurídica y afirma que este proyecto impulsa el desarrollo de Guatemala.

“Sí, de hecho, estamos listos para abrir el 14 de junio, ya al público. Hemos cumplido con todo el marco de la ley, con toda la regulación municipal que está, no hemos obviado nada de eso y la municipalidad nos ha estado solicitando una información adicional que no corresponde”, indicó Batres.

Agregó: “A raíz de eso es que han surgido estos problemas y han enviado una cancelación de obra”.

Indicó que, a criterio de la empresa, la cancelación de la obra no es válida y reiteró que han cumplido con todo el reglamento y las normas, y que están apegados a la ley; además, han cumplido a cabalidad cada uno de los puntos requeridos.

“Nosotros sí tenemos contemplada la apertura del 14 y estamos bastante seguros de que esto, en el transcurso de estos días, se va a resolver. Estamos abiertos al diálogo y poderlo resolver de la manera, por supuesto, que cumpla la ley, pero nosotros estamos muy positivos de que en estos días esto se va a resolver”, anunció.

Dijo que es una autopista 100% privada, por lo que han cumplido con las normas que exige la municipalidad para las licencias de construcción, lo cual han hecho a cabalidad.

Recordó que la administración municipal anterior les otorgó la licencia y que esta administración les concedió la prórroga. Añadió que solicitaron una segunda renovación con dos meses de anticipación y que les pidieron información adicional, por lo que están listos para cumplir con lo requerido dentro del marco de la ley.

Indicó que el proyecto abarca 31 kilómetros que atraviesan seis municipios: cinco de Suchitepéquez y uno de Retalhuleu.

“Llevamos aproximadamente dos años y medio de construcción y sí se ha visto el impacto económico que la zona ha tenido. Ha habido un crecimiento, especialmente el tramo donde pasamos era un tramo 85% agrícola, y la habilitación de esta carretera va a hacer que ese crecimiento urbano vaya migrando hacia el sur de estas comunidades, y sí vemos que tiene un gran impacto no solo en la zona, sino en el país”, destacó.

Batres añadió que la ruta al suroccidente es una de las más importantes del país, por donde pasa gran parte del comercio que viene o va hacia México, El Salvador, la capital o los puertos.

Remarcó que, en ese sentido, es importante que esta carretera agilice el paso del comercio que no tiene destino en el área, sino que únicamente transita por ella.

Explicó que la idea es desfogar la ruta al suroccidente al captar el 30% del tráfico que circula por esa vía.

Remarcó que este modelo de proyectos es innovador y creativo y que cuentan con alrededor de 700 inversionistas, de los cuales aproximadamente 115 son de la zona. Además, han democratizado el capital para que los guatemaltecos puedan invertir en este tipo de proyectos.

Dijo que, ante las acciones de la comuna, han presentado varios amparos ante las entidades correspondientes y que ese proceso continúa.

Cuando le preguntaron si la municipalidad tiene competencia sobre la ruta al suroccidente con la que conecta el proyecto, Batres respondió que no, pues la jurisdicción corresponde directamente al Departamento de Caminos del Ministerio de Comunicaciones y el proyecto cuenta con todos los permisos de conexión hacia esa ruta nacional.

Resaltó que les han otorgado el permiso de uso del derecho de vía para la construcción de los distribuidores viales que conectan Xochi con la CA-2 Occidente.

Batres informó que afinan la colocación de señalización horizontal y vertical, así como de rótulos con normas de seguridad, límites de velocidad, kilometraje y distancias hacia las entradas y salidas del proyecto, por lo que para la inauguración estará concluido el 98% de los trabajos.

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“Lamentablemente esta situación de la semana pasada y esta que estamos viviendo con la Municipalidad de Mazatenango no nos permitió concluir la parte de seguridad vial, específicamente en la jurisdicción de Mazatenango, que es de 2.7 kilómetros, donde nos pararon las obras y no hemos podido concluir, pero nosotros estábamos listos para operar al 100% el 14”, señaló.

Afirmó: “Igual vamos a abrir el 14 con las medidas de seguridad para poder concluir en este tiempo las pocas obras que nos hacen falta, pero esas son, digamos, complementarias a la vía. Hoy por hoy ya se puede circular en el tramo de los 31 kilómetros”.

Aclaró que el Corredor Xochi no es una obra pública, sino privada, aunque de uso común.

Mantas alertan de obra cancelada en la autopista Xochi, en el tramo de Mazatenango. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Explicó que se podría utilizar el PAC Xochi o cualquier medio electrónico disponible en el mercado para establecer ofertas o promociones para los usuarios inscritos que puedan existir en Suchitepéquez o Retalhuleu, especialmente los más frecuentes, con el fin de brindarles ciertos beneficios.

“Del lado de nuestros inversionistas hemos recibido el total apoyo de todos en poder abrir el proyecto y a la población guatemalteca yo los invito a que el 14 de junio puedan venir a conocer este increíble proyecto que, con mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucho esmero hemos realizado y que van a ver que es una obra de primer mundo. Va a estar rodeada de árboles, de vegetación, de todo”, resaltó Batres.

“Más que una carretera, nosotros siempre hemos querido que esto sea un paseo y eso es lo que los invitamos a toda la población a que vengan y conozcan este gran proyecto que es 100% guatemalteco y con pura inteligencia de guatemaltecos”, aseguró.

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