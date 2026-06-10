Mundial 2026: ¿a qué hora de Guatemala será el partido inaugural entre México y Sudáfrica?

Después de una larga espera, la Copa del Mundo está a pocas horas de su inicio. La emoción vuelve a apoderarse del planeta con el arranque de la edición 23 del torneo más importante del futbol, que en el 2026 marcará un antes y un después en la historia de los mundiales.

El partido inaugural tendrá como protagonistas a México y Sudáfrica, en una reedición del encuentro que abrió el torneo en el 2010. Esta vez, el escenario será el mitico Estadio Azteca(llamado en el Mundial por la Fifa Estadio Ciudad de México), que volverá a vestirse de gala para recibir un momento histórico del futbol mundial.

El Mundial de Norteamérica 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio y será la edición más extensa hasta la fecha, con 38 días de competencia. Además, será el primero con la participación de 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, lo que promete una fase de grupos más intensa y competitiva.

El encuentro inaugural se jugará este jueves 11 en la Ciudad de México. Los actos protocolares comenzarán a las 11.30 horas, mientras que el balón empezará a rodar a las 13 horas el partido entre México y Sudáfrica(11 horas en Guatemala). La ceremonia de inauguración está programada una hora y media antes del partido, es decir, a las 11:30 horas de Guatemala.

El Azteca, conocido como el “Coloso de Santa Úrsula”, volverá a hacer historia al convertirse en el primer recinto en albergar partidos de tres Copas del Mundo, tras haber sido sede en 1970 y 1986. Además, con este partido alcanzará 20 encuentros mundialistas, lo que reafirma su lugar entre los escenarios más emblemáticos del futbol internacional.

El primer partido de la Copa del Mundo se juega el 11 de junio en CDMX. 🥳



¡Vamos a recibir al mundo entero y estamos muy emocionados! 🎉#TourZayu 🇲🇽 #SomosMéxico pic.twitter.com/KEEOKeKB79 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 9, 2026

La Copa del Mundo 2026 no solo será recordada por su formato ampliado, sino también por ser organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, en una edición que promete marcar una nueva era en el deporte.

Con todo listo, la cuenta regresiva terminó y el mundo se prepara para vivir una nueva fiesta futbolística que paralizará al planeta durante más de un mes.