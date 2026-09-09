Guatemala tiene nueva Ley de Puertos: AmCham señala qué falta para atraer inversión

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Guatemala tiene nueva Ley de Puertos: AmCham señala qué falta para atraer inversión

La nueva Ley de Puertos abre oportunidades para atraer inversión y mejorar la competitividad logística de Guatemala, aunque su aplicación será clave para alcanzar esos objetivos, se expuso en un foro organizado por  la Cámara de Comercio Americana en Guatemala (AmCham).

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La Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) es la institución responsable de la gestión y administración de Puerto Quetzal, ubicado en el litoral del pacífico guatemalteco. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Puerto Quetzal es una de las principales terminales marítimas de Guatemala y concentra parte del movimiento de carga del país. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

AmCham Guatemala considera que el nuevo marco legal puede impulsar inversiones y reducir costos logísticos, pero advierte que será clave poner en marcha la Autoridad Portuaria Nacional y desarrollar nuevos proyectos.

La reciente aprobación de la Ley General del Sistema Portuario Nacional abre una oportunidad para modernizar la infraestructura, atraer nuevas inversiones y mejorar la competitividad de Guatemala, aunque el principal desafío será convertir el nuevo marco jurídico en proyectos concretos.

Ese fue uno de los planteamientos de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala), que reunió este 9 de septiembre a representantes de los sectores público y privado para analizar los retos del sistema marítimo-portuario, la logística y el comercio exterior.

La organización considera que la ley representa un paso importante para fortalecer la institucionalidad y brindar mayor certeza jurídica. Sin embargo, señala que serán determinantes su implementación, la puesta en funcionamiento de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y los procesos que permitan impulsar nuevas inversiones.

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De la ley a las inversiones

El planteamiento ocurre pocos días después de que el presidente Bernardo Arévalo sancionara el Decreto 20-2026, Ley General del Sistema Portuario Nacional, publicado el 2 de septiembre. La ley establece el marco para organizar, regular, planificar, desarrollar, administrar y supervisar el sistema portuario y entrará en vigor 30 días después de su publicación.

Como ha informado Prensa Libre, la ley crea la Autoridad Portuaria Nacional como ente rector y establece mecanismos para promover infraestructura mediante inversión pública, privada y mixta. Tras su aprobación, representantes de usuarios del sistema señalaron que el siguiente desafío sería la etapa de implementación y el fortalecimiento de la nueva institucionalidad.

La presión para ampliar la capacidad también responde al crecimiento del comercio exterior. Datos de la Comisión Portuaria Nacional citados por Prensa Libre indican que el movimiento anual de carga marítima aumentó 26% entre el 2019 y el 2025, al pasar de 27 millones a 35 millones de toneladas métricas. El sector empresarial ha advertido que la infraestructura existente se encuentra cerca de sus límites.

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Puertos son solo una parte de la cadena

Para AmCham, mejorar la competitividad no consiste únicamente en construir o ampliar terminales. El desafío requiere que puertos, carreteras, aduanas, autoridades y empresas funcionen como una misma cadena logística.

Waleska Sterkel de Ortiz, directora ejecutiva de AmCham Guatemala, afirmó que un puerto competitivo puede convertirse en una plataforma para atraer industrias, centros de distribución, inversión y empleo. Por ello, destacó la necesidad de coordinación entre los sectores público y privado para aprovechar la posición estratégica del país.

La discusión entra así en una nueva etapa: después de años de debate sobre la legislación portuaria, el foco pasa de contar con una ley a demostrar si el nuevo esquema puede traducirse en infraestructura, mayor eficiencia logística e inversiones que acompañen el crecimiento del comercio exterior.

ESCRITO POR:

Natiana Gándara

Editora de Economía en Prensa Libre, con más de 15 años de experiencia en medios radiales, televisivos, impresos y digitales.

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