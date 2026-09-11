El sector industrial planteó al presidente Bernardo Arévalo cuatro acciones urgentes para generar competitividad y atraer inversión

El presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Enrique Font, citó indicadores económicos como la atracción de US$1 mil 881 millones en inversión extranjera directa, lo que en promedio representa alrededor del 2% del producto interno bruto (PIB). Añadió que, para el presente año, el Banco de Guatemala prevé captar US$2 mil millones.

Sin embargo, señaló que el país aún tiene un potencial muy grande. Como ejemplo, mencionó que Costa Rica, una economía de tamaño similar, atrajo en el 2025 US$5 mil 121 millones, equivalentes al 6% de su PIB.

Font dijo que, para aprovechar esa oportunidad, “no se trata de hacer más de lo mismo, sino de construir condiciones de certeza jurídica, infraestructura y energía confiable” para que Guatemala pueda competir por la inversión. “Y ahí, señor presidente, tenemos una deuda pendiente”, afirmó el directivo al dirigirse a Arévalo.

Para ello planteó cuatro asuntos que la industria considera urgentes para fortalecer la competitividad del país.

Informalidad y salario mínimo

El primer asunto mencionado por el directivo fue la informalidad.

Derivado de ello, consideran que la fijación del salario mínimo «debe fundamentarse en criterios técnicos y no en consideraciones políticas». Señaló que, cuando este se establece por encima de las capacidades reales de la economía, sin considerar la productividad, la inflación, el crecimiento económico y las diferencias entre territorios y actividades productivas, puede convertirse en una barrera para la creación de empleo formal.

Font indicó que alrededor de siete de cada diez trabajadores laboran en la informalidad.

“El cálculo del salario mínimo debe establecerse de forma técnica, no por coyunturas políticas”, expresó. Agregó que países como Costa Rica y México han desarrollado esquemas que consideran categorías ocupacionales, niveles de calificación y diferencias territoriales, por lo que Guatemala necesita avanzar hacia una política salarial técnica, predecible y sostenible.

Font añadió que, según entiende, este año existe la disposición de basar esa decisión en una fórmula acordada, propuesta que el sector privado ha impulsado durante muchos años.

Designaciones en Banguat, SIB y Contraloría

El segundo punto se refiere a la necesidad de realizar designaciones técnicas para las autoridades del Banco de Guatemala (Banguat), la Superintendencia de Bancos (SIB) y el contralor general de Cuentas, cuyos períodos concluyen este año.

“Señor presidente, las designaciones del Banco de Guatemala y del superintendente de Bancos se encuentran entre las decisiones más trascendentales para la estabilidad económica y la confianza en nuestro país. No se trata únicamente de nombrar a dos autoridades; se trata de quienes conducirán técnicamente el Banco Central y supervisarán la solvencia, la liquidez y la solidez del sistema financiero”, expresó.

Añadió que ambos nombramientos deben realizarse con responsabilidad, reconociendo que sus funciones son distintas y que requieren perfiles claramente diferenciados, y que el superintendente de Bancos debe mantener autonomía total de criterio frente al Banco de Guatemala para garantizar una supervisión objetiva y rigurosa.

Inversión en infraestructura

El tercer asunto urgente es la inversión en infraestructura, refirió Font.

Guatemala necesita actuar con urgencia para ampliar de forma significativa su red vial. Además, requiere sistemas modernos de transporte, incluida la ampliación y recuperación del sistema ferroviario. También considera necesario ampliar y desarrollar los aeropuertos nacionales para fortalecer el turismo nacional e internacional.

Asimismo, mencionó la necesidad de invertir en infraestructura hospitalaria y educativa, además de ampliar la oferta de generación eléctrica y las obras de transmisión.

Las dificultades para desarrollar nuevos proyectos eléctricos aumentan el riesgo de desabastecimiento energético y afectan la competitividad industrial y la atracción de inversión.

Dentro de este apartado, Font señaló que un requisito indispensable para desarrollar este tipo de obras es ofrecer certeza jurídica a los inversionistas. Por ello, afirmó que Guatemala requiere un marco general «claro y técnicamente sólido» para implementar las consultas establecidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Este mecanismo debe impulsar el desarrollo económico y social de los pueblos indígenas y ser congruente y respetuoso, al tiempo que permita al país avanzar en inversiones de gran envergadura para crear la infraestructura y las condiciones económicas que la población guatemalteca requiere y merece”, expresó.

