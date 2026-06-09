Xochi: así será el recorrido de 31 kilómetros que reducirá a 30 minutos parte del paso a la Costa Sur

Viajar por la CA-2 Occidente suele significar largas filas, tránsito lento y hasta cuatro horas para avanzar unos 30 kilómetros entre Suchitepéquez y Retalhuleu. Con la apertura de Xochi, Corredor de las Flores, prevista para el 14 de junio del 2026, los conductores tendrán una vía alterna de peaje que promete reducir ese trayecto a unos 30 minutos, con una velocidad máxima permitida de 80 km/h.

La autopista privada tendrá 31 kilómetros y se extenderá desde el kilómetro 142.5, en San Antonio Suchitepéquez, hasta el kilómetro 173, en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu. El recorrido atravesará San Antonio, Santo Domingo, San Lorenzo, Mazatenango y Cuyotenango, en Suchitepéquez, hasta conectar con San Andrés Villa Seca, municipio donde se ubican los parques del Irtra, Xetulul y Xocomil.

El proyecto funcionará como una alternativa para quienes viajan hacia los parques recreativos del Irtra, las playas del Pacífico y otros destinos de la Costa Sur. Los usuarios que no utilicen la autopista podrán continuar por la CA-2 Occidente, mientras que quienes ingresen a Xochi deberán pagar peaje según el tramo recorrido y el tipo de vehículo.

La carretera contará con cuatro carriles, dos por sentido, y estará dividida en tres tramos de unos 10 kilómetros cada uno. El primero comenzará en San Antonio Suchitepéquez y tendrá nueve puentes; el segundo pasará por San Lorenzo y también contará con nueve puentes, y el tercero se desarrollará en Retalhuleu, con cinco puentes hasta llegar a San Andrés Villa Seca.

Además del recorrido principal, la obra incluye 23 puentes, 18 bóvedas, cuatro viaductos y más de 20 sistemas de drenaje de gran tamaño, infraestructura diseñada para sortear barrancos, desniveles y pasos complejos en la ruta. Según sus desarrolladores, Xochi busca descongestionar la CA-2 Occidente, agilizar el transporte de mercancías y facilitar el desplazamiento de viajeros hacia uno de los corredores turísticos y logísticos más importantes del suroccidente del país.

Datos clave del recorrido