Sector de restaurantes mantiene crecimiento pese al alza de costos

La Gremial de Restaurantes de Guatemala, adscrita a la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), celebró el miércoles la IV Cumbre Gastronómica de Guatemala, bajo el lema "Gastronomía, Negocio y Futuro", con el objetivo de impulsar la innovación, la profesionalización y el crecimiento de esa industria en el país.

En ese contexto, el presidente de la Gremial, Abraham Az, brindó declaraciones e informó que las ventas del sector crecieron alrededor del 8% durante el primer semestre del año y que esperan cerrar el 2026 con resultados positivos. Los asociados de esta organización incluyen principalmente restaurantes de servicio completo (también conocidos como restaurantes de tenedor), aunque también participan establecimientos de comida rápida.

Durante el Mundial de fútbol del 2026, disputado entre junio y julio, las ventas aumentaron entre 8% y 15% en algunos establecimientos, en comparación con meses de actividad habitual.

Este año también hubo mayores controles para verificar que restaurantes, bares y centros de entretenimiento contaran con las licencias comerciales necesarias para transmitir el Mundial del 2026, debido a las regulaciones de la FIFA sobre el uso de sus marcas. Según Az, los establecimientos se adecuaron para cumplir con esos requisitos.

Al respecto, explicó que los restauranteros están acostumbrados a innovar y atraer clientes, pero respetando la normativa. Agregó que los asociados a la gremial, al ser empresas constituidas legalmente, cumplieron con las disposiciones y los nuevos controles no representaron un problema.

"Hasta la fecha no hemos tenido ningún inconveniente o algún reporte grave de sanción para alguna industria. El que no haya cumplido simplemente fue porque no quiso cumplir a totalidad con las reglas que se pusieron", expresó.

Añadió que la gremial informó a sus asociados sobre las medidas que debían cumplir, les brindó asesoría y acompañamiento.

Expectativas de crecimiento y efecto del alza de precios

"Para nosotros como restaurantes fue un apoyo positivo para el sector" la temporada de ese evento deportivo, afirmó Az.

Añadió que, aunque el impulso generado por el Mundial disminuye luego de finalizado el evento, el objetivo es mantener el crecimiento mediante la innovación y el fortalecimiento de los negocios. Y explicó que uno de los propósitos de dicha Cumbre Gastronómica es compartir experiencias y herramientas que puedan aplicarse en las empresas.

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"Tenemos muchas expectativas de que, si el ritmo (de ventas) viene como terminó este primer semestre, seguramente vamos a culminar con un resultado positivo", expresó.

No obstante, reconoció que el sector también resiente el impacto de la inflación y del incremento en los precios de alimentos, lácteos, proteínas, combustibles y otros insumos. Agregó que factores como los bloqueos de calles o carreteras también afectan la cadena de suministro y, por consiguiente, a los restaurantes.

Respecto de la forma en que los establecimientos se adaptan al aumento generalizado de costos, explicó que buscan compartir experiencias y mejorar sus procesos, incorporar nuevas técnicas culinarias, optimizar la gestión del recurso humano e implementar herramientas tecnológicas para mitigar el impacto.

Consultado sobre si han debido modificar los menús o reducir el tamaño de las porciones o de las presentaciones de losproductos, respondió que algunos restaurantes han realizado ajustes; sin embargo, señaló que procuran no afectar la experiencia del cliente, ya que eso tendría consecuencias negativas para el negocio.

Añadió que, aunque esta coyuntura afecta a todos los sectores, los empresarios deben desarrollar estrategias para que tanto los restaurantes como los consumidores resientan lo menos posible el incremento de precios. Consideró necesario seguir fortaleciendo al sector y mantener un entorno económico favorable, a fin de preservar los empleos que genera la industria gastronómica.

En cuanto a las tendencias del consumo, indicó que los restaurantes ya no solo deben ofrecer buena comida y servicio, sino comprender cómo piensa el consumidor, cómo decide gastar su dinero y cómo la gastronomía transforma los departamentos del país.

"La gastronomía es cultura, tradición y no simplemente alimentos", expresó.

La IV Cumbre Gastronómica de Guatemala se desarrolló bajo el lema "Gastronomía, Negocio y Futuro", con el objetivo de impulsar la innovación, la profesionalización y el crecimiento de esa industria en el país, según la Gremial de Restaurantes de Guatemala de la CCG. (Foto, Prensa Libre: cortesía Gremial de Restaurantes de Guatemala).

Asimismo, señaló que el cliente ya no busca únicamente una buena comida, sino una experiencia integral y una atención personalizada, sin que ello implique un mayor costo.

Añadió que los consumidores tienen mayor acceso a información mediante la tecnología, consultan reseñas antes de visitar un restaurante y evalúan distintos aspectos del servicio, por lo que los establecimientos deben prepararse para responder a ese comportamiento y aprovechar los canales digitales.