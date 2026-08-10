Alimentos y Terrenos abre planta de Q100 millones para abastecer a Patsy y atender a otras marcas

Alimentos y Terrenos, S. A. inauguró su nueva planta de producción y almacenamiento para atender las pastelerías y restaurantes Patsy, con la perspectiva de ampliar sus servicios a otros establecimientos.

La inversión en la nueva planta de Alimentos y Terrenos, S. A. asciende a alrededor de Q100 millones, indicó la compañía.

La empresa tiene a su cargo la producción, el almacenamiento y la distribución de los productos que abastecen toda la operación de Patsy en Guatemala.

La firma califica el proyecto como un paso estratégico para impulsar la innovación, generar nuevas oportunidades, fortalecer la capacidad operativa y acompañar el plan de expansión de la marca con futuras aperturas de restaurantes, según un comunicado de la empresa.

“Con una inversión cercana a los Q100 millones, la nueva planta representa uno de los proyectos más importantes de la organización en los últimos años”, agrega. El monto incluye el terreno, construcción, equipos y maquinarias de tecnología moderna, indicó Marcela Santos, gerente de Mercadeo para Patsy y Alimentos y Terrenos, S. A.

La planta está ubicada en la Zona Empresarial Naranjo (ZEN) en la Colonia El Naranjo, Mixco, y cuenta con más de ocho mil metros cuadrados de construcción. Entre sus características destaca que integra en un solo lugar las operaciones de producción, almacenamiento, distribución y logística.

Estas abastecen la red de sucursales de Patsy en el país. La empresa asegura que esta planta garantiza procesos más eficientes y seguros para respaldar el crecimiento futuro de la compañía.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Expansión

Como parte de su estrategia de expansión, Alimentos y Terrenos, S. A. está preparada para explorar nuevas oportunidades en el segmento de food service y en la producción para aliados estratégicos. La compañía dio a conocer que la nueva planta respaldará cada etapa del proceso productivo y logístico con altos estándares de calidad.

Qué opera

La planta tiene una capacidad mensual de producción de más de tres millones de libras. Opera cuatro grandes líneas de producción:

Cárnicos

Pastelería y repostería

Panadería

Salsas, mieles y mermeladas

En el complejo también se instaló el centro de llamadas, desde el cual se coordina el servicio de entrega a domicilio de Patsy, que incluye tanto la atención de pedidos como la logística de distribución.

Santos explicó que, con esta inversión y expansión, la empresa cambia su modelo de negocios y genera nuevas oportunidades comerciales.

Comentó que visualizan numerosas oportunidades en las áreas de repostería y pastelería, aunque antes enfrentaban ciertas limitaciones ahora con la nueva tecnología y equipos incrementa su capacidad de reacción para atender la demanda.

Patsy empezó en 1971 en un local de la 1ra. calle y 18 avenida de la zona 6, como una pequeña cafetería y pastelería que vendía principalmente pasteles de crema batida con fresas. Ahora contará con nuevos espacios en la nueva planta. (Foto, Prensa Libre: cortesía Alimentos y Terrenos).

“Creo que lo más importante es que antes no teníamos la capacidad de reaccionar; éramos una fábrica más pequeña. Lo que ahora nos da esa capacidad es producir de forma más rápida, más eficiente”, dijo la ejecutiva.

Agregó que también identifican oportunidades en la producción de cárnicos, repostería, galletas y pan, por lo que la nueva inversión permitirá diversificar la oferta de productos.

Asimismo, existe potencial de crecimiento en el segmento de mermeladas, mieles y salsas, en el que elaboran recados para fortalecer la oferta de platillos típicos.

Lea también: Inversión en Guatemala: EE. UU. observa avances y desafíos a superar para mejorar clima

Al referirse al comportamiento del consumo de alimentos en Guatemala, uno de los factores que motivó la inversión, Santos explicó que el principal elemento fue el potencial de sus productos. Añadió que el negocio se ha sostenido principalmente en un segmento de consumidores adultos mayores, aunque consideran que existe la oportunidad de atraer a adultos más jóvenes y a las nuevas generaciones. Para ello trabajan en la innovación del servicio en los restaurantes, así como en la remodelación y el cambio de imagen de Patsy, que se darán a conocer en los próximos días.

“Estamos cambiando todo nuestro concepto y modelo de negocio dentro del restaurante para que nuestros clientes tengan una experiencia diferente, siempre conservando la esencia de Patsy, con sus platillos icónicos, pero haciéndolo más atractivo y mejorando nuestro servicio en mesa”, agregó.

Respecto de la expansión de la producción para abastecer a otros establecimientos y marcas, explicó que, aunque Alimentos y Terrenos, S. A., y Patsy comparten la misma junta directiva, son unidades independientes. Por ello, en el área de producción se respetarán todas las normas de confidencialidad relacionadas con recetas, ingredientes y otros procesos.

La capacidad de producción de la nueva planta duplica la de las instalaciones anteriores. Del total de la capacidad instalada, el 60% se destinará al abastecimiento de Patsy y el 40% restante se enfocará en brindar servicios a otras industrias o clientes.

Sobre los motivos de esta expansión, Santos indicó que Patsy tiene 55 años en el mercado y cuenta con 48 establecimientos entre pastelerías y restaurantes. Sin embargo, observan potencial para seguir creciendo, tanto con nuevas aperturas en el mercado nacional como con la proyección de llevar la marca al extranjero, además de abastecer a otros establecimientos.

“Actualmente somos líderes en la parte de pastelería y queremos seguir expandiendo nuestra industria de alimentos también”, expresó la ejecutiva.

Empleos

En la actualidad ambas empresas generar cuentan con alrededor de 1 mil 300 trabajadores, de los cuales unos 1 mil 100 forman parte de las áreas de pastelerías y restaurantes Patsy y alrededor de 200 puestos en Alimentos y Terrenos, S. A.

Otra de sus apuestas ha sido incorporar tecnología para optimizar sus procesos. Además, la planta fue preparada para iniciar la certificación FSSC 22000, uno de los estándares internacionales más reconocidos en inocuidad y seguridad alimentaria, se explicó.

Parte de la estrategia de expansión consiste en atender a otros clientes. “Además de abastecer la operación de Patsy, la infraestructura fue concebida con la capacidad de ofrecer servicios de producción para otras empresas del sector alimentario, elaborando productos semielaborados que contribuyan al crecimiento y desarrollo de la industria en Guatemala”, agrega la compañía.

Otra de sus apuestas de Patsy y Alimentos y Terrenos, S. A., ha sido incorporar tecnología para optimizar sus procesos, según dio a conocer la compañía. (Foto, Prensa Libre: cortesía Alimentos y Terrenos).