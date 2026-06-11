Mundial 2026: bloquean 13 sitios web y MP refuerza monitoreo contra retransmisiones ilegales

Una resolución judicial ordenó el bloqueo a nivel nacional de 13 sitios web y servicios de televisión por internet (IPTV) señalados de retransmitir contenido protegido sin autorización.

Según información divulgada por el Ministerio Público (MP) y la Asociación de Programadores, Distribuidores y Agentes de Canales de Televisión por Cable para Centroamérica (APRODICA), la decisión busca salvaguardar los derechos de transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026 y combatir la piratería audiovisual.

Las acciones de bloqueo son para impedir el acceso o la retransmisión no autorizada de contenidos protegidos y podrán ejecutarse con el apoyo de proveedores de servicios de internet, en cumplimiento de las disposiciones legales y las resoluciones judiciales.

Consultado sobre el alcance de las medidas, el MP explicó que los bloqueos pueden ser temporales o permanentes, según las características de cada caso, la infracción detectada y las disposiciones legales aplicables.

El MP indicó que el monitoreo de posibles retransmisiones ilegales se apoyará en una unidad especializada que podrá dar seguimiento a sitios web, redes sociales, plataformas digitales y sistemas de televisión por cable para detectar posibles infracciones y generar información que respalde las acciones legales correspondientes.

Agregó que si se establece la posible comisión de delitos relacionados con la vulneración de derechos de propiedad intelectual, la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual podrá promover medidas legales adicionales.

“De establecerse la posible comisión de un delito relacionado con la vulneración de derechos de propiedad intelectual, la fiscalía podrá promover las medidas legales correspondientes, incluidas solicitudes de bloqueo de contenido o plataformas y el desarrollo de las investigaciones penales que determine la ley”, explicó el MP.

Estos 13 bloqueos de sitos web se anunciaron luego que APRODICA y el MP inauguraran un Centro de Monitoreo especializado contra la piratería audiovisual, que operará dentro de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual.

La entidad informó que durante los últimos meses se han desarrollado capacitaciones dirigidas a fiscales, personal de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (Dicri) y jueces del Organismo Judicial, además de intercambios regionales con expertos de Argentina, Paraguay y Brasil.