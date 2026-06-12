Comercio reacomoda su estrategia por restricciones al uso de marcas de la FIFA

El sector de restaurantes y otros establecimientos se ha preparado para contar con mayor afluencia y ventas durante el mundial de fútbol de este año, al atraer comensales para observar los juegos.

Sin embargo, ahora algunos deben readecuar sus actividades y anuncios relacionados con ese evento deportivo, derivado de información sobre sanciones de la Fifa por el uso de marcas. indicó una fuente del sector turismo. Además que las gremiales de restaurantes fueron informadas por Asociación de Programadores, Distribuidores, Agentes de Canales de Televisión por Cable para Centroamérica (Aprodica) de que no pueden usar transmisiones de forma no autorizadas en sus restaurantes, bares y centros de entretenimiento.

Esta semana, medios de comunicación en México dieron a conocer que las autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) advirtieron que bares, restaurantes y otros establecimientos podrían enfrentar multas millonarias, además de posibles clausuras temporales, si utilizan sin autorización marcas oficiales o registradas de la Fifa o realizan transmisiones que incumplan las disposiciones de propiedad intelectual del torneo, como la falta de autorización de transmisión, según Infobae. En tanto, el diario El Universal informó que, para el evento de este año, la FIFA impuso derechos de transmisión especiales para negocios que deberán adquirir una licencia comercial de exhibición pública si quieren proyectar los juegos para atraer clientela.

Qué sucede en Guatemala

Consultado sobre si este tipo de disposiciones en el reglamento de la FIFA abarca Guatemala, Rodolfo Mendoza, director ejecutivo de Aprodica, explicó que sí, porque toda transmisión —ya sea en un restaurante, en un cine, en cable, en una página web, en un servicio de IPTV, en una aplicación de celular o en una red social, entre otros— requiere derechos legales, pero que las medidas se implementan en base a las leyes de Guatemala.

En el caso de los establecimientos de alimentos, explicó que el partido es un atractivo que se utiliza como gancho para una actividad económica. Por ello, refirió que para transmitirlos en sus negocios deberán pagar licencias comerciales de autorización.

El ejecutivo indicó que a inicios de junio Aprodica envió una carta a las dos gremiales de restaurantes —adscritas a la Cámara de Industria y a la Cámara de Comercio— en la cual se les informa qué entidades tienen la distribución oficial y exclusiva de los derechos de retransmisión autorizados por la FIFA para Guatemala.

En esta se indica que hay un tenedor exclusivo de los derechos para la transmisión en vivo de todos los partidos y que este a su vez ha otorgado varias sublicencias limitadas para algunos de los partidos en vivo y otros en diferido.

También se informó a las gremiales que, en coordinación con la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual del Ministerio Público (MP), se mantendrán activos monitoreos de las señales que se transmitan en restaurantes, bares y centros de entretenimiento durante el desarrollo del mundial para verificar el cumplimiento de estas disposiciones.

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En el aviso se explica que, según el artículo 274 del Código Penal, la violación de los derechos de propiedad intelectual y la retransmisión ilegal de señales constituyen delitos que pueden ser perseguidos de oficio por las autoridades correspondientes.

El ejecutivo indicó que ya tienen identificados en los monitoreos algunos establecimientos que usan transmisiones sin las licencias correspondientes.

Para las verificaciones han establecido varios pasos con base en las leyes de Guatemala, refirió.

El primer paso es informar, por medio de Aprodica, a las gremiales de los sectores.

El segundo paso consiste en monitorear, y si se detecta la violación, se envía una carta de cese y desistimiento dirigida de forma específica al restaurante para que pueda reaccionar y adquirir los derechos o la licencia.

El tercer paso es que, si se insiste en las transmisiones detectadas como ilegales, la fiscalía del MP puede presentar una denuncia.

El cuarto paso es que, con dicha denuncia, el juez puede ordenar el cese de la retransmisión, y de continuar puede haber prisión o multa.

“Es importante que los restaurantes se den por enterados de que, para transmitir el partido de fútbol en sus establecimientos, deben contar con permisos”, insistió.

Mendoza dijo que cualquier tipo de establecimiento debe cumplir la ley, incluso negocios, tiendas o cafeterías, y los monitoreos serán amplios pero reconoció que no pueden abarcar la verificación de todos como también ha sucedido en los casos de la operación en la informalidad en temas de impuestos.

Se consultó a las dos gremiales mencionadas acerca de las medidas respecto de marcas y transmisiones, pero no han respondido específicamente de ese tema.

Antes de que iniciara el torneo, y de que se diera a conocer estas disposiciones, la Gremial de Restaurantes de Guatemala (adscrita a la Cámara de Comercio de Guatemala) refirió que desde la perspectiva del sector, se estima que la afluencia podría incrementarse entre un 15% y un 30% en aquellos restaurantes que realicen activaciones relacionadas con torneo, y las ventas podrían creer entre 20% y un 35% en los establecimientos que aprovechen adecuadamente la temporada.

Por aparte, según Carlos Rezzio, presidente de la Mesa Local de Turismo Guatemágica, que abarca diversas áreas de Retalhuleu, hoteles y restaurantes se han estado preparando para la temporada del mundial de fútbol, que genera mayor afluencia a este tipo de establecimientos, en una época que coincide con temporada baja de turismo extranjero y con la reducción del turismo nacional por las lluvias recientes.

La mayoría de restaurantes y hoteles de esa área han estado anunciando actividades para asistir a ver los juegos del mundial. Sin embargo, refirió que fueron informados de que, con base en el reglamento de la FIFA, no se permite que en redes sociales anuncien sus actividades mencionando el nombre oficial del evento, de la FIFA o el uso de marcas registradas.

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Según el directivo, les explicaron que se divulgó un comunicado de la FIFA en el que se advierte sobre multas por usar en sus publicaciones palabras como FIFA, el nombre del torneo o incluso la palabras relacionadas al mundial.

Agregó que este jueves 11 de junio sostuvieron una reunión con hoteleros y representantes del sector turismo, incluidos algunos restaurantes del área, para abordar el tema, y algunos ya modificaron sus publicaciones en redes sociales donde invitan a sus actividades.

Bloquean señales

El jueves, Aprodica informó por aparte que el Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente ordenó el bloqueo a nivel nacional de 13 sitios web y servicios IPTV que retransmiten ilegalmente contenido protegido, específicamente partidos de fútbol en vivo.

La entidad añadió que la medida busca salvaguardar los derechos de transmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026.