Xochi: así será el recorrido de 31 kilómetros que reducirá a 30 minutos parte del paso a la Costa Sur

Economía

Xochi: así será el recorrido de 31 kilómetros que reducirá a 30 minutos parte del paso a la Costa Sur

La autopista privada Xochi, Corredor de las Flores, abrirá al público el próximo 14 de junio con una ruta de 31 kilómetros entre Suchitepéquez y Retalhuleu.

| time-clock

Viajar por la CA-2 Occidente suele significar largas filas, tránsito lento y hasta cuatro horas para avanzar unos 30 kilómetros entre Suchitepéquez y Retalhuleu. Con la apertura de Xochi, Corredor de las Flores, prevista para el 14 de junio del 2026, los conductores tendrán una vía alterna de peaje que promete reducir ese trayecto a unos 30 minutos, con una velocidad máxima permitida de 80 km/h.

La autopista privada tendrá 31 kilómetros y se extenderá desde el kilómetro 142.5, en San Antonio Suchitepéquez, hasta el kilómetro 173, en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu. El recorrido atravesará San Antonio, Santo Domingo, San Lorenzo, Mazatenango y Cuyotenango, en Suchitepéquez, hasta conectar con San Andrés Villa Seca, municipio donde se ubican los parques del Irtra, Xetulul y Xocomil.

El proyecto funcionará como una alternativa para quienes viajan hacia los parques recreativos del Irtra, las playas del Pacífico y otros destinos de la Costa Sur. Los usuarios que no utilicen la autopista podrán continuar por la CA-2 Occidente, mientras que quienes ingresen a Xochi deberán pagar peaje según el tramo recorrido y el tipo de vehículo.

La carretera contará con cuatro carriles, dos por sentido, y estará dividida en tres tramos de unos 10 kilómetros cada uno. El primero comenzará en San Antonio Suchitepéquez y tendrá nueve puentes; el segundo pasará por San Lorenzo y también contará con nueve puentes, y el tercero se desarrollará en Retalhuleu, con cinco puentes hasta llegar a San Andrés Villa Seca.

EN ESTE MOMENTO

Exposiciones de maquinaria Apparel Sourcing Show sector de vestuario y textiles archivo

Cómo el sector de vestuario y textiles de Guatemala se adapta al mercado internacional para seguir creciendo en exportaciones

Right
Camisoas y otros souvenirs de Vestex para la Copa del Mundo 2026 F RMB 1

Mundial de futbol 2026: camisolas para fanes y souvenirs que Guatemala exporta a Estados Unidos

Right

Además del recorrido principal, la obra incluye 23 puentes, 18 bóvedas, cuatro viaductos y más de 20 sistemas de drenaje de gran tamaño, infraestructura diseñada para sortear barrancos, desniveles y pasos complejos en la ruta. Según sus desarrolladores, Xochi busca descongestionar la CA-2 Occidente, agilizar el transporte de mercancías y facilitar el desplazamiento de viajeros hacia uno de los corredores turísticos y logísticos más importantes del suroccidente del país.

Datos clave del recorrido

  • Extensión: 31 kilómetros
  • Inicio: km 142.5, San Antonio Suchitepéquez
  • Final: km 173, San Andrés Villa Seca, Retalhuleu
  • Tiempo estimado: 25 a 30 minutos
  • Velocidad máxima: 80 km/h
  • Carriles: cuatro, dos por sentido
  • Puentes: 23
  • Tramos: tres segmentos de unos 10 kilómetros
  • Tipo de vía: autopista privada de peaje
  • Destino estratégico: Irtra, Xetulul, Xocomil y playas del Pacífico

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Erick Gutiérrez

ARCHIVADO EN:

Carretera Xochi Economía en Guatemala Infraestructura en Guatemala Irtra Mazatenango Proyecto Xochi Retalhueleu Suchitepéquez Xetulul Xochi Xocomil 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM