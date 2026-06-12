Xochi, Corredor de las Flores, es inaugurada y está lista para comenzar a operar este domingo

El proyecto Xochi, Corredor de las Flores, fue inaugurado este viernes 12 de junio y comenzará operaciones este domingo.

Xochi se incorpora a uno de los ejes logísticos más importantes del país, al activar una alternativa de conectividad en la costa sur que generará efectos concretos en la movilidad, la actividad productiva y la integración territorial y social, destacó la empresa a cargo.

Añadió que, tras una meticulosa estructuración y cerca de tres años de ejecución en campo, el proyecto ofreció oportunidades de trabajo a más de cuatro mil personas, mayoritariamente provenientes de las comunidades aledañas.

Cabe recordar que la obra fue interrumpida durante algunos días en el tramo que pasa por Mazatenango, Suchitepéquez, porque la comuna local no ampliaba la prórroga de la licencia. Sin embargo, tras acuerdos entre la empresa y la municipalidad, los trabajos continuaron.

Este 14 de junio iniciará operaciones, lo que permitirá reducir los tiempos de traslado entre Suchitepéquez y Retalhuleu y mejorar la conexión entre municipios estratégicos para la economía de la región.

Esta autopista, de más de 30 kilómetros, se extiende desde el kilómetro 142.5, en San Antonio Suchitepéquez, hasta el kilómetro 172, en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, y articula una parte relevante de la producción agrícola, ganadera, agroindustrial y turística del país. La mejora en la conectividad incide directamente en la eficiencia logística, la previsibilidad del transporte y la generación de nuevas oportunidades de desarrollo.

Durante el acto de inauguración, Carlos Colom, director de la empresa Xochi, ofreció detalles sobre la culminación del proyecto vial que abrirá al público este domingo.

Destacó que la obra enfrentó múltiples retos, desde la negociación de tierras hasta la ingeniería y construcción de una carretera elevada, con pasos bajo las vías existentes para no interrumpir el flujo vehicular.

Personeros del proyecto Xochi durante la inauguración de la autopista este 12 de junio. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Subrayó la complejidad del diseño debido a los ríos y al clima lluvioso, así como la necesidad de realizar un considerable movimiento de tierra para garantizar seguridad y eficiencia en el tránsito.

El director explicó que la financiación del proyecto se democratizó con más de 700 inversionistas, incluidos pequeños empresarios de la región, lo que permitió ejecutar la obra de forma innovadora, inclusiva y justa.

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Resaltó que la ruta Xochi representa un ahorro significativo de tiempo para los usuarios, ya que lo que antes podía tomar hasta tres horas ahora puede recorrerse en aproximadamente 30 minutos en vehículo.

En cuanto a los costos de peaje, detalló que la tarifa se dividirá en tramos de 10 kilómetros, con un pago total de Q35 si se utilizan medios electrónicos como Tag X. Los usuarios que paguen en efectivo tendrán un costo de Q45, aunque se aplicará un descuento durante tres meses para equiparar ambos métodos.

El director enfatizó la importancia de fomentar los pagos electrónicos para agilizar el tránsito y mejorar la experiencia del usuario.

Según estimaciones, entre 12 mil y 14 mil vehículos por día utilizarán la ruta, aunque una parte del tráfico se mantendrá en la carretera CA-2, dependiendo de sus destinos y orígenes.

Finalmente, destacó la relevancia del proyecto para la vida diaria de los guatemaltecos, al resaltar el valor de devolver tiempo a los usuarios, aumentar la seguridad vial y generar efectos positivos en la movilidad regional.

Vista del acto de inauguración del proyecto Xochi, Corredor de las Flores. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Luis Lara, gerente general de Banco Industrial, indicó que Xochi representa un proyecto de infraestructura que no solo mejora la movilidad, sino que también simboliza un punto importante en el desarrollo del país.

Obra estimulará crecimiento económico

Subrayó que, más allá de ser una autopista de 31 kilómetros, con cuatro carriles y 23 puentes, se trata de una obra pensada para estimular el crecimiento económico, al facilitar la exportación e importación de productos y conectar de manera más eficiente los puertos y aeropuertos.

El gerente resaltó la importancia del sector empresarial guatemalteco en la materialización de proyectos de este tipo. Destacó que Xochi se construyó con la participación de más de 700 inversionistas, lo que demuestra la viabilidad de iniciativas privadas en alianzas estratégicas para proyectos de alto impacto nacional.

Según Lara, esta infraestructura permitirá reducir significativamente los tiempos de tránsito en la costa sur, lo que beneficiará directamente a transportistas, comerciantes y a la ciudadanía en general. Además, enfatizó que la experiencia de Xochi puede servir como modelo para futuros proyectos de infraestructura de alta calidad en Guatemala, al impulsar el desarrollo y la competitividad a escala regional.

Uno de los tramos de Xochi, Corredor de las Flores. (Foto Prensa Libre: Javier González)

El ejecutivo destacó también que la transparencia y la planificación fueron claves para el éxito del proyecto, desde la negociación de tierras hasta la ingeniería y la construcción. Añadió que la inversión se realizó de forma inclusiva y con participación ciudadana en el capital privado, lo que refuerza la confianza en la ejecución de grandes obras en el país.

Richard Aitkenhead, fundador de IDC, una plataforma de inversión y desarrollo de proyectos, explicó que la iniciativa de Xochi surgió a partir de la visión de un socio especializado en infraestructura y se consolidó mediante un compromiso conjunto con más de 700 inversionistas.

La propuesta buscó combinar experiencia profesional, financiamiento local e internacional y un equipo técnico especializado para garantizar una ejecución innovadora y eficiente del proyecto.

El ejecutivo detalló que la construcción de Xochi involucró a más del 50% de trabajadores de la zona, lo que generó un impacto positivo en la economía local y fortaleció la participación comunitaria durante todo el proceso.

Destacó que la carretera será la primera en América Latina con criterios de resiliencia climática, lo que permitirá a los usuarios transitar de manera más rápida y segura, mientras protege la infraestructura frente a fenómenos naturales.

Vista de uno de los tramos de la autopista Xochi . (Foto Prensa Libre: Javier González)

Aitkenhead señaló que, si bien la prioridad actual es concluir la carretera y optimizar su conectividad, IDC ya realiza estudios de prefactibilidad para futuros proyectos de movilidad en Guatemala, incluidos túneles y puentes en la ciudad capital, así como posibles alianzas público-privadas para mejorar la conectividad regional y urbana.

El fundador de IDC enfatizó que Xochi no solo es una vía de tránsito, sino también un ejemplo de cómo la planificación estratégica, la colaboración con bancos y la participación ciudadana pueden transformar la infraestructura guatemalteca y mejorar la calidad de vida de las comunidades.

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