Calidad del gasto público

Según la CIG, la calidad del gasto público constituye el cuarto punto que debe atenderse con urgencia.

Esto se debe a que la propuesta del presupuesto general de la nación para el 2027 asciende a Q192 mil millones.

Sin embargo, Font señaló que el debate no debe centrarse solo en aumentar el monto del presupuesto, sino en la calidad del gasto y en los resultados que producirá para la población.

Indicó que una de las principales preocupaciones es que alrededor del 67% de los recursos se destinaría al funcionamiento y solo el 20% a inversión, por lo que este último rubro debería fortalecerse.

También criticó la baja ejecución presupuestaria en varios ministerios y manifestó preocupación por la reducción de recursos para el Ministerio de Energía y Minas, cuando Guatemala necesita modernizar su sistema eléctrico.

Por ello, sostuvo que no se trata de gastar más, sino de gastar mejor, con un plan eficiente y resultados medibles. Además, mencionó varias leyes cuya implementación debe agilizarse.

“El sector industrial no pide favores; pide condiciones, reglas claras, instituciones independientes, infraestructura, energía confiable, simplificación de trámites y la certeza de que el Estado es un aliado y no un obstáculo”, agregó el presidente de la CIG.

Arévalo: menciona avances y acciones pendientes

El presidente Arévalo, afirmó que Guatemala mantiene una base económica sólida, respaldada por la actividad productiva, las exportaciones, el aporte de los guatemaltecos dentro y fuera del país y una gestión macroeconómica prudente.

Citó datos del Banco de Guatemala, entre ellos el crecimiento económico de 4.3% durante el 2025, y señaló que la proyección para el 2026 apunta a mantener una trayectoria similar, pese a un escenario internacional que calificó de complejo e incierto.

El mandatario destacó que su gobierno busca acompañar ese crecimiento con inversión en infraestructura estratégica, luego de años de rezago.

Mencionó los acuerdos con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos en materia portuaria y ferroviaria, así como proyectos carreteros, la ampliación de la CA-9 Oriente y los estudios del MetroRiel.

También señaló avances en el sector energético, con la adjudicación de suministro a 57 centrales en la licitación de generación mediante contratos de largo plazo dentro del Plan de Expansión de Generación (PEG 5), así como la próxima entrada en vigor de la ley para modernizar el sistema portuario.

El presidente sostuvo que estas acciones buscan mejorar la competitividad y acercar al país al grado de inversión.

Añadió que el Gobierno pretende fortalecer las condiciones para atraer inversión mediante infraestructura, energía confiable, simplificación de trámites y digitalización de la gestión pública, aunque reconoció que persisten dificultades en infraestructura, ejecución y procesos administrativos.

Presidente señala que detectan patrones para crear caos

Arévalo advirtió que los avances económicos e institucionales pueden verse afectados por lo que describió como intentos de manipulación orientados a generar ingobernabilidad.

Según el presidente, existen narrativas que buscan desgastar la confianza ciudadana mediante información distorsionada, sembrar dudas sobre las instituciones y crear una percepción de caos.

Como ejemplo, mencionó las críticas relacionadas con el costo de los combustibles, al señalar que sus variaciones también responden a factores de los mercados internacionales.

El mandatario aseguró que el Gobierno ha identificado “patrones que generan preocupación sobre posibles esfuerzos organizados para ampliar el descontento social”.

En ese contexto, hizo un llamado a autoridades, empresarios, sociedad civil y medios de comunicación para actuar con responsabilidad y honestidad informativa, especialmente ante la cercanía del proceso electoral, cuya convocatoria está prevista para enero del 2027.

Finalmente, Arévalo vinculó la gobernabilidad con la defensa de las instituciones frente a la corrupción y la impunidad. Señaló que las inversiones, las reformas y los proyectos de infraestructura pierden viabilidad cuando las instituciones son capturadas por redes que utilizan el poder público para intereses ilícitos o estructuras políticas como mecanismos de corrupción.