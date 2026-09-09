Guatemala ante el reto tecnológico: qué pueden aprender las fintech de la transformación financiera de Chile

Herbert Schulz, fundador de Radar y emprendedor con dos décadas de experiencia en tecnología financiera, analiza la evolución de la industria fintech en Chile, el papel de la regulación y las oportunidades que tiene Guatemala para acelerar su desarrollo. También anticipa cómo la inteligencia artificial transformará los servicios financieros en los próximos años.

Schulz visitó Guatemala por primera vez para participar en el Volcano Innovation Summit, donde conoció a emprendedores, empresarios y actores del ecosistema de innovación. Su impresión es que el país tiene potencial para acelerar la adopción de tecnología financiera, especialmente si aprovecha las experiencias de otros mercados y evita repetir los errores que estos han enfrentado.

¿Cómo ha evolucionado la industria fintech en Chile?

Trabajo en fintech desde 2006. En esa época nadie hablaba de fintech. Éramos pocos emprendedores creando soluciones para el sector financiero.

¿También cambió la relación con los bancos?

En 2017 nos organizamos como asociación para tener representatividad y discutir temas de interés público. Al principio tuvimos que evangelizar a la banca, reguladores y legisladores. Hoy estamos en plena implementación de la primera Ley Fintech en Chile y la conversación es completamente distinta: pasamos de que nadie supiera que existíamos a ser un actor relevante.

Muchísimo. Antes la reacción podía ser: “las fintech son un enemigo”. Hoy los bancos tienen equipos especializados y entienden que desarrollan tecnología que permite masificar los servicios financieros, disminuir el uso de efectivo y aumentar la inclusión. Eso hace que el mercado pueda crecer para todos.

“En Chile teníamos una alta bancarización, pero eso no necesariamente significaba que las personas estuvieran utilizando distintos productos financieros. Las fintech han logrado acercarse a públicos que tradicionalmente estaban más alejados de productos como el ahorro o las inversiones.” Herbert Schulz, CEO de Radar.

¿Qué papel tuvo la tecnología en esa transformación?

Las fintech buscan eliminar la mayor cantidad de fricción posible. No significa incumplir la regulación, sino convertir procesos robustos y rigurosos en procesos apoyados por tecnología.

En este caso, hablamos de utilizar identificación digital, reconocimiento facial y acceso a fuentes de información. En Chile también avanzamos hacia las finanzas abiertas: una persona puede autorizar que otra institución acceda a su historial bancario para evaluar si le concede un préstamo. Las personas pasan a ser dueñas de sus datos.

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¿Las fintech han logrado llegar a públicos que la banca tradicional no alcanzaba?

Sí. En Chile teníamos una alta bancarización, pero eso no necesariamente significaba que las personas estuvieran utilizando distintos productos financieros. Ahí es donde las fintech han tenido un papel importante.

Han logrado acercarse a públicos que tradicionalmente estaban más alejados de productos como el ahorro o las . Lo han hecho mediante tecnología, pero también cambiando la manera de comunicarse con las personas: utilizando un lenguaje más sencillo, canales digitales y contenidos de educación financiera.

Un caso interesante es Fintual, que ha contribuido a masificar el ahorro y las inversiones. No se trata solamente de poner publicidad en Instagram, sino de utilizar las redes sociales para educar y explicar productos que tradicionalmente podían parecer complejos o lejanos.

“Radar es la tercera compañía que fundo. Nosotros procesamos transferencias bancarias a gran escala. Somos la última milla para hacer pagos locales para compañías como Airbnb, que necesita pagar a los propietarios de los departamentos que se arriendan; Uber, que necesita pagar a los conductores, o TikTok, que paga a creadores de contenido.” Herbert Schulz

¿Qué considera acertado de la regulación chilena para las fintech?

Uno de los aciertos fue regular servicios. Una compañía puede ofrecer uno, dos o tres servicios y, según esa combinación, tener determinadas exigencias de capital o patrimonio. Es una regulación modular.

