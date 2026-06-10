Mundial 2026: PNC coordina plan contra conductores ebrios, venta de alcohol a menores de edad y prevención de incidentes viales

La Policía Nacional Civil (PNC) anunció que este 10 de junio se inició el Plan Estratégico de Seguridad y Prevención Vial con motivo del Mundial de Futbol 2026. Según la PNC, este evento deportivo movilizará a los guatemaltecos hacia restaurantes, centros comerciales, bares y otros establecimientos donde se transmitirán los partidos.

Jorge Aguilar, portavoz de la PNC, dijo que el plan será ejecutado de forma coordinada entre el Departamento de Tránsito de la PNC, Provial y las policías municipales de tránsito de distintos municipios del país, con el objetivo de prevenir incidentes viales, hechos de violencia y el consumo de alcohol por parte de menores de edad.

Aguilar dijo que se instalarán puestos de control y operativos de alcoholemia en puntos estratégicos y zonas de alta afluencia de personas.

Además, advirtió que cualquier conductor sorprendido manejando bajo efectos de licor o estupefacientes será consignado conforme a la ley.

Informó que la institución reforzará las acciones para proteger a la niñez y adolescencia durante las celebraciones relacionadas con el torneo internacional.

Aguilar explicó que las medidas no representan nuevas prohibiciones, sino un fortalecimiento de los controles que ya se realizan de manera permanente.

“Tomamos en cuenta que muchos negocios van a aprovechar para estar realizando distintas festividades a lo interno. Y de acuerdo con esto, los guatemaltecos van a estar participando de este tipo de festividades en distintos restaurantes, bares o en algún tipo de organización donde se coloque algún tipo de pantalla gigante”, indicó.

Detectan venta de alcohol a menores

Aguilar dijo que han detectado establecimientos que venden bebidas alcohólicas a menores de edad.

“Se ha logrado detectar negocios que han estado expendiendo bebidas embriagantes a menores de edad y en los últimos casos hemos notado menores de edad conduciendo bajo efectos de licor y lamentablemente se han visto involucrados en incidentes viales o en algún tipo de riñas o agresiones”, señaló.

PNC hace un llamado a la responsabilidad

Aguilar recomendó designar a un conductor o utilizar taxis y vehículos por aplicación para movilizarse después de consumir bebidas alcohólicas.

“Personas que conduzcan bajo efectos de licor van a ser puestas a disposición de los tribunales correspondientes. Por eso el llamado es que tenga un piloto designado o que mejor utilice un taxi o un vehículo por aplicación para poderse movilizar a esos sectores donde usted va a disfrutar”, comentó el vocero.

También pidió a las personas que portan armas de fuego abstenerse de llevarlas a establecimientos donde se expendan bebidas alcohólicas.

Aguilar añadió que el endurecimiento de los operativos está dirigido contra conductores ebrios y que busca salvar vidas.