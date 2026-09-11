Congreso Industrial 2026: sector apuesta por IA, energía y certeza jurídica para atraer inversión

La industria guatemalteca enfrenta un escenario en el que la inteligencia artificial, la disponibilidad de energía, la infraestructura y la certeza jurídica tienen cada vez mayor peso para competir y atraer nuevas inversiones.

Estos desafíos forman parte de la agenda que la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) planteó este jueves 11 de septiembre durante la inauguración de la vigesimoprimera edición del Congreso Industrial 2026, que reúne a empresarios, tomadores de decisiones y representantes de la academia y del sector público.

La discusión ocurre mientras las cadenas internacionales de suministro se reconfiguran, avanza la incorporación de inteligencia artificial en los procesos productivos y los cambios geopolíticos modifican las condiciones en las que compiten las empresas.

Para la CIG, este escenario obliga al sector productivo guatemalteco a aumentar su capacidad de adaptación y transformación.

Crecimiento e inversión abren una oportunidad

Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, destacó que el panorama económico ofrece condiciones favorables, aunque considera que estas también plantean nuevos retos.

“El Banco de Guatemala proyecta que la economía crecerá alrededor del 4.1% al cierre de este año”, afirmó Font durante la inauguración.

El dirigente empresarial agregó que en el 2025 Guatemala superó los US$1 mil 881 millones en inversión extranjera directa (IED) y que para este año el Banco de Guatemala proyecta que el indicador alcance los US$2 mil millones.

“Cifras que nos llenan de optimismo, pero que también nos exigen seguir trabajando”, expresó.

Font informó además que la CIG trabaja en un plan estratégico con una visión de cinco años, orientado a fortalecer distintas áreas que considera necesarias para impulsar el crecimiento industrial del país.

El presidente de @industriaguate Enrique Font, expuso 4 desafíos: fijación del salario mínimo, designación del Presidente del @Banguat y Superintendente de Bancos, inversión en infraestructura y energía, presupuesto del 2027 y la aplicación del convenio 169 de OIT @prensa_libre pic.twitter.com/lqAo9QQIPA — Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) September 11, 2026

Certeza jurídica entra en la agenda de competitividad

Uno de los elementos que destaca en la agenda empresarial es que la atracción de capital ya no se aborda únicamente desde los incentivos o costos de producción.

El módulo dedicado a inversión y competitividad incluye entre los factores para captar IED las políticas públicas, la simplificación de trámites y la estabilidad jurídica.

A ello se suman aspectos estructurales como infraestructura logística y conectividad, desarrollo del capital humano, energía y transmisión eléctrica. Esta última es considerada por la organización un habilitador para contar con una industria moderna y eficiente.

La transformación tecnológica ocupa otro espacio relevante. El Congreso plantea analizar nuevos modelos de industrialización impulsados por inteligencia artificial, innovación, tecnología e infraestructura sostenible.

“Las reglas de la competitividad se están reescribiendo”

Stephanie Melville, vicepresidenta de la CIG y presidenta del Comité Organizador del XXI Congreso Industrial, explicó que la agenda surgió de una pregunta: qué deben hacer actualmente las empresas para seguir siendo competitivas frente a un entorno que cambia con mayor rapidez.

“Vivimos en un mundo donde las reglas de la competitividad se están reescribiendo”, señaló Melville.

Según la directiva, los diez módulos fueron diseñados para responder a los problemas que enfrentan actualmente las empresas y trasladar la discusión del diagnóstico a posibles acciones.

Los módulos abarcan geoeconomía y friendshoring; inteligencia artificial; infraestructura; inversión; ética empresarial; talento; innovación; empresas familiares; energía y sostenibilidad.

Negocios y empleo

El encuentro también incorpora la Feria de Proveedores para la Industria, destinada a generar contactos y oportunidades comerciales, e Industria Emplea, una actividad virtual para conectar empresas con candidatos calificados.

Melville indicó que la intención es que los participantes no se queden únicamente con las discusiones del Congreso, sino que puedan establecer conexiones con proveedores, identificar oportunidades de negocio y acercarse a talento disponible.

“Queremos que cada participante termine el día con una visión más clara del entorno, nuevas conexiones y herramientas para tomar mejores decisiones”, afirmó.

La jornada concluirá con la entrega del Premio Industrias Sostenibles 2026, enfocado este año en la gestión hídrica, y el Galardón al Industrial Distinguido.