También incorporó las finanzas abiertas, que permitirán mayor interconectividad del sistema financiero y acceso a información, siempre con consentimiento explícito.

¿Qué principio debería considerar Guatemala al regular las fintech?

La proporcionalidad. Desde el punto de vista regulatorio, una fintech y un banco son figuras distintas. Si para crear un banco se requieren US$20 millones, no puedes pedir lo mismo para crear una fintech de pagos.

Cuando colocas una carga regulatoria muy grande sobre una empresa que apenas está naciendo, básicamente le estás poniendo el pie encima. El regulador debe ser cuidadoso para no matar la innovación.

¿Qué ventaja tiene Guatemala al comenzar más tarde este proceso?

Esa es una de las grandes oportunidades: Guatemala no tiene que inventar la rueda. Puede observar los distintos tipos de ruedas que ya fueron inventadas, cuáles funcionaron y cuáles no, y definir qué se adapta mejor a su realidad.

Es una gran ventaja poder analizar los aciertos y errores de otros países.

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¿Qué puede aprender Guatemala de la experiencia chilena en pagos?

Chile implementó desde 2008 transferencias bancarias prácticamente instantáneas, disponibles las 24 horas, los siete días de la semana. Eso ayudó a disminuir el uso del efectivo y posteriormente del cheque.

Ahora avanzamos hacia sistemas todavía más simples. Brasil, por ejemplo, implementó Pix, que permite utilizar un alias, como el número de celular, para realizar pagos en segundos. La oportunidad es que una persona pueda pagar mediante una transferencia bancaria a prácticamente cualquier comercio. Eso amplía los medios de pago, reduce el uso del efectivo y ayuda a bancarizar.

¿Qué tan importante ha sido la inclusión financiera?

Chile es uno de los países más bancarizados de Latinoamérica. Cerca del 90% de la población tiene acceso a algún producto financiero. En buena medida se debe a Banco Estado (Banco Central), que permitió que prácticamente cualquier persona pudiera abrir una cuenta sin necesidad de tener un empleo formal.

Las fintech entraron después a ampliar la adopción de servicios. Hay empresas que han masificado el ahorro y utilizan tecnología, inteligencia artificial, redes sociales y educación financiera para acercar estos productos a las personas.

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¿Qué viene para las fintech?

Creo que veremos consolidación. En algunos sectores surgieron muchos actores y probablemente habrá adquisiciones para alcanzar economías de escala. También aparecerán nuevos modelos de negocio.

Pero hay un factor fundamental: la inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego. Lo que veremos durante los próximos cinco o diez años será un cambio brutal, comparable con transformaciones como la llegada de la electricidad o la Revolución Industrial.

Las fintech, por ser compañías de base tecnológica, están bien posicionadas para adoptar rápidamente la inteligencia artificial. Veremos nuevos modelos de negocio, empresas que cambiarán su forma de funcionar y nuevos canales de distribución.

¿Qué impresión se lleva de Guatemala?

Me parece muy interesante lo que está pasando y las oportunidades que existen. He conocido empresarios y personas que comprenden la importancia de adoptar tecnología y promover el emprendimiento.

Es difícil pensar que Guatemala funcionará exactamente igual dentro de diez años. La pregunta es quiénes serán los que generen esos cambios y escriban la historia de cómo funcionarán las cosas en el futuro.

“Me parece muy interesante lo que está pasando y las oportunidades que existen en Guatemala. He conocido empresarios, fondos de inversión y personas muy interesantes. Hay grupos económicos que comprenden la relevancia de adoptar tecnología y la importancia de promover el emprendimiento como motor del desarrollo del país.” Herbert Schulz

Que Guatemala todavía no haya avanzado en determinados temas incluso puede convertirse en una ventaja, porque permite evitar errores y dar pasos más grandes conociendo previamente la experiencia de otros países.

Me voy con una muy buena impresión e inspirado por los cambios que pueden venir durante los próximos años.