Hansae apuesta por Guatemala con inversión de US$300 millones en complejo textil

La empresa coreana Hansae desarrolla en Guatemala un nuevo complejo textil con una inversión aproximada de US$300 millones, uno de los principales proyectos de capital coreano anunciados en el país.

El proyecto integrará procesos de hilatura, tejido, teñido y confección mediante el uso de tecnología de última generación, según informó Taeho Yoon, gerente de proyecto de Hansae Guatemala, durante el II Foro Empresarial Corea–Guatemala.

De acuerdo con la información presentada durante el encuentro, la inversión también busca generar empleo especializado, fortalecer a proveedores locales y promover la transferencia de tecnología hacia la industria textil guatemalteca.

La compañía busca aprovechar las condiciones logísticas y comerciales de Guatemala para abastecer el mercado estadounidense. Yoon señaló, sin embargo, que para fortalecer este tipo de inversiones será necesario continuar mejorando la infraestructura logística, agilizar los procesos administrativos y garantizar un entorno jurídico estable y predecible.

TLC abre expectativas para nuevas inversiones

El anuncio se produce mientras Guatemala avanza hacia su adhesión al Tratado de Libre Comercio entre Corea y Centroamérica (K-CAFTA), un acuerdo sobre el cual representantes gubernamentales y empresariales anticipan nuevas oportunidades para el intercambio comercial y la inversión.

El embajador de la República de Corea en Guatemala, Deuk Hwan Kim, afirmó que la próxima adhesión guatemalteca al acuerdo constituye un hito que podría impulsar el comercio, la inversión y la cooperación económica entre ambos países.

Por su parte, Francisco Ralda, segundo vicepresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), señaló que Corea se ha consolidado como un inversionista importante para Guatemala y consideró que la incorporación al tratado comercial funcionará como un multiplicador de oportunidades para ambas economías.

Durante el foro también se identificaron otros sectores con potencial para captar capital coreano.

Juan Sánchez, director ejecutivo de Invest Guatemala, mencionó oportunidades en actividades vinculadas con nearshoring, cosméticos, manufactura eléctrica, autopartes, empaques biodegradables y textiles de alta tecnología. Entre las ventajas del país mencionó su ubicación, estabilidad macroeconómica, población joven y cercanía con Estados Unidos.

Sánchez también señaló la necesidad de continuar fortaleciendo la certeza jurídica y el marco regulatorio para aumentar la confianza de los inversionistas internacionales.

Empresarios y funcionarios participan en el II Foro Empresarial Corea–Guatemala, organizado por la Embajada de la República de Corea en Guatemala en coordinación con KOTRA. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Guatemala busca más negocios con Corea

El II Foro Empresarial Corea–Guatemala se celebró el 4 de agosto en el Palacio Nacional de la Cultura y reunió a autoridades, empresarios, inversionistas y representantes académicos para analizar las oportunidades comerciales y de inversión entre ambos países. Fue organizado por la Embajada de la República de Corea en Guatemala, en coordinación con la Oficina Comercial de Corea (KOTRA).

SeungGi Kim, director de país de KOTRA Guatemala, indicó que la institución continuará impulsando misiones comerciales, ruedas de negocios y programas de cooperación entre compañías coreanas y guatemaltecas.

Según Kim, Guatemala resulta de interés para Corea por su estabilidad económica, cercanía con Estados Unidos y las oportunidades que podría abrir el K-CAFTA. También señaló interés en ampliar los negocios relacionados con alimentos coreanos, conocidos como K-Food, cuya demanda ha crecido en el mercado guatemalteco.

En la clausura, Ivannia Ponce Zavala, viceministra de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía, informó que esa cartera ha realizado 79 reuniones de negocios y participado en ferias internacionales que podrían representar oportunidades comerciales por aproximadamente Q200 millones.

La funcionaria agregó que el Gobierno busca impulsar el desarrollo industrial y la incorporación de Guatemala a cadenas globales de valor, particularmente en la industria eléctrica, además de ampliar las posibilidades de exportación de las micro, pequeñas y medianas empresas hacia Corea.