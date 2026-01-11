Xochi transforma la movilidad y el desarrollo del suroccidente

Esta vía privada, con modelo de peaje y desarrollada sobre un trazo completamente nuevo, tiene una longitud aproximada de 31 kilómetros, atraviesa seis municipios del suroccidente —cinco en Suchitepéquez y uno en Retalhuleu— y permitirá disminuir los tiempos de recorrido entre los kilómetros 142.5 y 172.5 de la ruta CA-2 Occidente, así como reducir el tráfico en esa carretera, especialmente en las áreas de San Antonio, San Bernardino, Mazatenango y Cuyotenango. La expectativa es captar cerca del 30% del flujo vehicular actual en ese trayecto.

En este contexto, una alternativa de infraestructura contemporánea debe verse más allá de la obra física, porque es también, y sobre todo, un instrumento de desarrollo que reescribe el presente y define el futuro de la competitividad regional. Las decisiones que se materializan hoy responden a exigencias inmediatas y —en conjunto con otras— deben plantearse como un elemento clave para recuperar, atender y anticiparse a las necesidades del área, con el fin de integrarse a mercados, atraer capital, fortalecer sus cadenas productivas y elevar el bienestar de su población en el mediano y largo plazo.

Es una tarea de muchos… es una tarea de todos.

Considerando la perspectiva que puede aportar la inversión privada, todo el equipo de Xochi, Corredor de las Flores, ha tenido siempre presente la importancia de generar efectos positivos desde el inicio, priorizando el diálogo permanente con comunidades, gobiernos locales y actores económicos; estableciendo canales de coordinación que atendieran requerimientos específicos, y construyendo soluciones conjuntas. Esta relación cercana ha favorecido la integración de la obra al entorno social, promovido una convivencia respetuosa entre la infraestructura y la vida comunitaria, y generado beneficios inmediatos que van más allá del objetivo vial.

Obra

Uno de los impactos más valorados es haber identificado, desarrollado y concretado la creación de distintos puestos de trabajo. En la actualidad, mil 540 personas participan directamente en el proyecto mediante 26 frentes de obra y la intervención de 17 empresas contratistas.

La estructura de esta fuerza laboral evidencia un enfoque orientado al fortalecimiento del tejido local: el 67% de los trabajadores proviene de la región, el 9% pertenece a pueblos indígenas y el 5% corresponde a mujeres. Estas cifras ilustran cómo una iniciativa de infraestructura puede convertirse en un catalizador de inclusión económica y generación de ingresos cuando se gestiona bajo una visión integral y socialmente responsable.

El compromiso con el entorno también se refleja en los estándares bajo los cuales se ejecuta el proyecto. Xochi, Corredor de las Flores, cuenta con la certificación internacional Envision, un sistema de evaluación reconocido a escala global que mide el desempeño de proyectos de infraestructura en aspectos como sostenibilidad, gobernanza, eficiencia en el uso de recursos y beneficios sociales. Obtener esta distinción se fundamenta en el cumplimiento de criterios exigentes y sitúa al proyecto como un referente nacional de infraestructura alineada con los retos ambientales, sociales y económicos que enfrenta Guatemala en el siglo XXI.

Ser los primeros en ser reconocidos define un hito, pero la clave está en que seamos más, muchos más, quienes podamos desarrollar opciones en el marco de esta visión.

Xochi fue creado para reducir la congestión vehicular y optimizar la conexión en uno de los corredores logísticos más importantes en el suroccidente del país. El proyecto requiere alianzas estratégicas (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)

Comunidad e infraestructura

El componente que ya se había adelantado respecto de nuestro enfoque de relacionamiento comunitario —sustentado en una política de buen vecino y promotor de esquemas de valor compartido— es un ámbito en el que hoy ya están consolidados programas como Xamba, Emprendex e Inviertex:

• Xamba vincula el talento humano de Suchitepéquez y Retalhuleu con las oportunidades laborales generadas por las empresas que participan en la ejecución de la obra.

• Emprendex impulsa la integración de emprendedores y pequeñas empresas locales como proveedores de bienes y servicios, abarcando rubros como transporte, alimentación, suministros y apoyo logístico.

• Inviertex fomenta la participación de pequeños inversionistas de la región, fortalece capacidades financieras y amplía el alcance de los beneficios económicos. Actualmente, más de 600 inversionistas forman parte de esta iniciativa, que continúa abierta a quienes desarrollan su actividad productiva en el área de influencia del proyecto.

La entrada en operación de Xochi, en el 2026, nos entusiasma profundamente, al igual que la contribución que este proyecto hará a un cambio estructural que impulse el desarrollo del suroccidente del país. Al fortalecer uno de los corredores logísticos más relevantes de Guatemala, por donde transita una parte sustancial de la actividad económica nacional, se mejorará la eficiencia en la movilización de bienes, se reducirán los costos logísticos y se aumentará la competitividad de las cadenas productivas. Este impacto no solo beneficia a la región, sino que se traduce en mayor dinamismo económico, atracción de inversión y un aporte tangible al crecimiento sostenible del país.

La evolución en la conectividad facilitará de manera significativa el desplazamiento diario de las personas de la región, al disminuir los tiempos de traslado y aumentar el acceso a empleo, educación, salud y otros servicios esenciales. Esta mayor fluidez en la movilidad elevará la calidad de vida de las comunidades, fortalecerá la integración territorial y permitirá que más personas participen activamente en la dinámica económica y social del suroccidente.

Futuro prometedor

La infraestructura y la planificación ordenada generan efectos multiplicadores en el territorio. En este horizonte se proyecta Ciudad Xochi, un desarrollo inmobiliario de uso mixto que abarcará alrededor de 200 hectáreas. Este proyecto contempla la integración de espacios destinados a industria, manufactura, logística, vivienda, educación, salud, comercio, oficinas, recreación y entretenimiento. Su plan maestro prevé una conexión directa con el corredor vial, lo cual asegura accesibilidad, eficiencia en la movilidad y articulación regional. El desarrollo de infraestructura llama a más desarrollo, y se aspira a hacer un aporte significativo para consolidar un nuevo núcleo concebido para responder de manera integral a las demandas actuales y futuras del suroccidente guatemalteco.

Xochi, Corredor de las Flores, es una muestra de cómo la inversión privada puede alinearse con objetivos de interés público, generar empleo, fortalecer capacidades locales y sentar bases sólidas para un desarrollo regional más equilibrado.

El presente ya se encuentra en plena transformación y el futuro comienza a tomar forma. Apostar por infraestructura planificada con visión de largo plazo, compromiso social y responsabilidad ambiental es apostar por un país mejor integrado, más competitivo y con mayores oportunidades para todos los guatemaltecos.