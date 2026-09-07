Volcano Innovation Summit 2026: las conexiones que pueden impulsar la innovación en Guatemala

Reunir a emprendedores, empresarios, inversionistas y expertos de distintos países para compartir experiencias y generar nuevas conexiones es uno de los objetivos del Volcano Innovation Summit, que este año celebró, del 5 al 6 de septiembre, su séptima edición en Antigua Guatemala

Durante el encuentro, varios ponentes y participantes han planteado desde diferentes experiencias qué hace falta para que un país fortalezca su capacidad de innovar.

La experiencia internacional muestra que para impulsar el emprendimiento la innovación no basta con generar buenas ideas: es necesario conectar universidades, empresas, Gobierno e inversionistas para que los proyectos puedan avanzar hacia el mercado. También es clave acercar a los emprendedores al capital y a potenciales socios, ya que una conversación con un inversionista puede aportar retroalimentación, identificar oportunidades y abrir nuevas rutas para proyectos que ya están en desarrollo.

Estos puntos plantearon la necesidad de construir un ecosistema de innovación en el que las ideas tengan acceso a conocimiento, financiamiento, alianzas y espacios para desarrollarse.

Empezar por una necesidad

La academia también tuvo un espacio específico durante el encuentro. Cerca de 50 representantes de distintas universidades del país conocieron la importancia de motivar, incentivar y apoyar las ideas de emprendimiento. Además, escucharon la experiencia de Israel sobre cómo la vinculación entre universidades, empresas y Gobierno puede contribuir a impulsar la innovación.

Por ejemplo, un emprendedor israelí, Netanel Amar, compartió su experiencia y recomendó que, antes de pensar en una aplicación o una tecnología, el emprendedor debe identificar qué necesita realmente la población.

Su proyecto nació de una experiencia personal de violencia durante su infancia y terminó como una plataforma tecnológica que conecta a personas que sufren abuso con organizaciones que pueden ayudarlas. La herramienta llegó a más de 5 millones de usuarios y fue desplegada en alrededor de 16 mil 500 sitios.

De esa experiencia planteó varias recomendaciones: “enamorarse del problema” y no de una solución específica, escuchar al usuario, estar dispuesto a cambiar el modelo y aceptar que el fracaso también forma parte del proceso.

De esa cuenta, se habló de la importancia de que el Estado pueda compartir el riesgo de estos proyectos sin necesariamente convertirse en accionista. Si la iniciativa funciona, los recursos deben devolverse; si fracasa, el Gobierno asume parte del riesgo.

Este mecanismo permite que proyectos que todavía no tienen suficiente respaldo puedan avanzar hasta estar en condiciones de atraer inversión privada.

Las conexiones que pueden impulsar nuevas oportunidades en Guatemala

Para Ramiro Alfaro, participante, ponente del Volcano Summit y gerente de Spectrum, el intercambio internacional es otra pieza de ese ecosistema. Durante el Volcano Summit conversó con un inversionista especializado en fondos de impacto y conoció un proyecto de manejo de residuos en Ruanda, un modelo que aprovecha los desechos sólidos y los ha convertido en un modelo empresarial.

Alfaro comenta que esta experiencia lo llevó a replantear una meta de reciclaje.

“En nuestro grupo de centros comerciales, tenemos una meta de llegar a reciclar el 80% de los desechos. Yo después de escuchar y hablar con el empresario, quiero cambiar la meta al 100%, porque la verdad es que ya me di cuenta que sí es posible”, afirmó.

Para Alfaro, ese es precisamente uno de los valores de reunir a personas de distintas industrias y países.

“Cuando uno interactúa con gente que maneja cierto nivel de conversación, le abre a uno ventanitas de ideas”, señaló.

Israel y la apuesta por conectar sectores

Alon Lavi, embajador de Israel en Guatemala, explicó que la innovación en su país también fue impulsada por la necesidad. La escasez de agua y recursos naturales, las condiciones geográficas y el contexto geopolítico llevaron al país a buscar nuevas formas de hacer las cosas.

Con el tiempo, esa necesidad se acompañó de un modelo que conecta a universidades, empresas y Gobierno. Las principales instituciones de educación superior cuentan con oficinas de transferencia tecnológica que ayudan a llevar investigaciones de profesores y estudiantes hacia productos, patentes y empresas.

Para Guatemala, uno de los desafíos está en fortalecer precisamente esos vínculos. Aunque algunas universidades ya trabajan en innovación, todavía hay preguntas pendientes sobre propiedad intelectual, participación de las universidades, acceso a inversión y mecanismos para llevar una investigación al mercado.

Un ecosistema para hacer crecer las ideas

Ambas experiencias coinciden en que Guatemala no necesita replicar exactamente modelos de otros países, sino aprender de ellos y fortalecer sus propias capacidades.

Alfaro considera que las empresas pueden funcionar como “habilitadores” para apoyar a emprendedores y organizaciones que ya trabajan en áreas como educación, medioambiente y desarrollo social.

“Parte de lo que tenemos que aprender es apoyar a la gente que ya está haciendo las cosas bien”, dijo.

Alfaro también señaló que este enfoque puede trasladarse a los proyectos de inmuebles prioritarios. A su juicio, el valor de espacios como Volcano Summit está precisamente en propiciar esas conexiones, no solo para intercambiar ideas, sino para acercar capital, conocimiento y posibles aliados interesados en invertir en Guatemala.

En el caso de Guatemala, el reto está en generar las conexiones para que el talento encuentre conocimiento, los proyectos encuentren financiamiento y las ideas encuentren aliados para crecer.

“Me da mucha esperanza saber que así como nosotros nos llevamos ideas para hacer cosas buenas, estoy seguro de que muchos salimos con eso”, expresó Alfaro

Para Alfaro, esas conversaciones son parte de un ecosistema que puede ayudar a que más personas conozcan lo que Guatemala tiene para ofrecer y que nuevas alianzas e inversiones encuentren oportunidades en el país.